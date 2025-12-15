Málaga, de destino de sol y playa a competir con las grandes capitales del arte

Con cerca de 40 museos y una programación estable a lo largo del año, Málaga ha consolidado en las últimas dos décadas una oferta cultural que la sitúa entre los principales polos artísticos del país.

A comienzos de los años 2000, Málaga era conocida fundamentalmente por su clima y su litoral. Veinticinco años después, la ciudad ha diversificado su modelo y compite con otras grandes urbes españolas como Madrid, Barcelona o Bilbao en el ámbito cultural. El proceso no ha sido inmediato ni casual, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo.

El Museo Picasso de Málaga | Turismo de Málaga

El punto de inflexión se produjo en 2003 con la apertura del Museo Picasso Málaga. Más allá de su valor simbólico, el proyecto supuso el inicio de una política cultural orientada a reforzar la presencia del arte y los equipamientos culturales en la ciudad. A partir de entonces, la red museística se amplió de forma progresiva.

En 2011 Museo Carmen Thyssen incorporó una destacada colección de pintura española del siglo XIX. Y en marzo del 2015 Centre Pompidou abrió en Málaga su primera sede internacional. Ese mismo año, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo se sumó a esta oferta cultural malagueña, junto a otros espacios como el Museo de Málaga o el Museo y Centro de Arte Contemporáneo (MUCAC). En total, la ciudad cuenta con cerca de cuarenta instituciones museísticas, de temática y dimensiones diversas.

Este desarrollo llevó a que la Organización Mundial del Turismo reconociera a Málaga como "Ciudad de los Museos". Más allá del número de centros, uno de los rasgos distintivos del modelo es la integración de estos espacios en la dinámica urbana, pues la actividad museística convive con festivales, conciertos y otras iniciativas culturales abiertas al público general, repartidas a lo largo del calendario.

Centro Pompidou de Málaga | Turismo de Málaga

Recuperando el espacio público

Paralelamente, la ciudad ha experimentado una transformación urbana vinculada a la recuperación del espacio público. La peatonalización de la calle Larios en 2002 marcó el inicio de un proceso que se ha extendido a otras zonas. Actualmente, más de 140 kilómetros de calles y avenidas cuentan con prioridad peatonal, especialmente en el centro histórico, donde se concentran actividades comerciales, culturales y sociales.

Relacionado Sorpresa con el pelotazo de Málaga con la Comic Con y Schwarzenegger

La apuesta por la cultura ha tenido también impacto en el modelo turístico. Málaga ha sido reconocida como Destino Turístico Inteligente, una distinción que valora aspectos como la sostenibilidad, la innovación y la gestión equilibrada del crecimiento. El aumento de visitantes ha ido acompañado de inversiones en infraestructuras y servicios, así como de una mayor diversificación de la oferta.

El Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga | Turismo de Málaga

Y todo esto se ha ido desarrollado sin desligarse del patrimonio histórico de la ciudad. Vestigios de distintas etapas —fenicia, romana, islámica y cristiana— siguen presentes en el entramado urbano. El Teatro Romano, la Alcazaba, la Catedral o el Mercado de Atarazanas forman parte de un paisaje donde conviven elementos históricos y contemporáneos, como el Centre Pompidou o las intervenciones artísticas del Soho.

Málaga presenta hoy un perfil híbrido, en el que tradición y modernidad coexisten sin ruptura. La ciudad ha consolidado un modelo que combina su condición de destino turístico con una programación cultural estable y una identidad urbana reconocible.

Quienes llegan atraídos únicamente por el sol y la playa encuentran una ciudad con una oferta más amplia, resultado de un proceso iniciado hace un cuarto de siglo y que sigue en evolución. Una transformación que ha situado a la cultura como uno de los ejes centrales de su desarrollo.