Recorremos una de las provincias con mejor gastronomía de España y casi seguro que no es de las que piensas

Carmelo Jordá y Kelu Robles presentan en este nuevo episodio de El placer de viajar dos destinos completamente diferentes y bastante lejanos, pero unidos por una característica común: su excelente gastronomía.

El programa empieza con Kelu Robles haciendo un entusiasmado recorrido por la cautivadora Nápoles, de la que además se recuerda su profundo vínculo histórico con España desde el reinado de Alfonso V de Aragón.

La ciudad se revela como un escenario scugnizzo y caótico, donde la vida se despliega intensamente en arterias como Spaccanapoli y la comercial Vía Toledo, todo bajo la atenta y amenazante mirada del Vesubio.

El itinerario explora los Quartieri Spagnoli, donde el fervor por Diego Maradona alcanza tintes de culto a la divinidad en sus altares y murales. Entre la religiosidad de San Gennaro y el arte del Cristo Velato, una escultura de inmensa belleza obra del artista Giuseppe Sanmartino y que ha sido una pieza clave en la historia del arte.

Por supuesto, capítulo aparte y destacado merece la excursión a Pompeya, una alucinante cápsula del tiempo que permite revivir la antigua Roma a través de sus ruinas conservadas por la ceniza.

Además, también se comenta uno de los atractivos de la ciudad: la oferta de una gastronomía inigualable basada sobre todo en la salsa de tomate que se puede, y se debe, disfrutar sobre todo en la sencilla pero insuperable pizza Margherita. Sin olvidar el café que también es casi un objeto de culto.

En su segunda mitad el episodio cuenta con la intervención de Alfredo García Reyes, uno de los periodistas de viajes y gastronómicos más importantes de España, que nos acompaña en un recorrido también centrado en la gastronomía, por la provincia de Huelva, un destino espectacular desde cualquier punto de vista, pero especialmente desde el de la buena mesa.

El recorrido empieza por la Sierra de Aracena que destaca como un destino de excelencia donde el gran protagonista es, por supuesto, el jamón de la DOP Jabugo, un baluarte de la marca España cuya elaboración artesanal y respeto por la dehesa garantizan un producto de calidad suprema, tal como se aprecia en firmas legendarias como Cinco Jotas.

García Reyes explica las posibilidades no sólo gastronómicas sino también turísticas del producto, al que el viajero se puede acercar para conocer el territorio, la producción y las bodegas en las que se elabora esa joya.

Bodegas también como otras en las que se elabora un caldo muy especial: el brandy Luis Felipe, una auténtica delicia muy especial y que alcanza precios de miles de euros por botella.

Finalmente, el viaje concluye en el litoral onubense, visitando la lonja de Isla Cristina para disfrutar de tesoros marinos como la gamba blanca. Un recorrido en barco por el litoral y las marismas y la visita a una conservera son algunas de las actividades que se proponen para conocer mejor el lugar y sus productos, concluyendo con la recomendación de un lugar muy especial, el chiringuito La Sonrisa, Beach Club en Punta del Moral, un broche perfecto para ese recorrido por una provincia que quizá no está en la agenda viajera de todos, pero que es una muestra perfecta de esos lugares donde el paisaje y la gastronomía se funden en una oferta turística de primer nivel.

