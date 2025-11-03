Aranjuez y su patrimonio mundial: una escapada entre el palacio y sus jardines

El Real Sitio de Aranjuez, a tan solo 40 minutos del centro de Madrid, no es una excursión; es una inmersión completa en la historia de España por su urbanismo único y la naturaleza domesticada bajo el reclamo real. Nombrado Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001, Aranjuez no solo merece dos, sino tres días completos para ser descubierto todo su lujo monárquico, hogar del Palacio Real con los mayores jardines del sur de Europa, un reclamo con sus más de 111 hectáreas visitables.

Aranjuez forma parte del quinteto Patrimonio Mundial de la UNESCO en la Comunidad de Madrid, una lista que incluye el Paisaje de la Luz, en Madrid capital, el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, la Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez; y el Hayedo de Montejo, que cuenta con la Declaración de Patrimonio Natural. Este contexto monumental eleva a Aranjuez a la categoría de destino cultural turístico único.

El corazón de la corona: su palacio de cuento

El viaje a Aranjuez comienza por su Palacio Real, una edificación que se eleva majestuoso a orillas del Tajo, resultado de siglos de varias ampliaciones y estilos. Ubicado estratégicamente a orillas del río Tajo, el Palacio Real de Aranjuez fue la residencia de verano de la realeza española. Iniciado por Felipe II en el siglo XVI, el edificio tuvo que ser reconstruido tras el grave incendio de 1748. La impronta neoclásica en su estilo más notable se debe a Carlos III, quien incorporó las dos alas laterales al gusto afrancesado de la época. Actualmente, impresiona su interior, donde destacan algunas estancias por su singular lujo, que pueden ser descubiertas y visitadas por el público.

Comunidad de Madrid

Cerca del Palacio se encuentra el museo de Falúas Reales (cerrado temporalmente), un espacio único que alberga las embarcaciones históricas de recreo con las que los monarcas navegaban en su tiempo libre por el río Tajo. Es un pequeño testimonio náutico de las aficiones más extravagantes de la corte real.

Más de 111 hectáreas visitables de jardines

La verdadera distinción de Aranjuez reside en sus maravillosos jardines. Concebidos como un Edén terrenal, son una obra maestra del paisajismo europeo. Destaca el Jardín del Parterre: de diseño francés, simétrico y formal. Aquí se encuentran fuentes emblemáticas como la de Ceres o la de Hércules e Hidra. El Jardín de la Isla, una obra maestra renacentista encargada por Felipe II, toma su nombre de su ubicación única, rodeado por el Tajo y un canal artificial con fuentes históricas como la de Apolo o la del Reloj.

Otros son el Jardín del Príncipe, el más extenso y de estilo paisajístico. Adentrarse en él es una experiencia lúdica entre arboledas y fuentes. Aquí se esconde el singular Estanque Chinesco, un rincón que refleja la moda oriental de siglos pasados, adornado también con un obelisco. Sin olvidar la Real Casa del Labrador, un pequeño palacete de recreo de estilo neoclásico.

Hugo Fernández | Comunidad de Madrid

Experiencias en la villa de Aranjuez

No sólo el Palacio es un motivo para visitar Aranjuez. Su centro histórico, con el sello de Conjunto Histórico-Artístico, es un atractivo más para esta escapada corta a la localidad madrileña. Es muy recomendable dedicarle una visita a la Real Capilla de San Antonio, a la Plaza de la Iglesia de San Antonio, al Teatro Real Carlos III o al Convento de San Pascual. El Palacio de Godoy y el bullicio del Mercado de Abastos completan una ruta por el casco histórico que culmina con su histórica Plaza de Toros una edificación de 1796 que acoge en su interior el Museo Taurino.

Para el turista que busca diferentes alternativas de ocio, Aranjuez también ofrece varias posibilidades para todos los gustos: un paseo tranquilo en barco por las aguas del Tajo, o un plan con algo más de altura: un paseo en globo, sobre todo durante el Festival de Globos que suele celebrarse a principios de octubre.

El calendario festivo añade otro atractivo más. Las Fiestas del Motín de Aranjuez, en septiembre, son una puesta en escena que recrea el levantamiento de 1808 que forzó la abdicación de Carlos IV, con varios espectáculos teatrales callejeros muy fotogénicos.

Hugo Fernández | Comunidad de Madrid

La huerta y el vino de Aranjuez

La huerta de Aranjuez y sus productos, especialmente el fresón, el espárrago y las alcachofas que se encuentran en las cartas de los mejores restaurantes de España. Es por ello que la localidad cuenta con restaurantes de renombre como Casa Pablo, Casa José, Aguatinta, Carême, Casa Delapio o A Terra Delapio basan su propuesta en el producto local, ofreciendo una alta cocina que fusiona tradición y vanguardia.

La zona cuenta además con una tradición enológica que se puede explorar a través del enoturismo. Las Bodegas Real Cortijo, que datan del siglo XVIII y fueron fundadas por Carlos III, y Bodegas El Regajal, en un entorno natural privilegiado, ofrecen visitas, catas y experiencias que maridan el paisaje con el paladar.

Accesibilidad y próximas paradas

Llegar a Aranjuez y todo lo que ofrece es realmente sencillo. Desde Madrid, la conexión es ágil tanto por carretera (a 40 minutos) como por tren de Cercanías. Para los más entusiastas (y sobre todo los niños), en primavera y otoño, el histórico Tren de la Fresa, formado por vagones de madera de los años 20, ofrece un viaje turístico inolvidable que evoca el antiguo transporte de los productos de la huerta a la capital, un atractivo cultural en sí mismo.

Finalmente, si su escapada es de más de tres días, Aranjuez es la base perfecta para visitar otros tesoros rurales madrileños. A poca distancia esperan Chinchón y Colmenar de Oreja, dos pueblos con un encanto único, dueños de algunas de las plazas mayores más bonitas de la región y donde la gastronomía y las bodegas locales invitan a prolongar el viaje.