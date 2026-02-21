En este nuevo episodio del podcast El placer de viajar, Carmelo Jordá y Kelu Robles nos invitan a un recorrido fascinante que comienza en la Comunidad Foral de Navarra, concretamente en la ciudad de Estella. La conversación arranca destacando la importancia histórica de esta localidad, cuyo auge se debe en gran medida a la visión del rey Sancho Ramírez en el año 1090, cuando el monarca decidió desviar el trazado original del Camino de Santiago para que pasara por la ciudad, buscando aprovechar el dinamismo económico que generaban los peregrinos, una decisión que marcaría para siempre el destino y la fisonomía de Estella.

Su historia está profundamente ligada a eventos políticos de gran relevancia para España. Durante el programa se menciona que el 31 de julio de 1835, el pretendiente Carlos V la nombró capital de España bajo autoridad carlista. Este vínculo con el carlismo es una seña de identidad que todavía se respira en sus calles y museos. Además, su impresionante patrimonio arquitectónico le ha valido el sobrenombre de la Toledo del Norte, un apelativo que hace justicia a la densidad de monumentos de gran valor artístico que alberga su casco antiguo de origen medieval.

También se menciona la Iglesia de San Pedro de la Rúa, situada en una posición elevada a la que se accede por una escalinata construida en los años 70. Lo más reseñable de este templo es su claustro, que conserva unas singulares columnas torsas, únicas en el románico español, y una rica iconografía que mezcla motivos vegetales con seres fantásticos como las arpías.

La arquitectura civil de Estella no se queda atrás en importancia. El Palacio de los Reyes de Navarra es citado como la mejor muestra del románico civil en la región, albergando en la actualidad el museo dedicado al pintor Gustavo de Maeztu. Otro edificio relevante es el Palacio del Gobernador, del siglo XVII, que hoy funciona como el Museo del Carlismo, un centro fundamental para entender la historia política de la zona. Los presentadores también hacen hincapié en el Palacio de San Cristóbal, un ejemplo destacado del plateresco navarro que hoy sirve como casa de cultura.

Uno de los rincones más pintorescos de la ciudad es el Puente de la Cárcel, también conocido como el Puente Picudo por su pronunciada inclinación en forma de vértice. Aunque el puente original del siglo XII fue destruido por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia para frenar el avance enemigo, la reconstrucción actual mantiene esa silueta icónica que permite obtener una de las mejores vistas del río Ega y de la monumentalidad que rodea sus orillas.

En el apartado gastronómico, Estella se presenta como un paraíso para los amantes de la huerta navarra. Los colaboradores ensalzan productos con denominación de origen como los pimientos de Lodosa, los espárragos y la menestra, un plato que en esta zona alcanza niveles de excelencia superiores. No se olvidan de mencionar el jamón, la chistorra, el queso de Idiazábal y el cordero, recomendando cerrar cualquier comida con un buen pacharán navarro, una bebida tradicional que simboliza la hospitalidad de la región.

De Navarra a Madeira

La segunda parte del programa da un giro geográfico de la mano de David Alonso, quien nos traslada al archipiélago de Madeira para descubrir la isla de Porto Santo. Conocida como la isla dorada por sus extensas playas de arena fina, Porto Santo ofrece un paisaje radicalmente distinto al de la isla de Madeira. Mientras que la principal es montañosa y húmeda, Porto Santo es una formación volcánica más antigua, de relieve llano y clima seco, lo que la convierte en el destino ideal para quienes buscan sol y tranquilidad en un entorno casi virgen.

La historia de Porto Santo está íntimamente ligada a la figura de Cristóbal Colón. El navegante vivió en la isla tras contraer matrimonio con Filipa Moniz, hija del primer capitán donatario de la isla. En la actualidad, es posible visitar la Casa Museo de Cristóbal Colón en la localidad de Vila Baleira, donde se conserva documentación y objetos que dan testimonio de la importancia de este enclave en la era de los grandes descubrimientos. La isla sirvió como punto de escala fundamental en los viajes hacia el nuevo mundo, consolidando el poderío marítimo de la época.

Finalmente, el programa repasa la vida cotidiana y el ocio en Porto Santo. Se recomienda pasear por el Largo do Pelourinho y disfrutar de la tranquilidad de sus gentes, que contrastan con el ritmo más acelerado de Funchal. En cuanto a la oferta culinaria, el pescado fresco y las sardinas asadas son los protagonistas, siempre acompañados por cervezas locales como la Super Bock o la Sagres, o incluso la más popular Imperial. Porto Santo se perfila así como un refugio de eterna primavera donde la historia y la naturaleza se entrelazan de forma única.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.