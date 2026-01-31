Cuando una ciudad que ni siquiera es capital de provincia lo tiene todo, incluso dos catedrales

Carmelo Jordá y Kelu Robles regresan esta semana con una nueva entrega de El Placer de Viajar en la que visitan dos destinos realmente interesantes, como siempre uno en España y otro más allá de nuestras fronteras.

En esta ocasión el destino foráneo es la histórica ciudad de Fez, una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos junto con Marrakesh, Mequinez y Rabat.

Fundada en el año 789 por Idris I, esta joya llena de interés, historia y monumentos está considerada como el corazón simbólico y espiritual del país, destacando por su enorme valor cultural y religioso que atrae a visitantes de todo el mundo y, un aspecto relativamente novedoso e interesante, también a turistas del propio Marruecos.

En el recorrido por Fez que nos propone Kelu Robles se descubre la majestuosidad de su medina, la más grande del mundo con unas 9.000 calles laberínticas, y la universidad de al-Qarawiyyin, que presume de ser la más antigua del mundo que no ha dejado de funcionar desde su fundación.

El viaje también explora la famosa zona de las curtidurías dentro de la medina, que es la más grande de Marruecos y un lugar especialmente fotogénico, y el barrio judío o Mellah, en el que todavía se pueden visitar algunas sinagogas y un gran cementerio.

Además, por supuesto, hay también un componente que no hay que olvidar: deleitarse con la rica gastronomía marroquí que se puede disfrutar en la ciudad, mencionando la rica comida callejera y también los platos tradicionales como el tajín, la pastilla y la sopa harira fassi.

La segunda parada del programa nos traslada a Extremadura para visitar una de las ciudades más sorprendentes de la región: Plasencia, una localidad que llama la atención desde el minuto uno por poseer dos catedrales, algo que sólo ocurre en otros cinco lugares de España, pero con una peculiaridad: la cacereña es la ciudad más pequeña de nuestro país con esta característica y la única que no es capital de provincia.

Además, Plasencia nos ofrece un impresionante casco antiguo lleno de hermosos palacios, con calles de enorme encanto y puntos clave como la Plaza Mayor, un acueducto del siglo XVI en un estado de conservación impresionante y una muralla por la que es posible pasear y que conserva algunas puertas emblemáticas como la del Sol, la más monumental, o la de Trujillo, muy interesante y peculiar.

Para finalizar, el podcast resalta la excelente oferta culinaria de la ciudad extremeña, recomendando establecimientos como Casa Juan o Succo. Entre los manjares locales, la patatera sobresale como el producto estrella, consolidando a Plasencia como un destino indispensable que combina patrimonio histórico y placeres gastronómicos en un entorno único.

