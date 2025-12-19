Marlons conquista el Bernabéu con su primer restaurante en Paseo de La Habana

Marlons, la marca de hamburguesas que está redefiniendo el concepto del smash burger en España, celebra la inauguración oficial de su primer flagship en Paseo de La Habana, 13, a pocos metros del Estadio Santiago Bernabéu, en un momento clave para su estrategia de crecimiento. Este espacio, concebido bajo el concepto New York Chic, introduce una apuesta estética singular dentro del sector: un ambiente más elegante y sofisticado que combina guiños contemporáneos al clásico diner americano, elevando la experiencia sin perder su esencia urbana.

La apertura marca un avance significativo en la evolución de la compañía y consolida su presencia en uno de los ejes gastronómicos más dinámicos de Madrid. El nuevo establecimiento, con servicio en sala, terraza y su habitual propuesta de delivery, cuenta con capacidad para más de 60 comensales, configurando un espacio versátil pensado tanto para el público local como para quienes visitan la zona. Con la reciente apertura de este nuevo restaurante, Marlons amplía su alcance y refuerza su compromiso de llevar la auténtica experiencia culinaria estadounidense a nuevos horizontes.

Después de un mes de pruebas y ajustes operativos, ya han tenido una acogida brutal, superando expectativas y afinando cada detalle para garantizar un servicio impecable. Durante este corto periodo, Marlons ha vivido uno de los hitos del año: la venta de más de 2.000 hamburguesas durante la celebración de la NFL en Madrid, un indicador del creciente interés en torno a la marca y del potencial de este nuevo restaurante.

Marlon Torrents, cofundador de Marlons, añade: "La apertura de este restaurante llega en un momento especialmente emocionante para la compañía. Este hito refleja no solo nuestro esfuerzo, sino también el cariño de sus clientes más fieles durante estos años. Miramos a 2026 con ambición y responsabilidad, decididos a seguir haciendo realidad este proyecto y llevándolo cada vez más lejos". Una carta que consolida sus clásicos y suma nuevas propuestas.

En su propuesta gastronómica, Marlons conserva los grandes éxitos que han impulsado su reputación. La Esrek Bacon Cheese Burger y la Fiona Classic Cheese Burger siguen posicionándose como las favoritas del público, acompañadas de sus icónicas curly fries, ya consideradas un sello de identidad de la marca. A su icónico repertorio se suma ahora una nueva apuesta: un concepto de desayunos al más puro estilo americano con bagels recién horneados, breakfast burritos, dulces irresistibles y café de especialidad. Un formato rápido, fácil y de calidad, pensado para quienes quieren arrancar el día con alegría y buen pie.

Tres años de crecimiento y un nuevo horizonte. Marlons nace del proyecto de un joven matrimonio que, en apenas tres años, ha impulsado la marca hasta convertirla en una referencia dentro del mundo de las smash burgers en España. La compañía cerrará por tercer año consecutivo con un crecimiento rentable y en positivo, afianzando su modelo operativo y preparando el terreno para su expansión. Diciembre se confirma además como un mes especialmente relevante para la compañía. Marlons ha operado de manera simultánea en Madrid, Barcelona y, por primera vez, Portugal, lo que evidencia su avance internacional.

La marca prevé superar las 30.000 hamburguesas vendidas este mes, una cifra que confirma la tendencia ascendente del negocio y la fidelidad de su comunidad. Inés Pérez, cofundadora de Marlons, destaca: "Este restaurante marca un antes y un después para Marlons. Llegamos aquí después de tres años de crecimiento constante y seguimos trabajando con una visión muy clara: consolidar la progresión que venimos construyendo. Ya estamos desarrollando un plan de expansión que nos permitirá triplicar nuestra facturación en 2026, impulsado por el potencial de este local como buque insignia de la marca, nuevas ubicaciones y líneas de negocio".

Sobre Marlons Fundada por los jóvenes empresarios Marlon Torrents e Inés Pérez de Olacoechea, Marlons es una empresa especializada en la creación y delivery de cocina de alta demanda, en especial hamburguesas auténticas y de gran calidad.

La compañía está revolucionando la escena de la comida rápida madrileña, con un claro compromiso con la excelencia y la velocidad. Entre sus productos más populares se encuentra la famosa ESREK Burger, una deliciosa bacon cheese burger, que ya ha vendido más de 300.000 unidades. Las creaciones culinarias de Marlons cuentan con una mezcla de ingredientes única y personalizada, de primera calidad y procedente de productores y proveedores artesanos.