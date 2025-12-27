Trucos para viajar: cómo meterlo todo en la maleta, superar el control del aeropuerto y evitar malas sorpresas

Carmelo Jordá y Kelu Robles presentan en este episodio de El Placer de Viajar una guía de consejos prácticos para el viajero del siglo XXI, inspirada en el espíritu del Codex Calixtinus, la primera guía de viajes creada en el siglo XII para ayudar a los peregrinos que viajaban hasta Santiago de Compostela.

Los primeros trucos para disfrutar del viaje hay que ponerlos en práctica incluso antes de salir de casa y la clave es una planificación inteligente de la maleta, en la que hay que tener muy en cuenta la máxima de que menos es más.

Otro consejo es, en la medida de lo posible priorizar el equipaje de mano para evitar esperas innecesarias en el aeropuerto y también la posibilidad de que la aerolínea te pierda la maleta. Entre los imprescindibles: incluir siempre un calzado extra y ropa cómoda que, por supuesto, esté pensada para el destino al que nos dirijamos.

Otro consejo importante a la hora de preparar el equipaje es contar con un botiquín básico que incluya Fortasec para prevenir molestos contratiempos de salud, especialmente en países con estándares sanitarios distintos a los occidentales en los que es relativamente fácil que el estómago sufra algún achaque.

Asimismo, se sugieren técnicas como enrollar la ropa para optimizar el espacio y llevar siempre encima los cargadores y adaptadores necesarios. Sobre este tema hay también algún consejo que tener en cuenta ya en el hotel: llevar adaptadores para los enchufes si viajamos a un país en el que sean necesarios, usar un adaptador que nos permita cargar dos o más dispositivos en un único enchufe o buscar los puertos USB de las televisiones en los hoteles para mantener otros aparatos con carga.

En lo que respecta a la estancia en el aeropuerto, el consejo fundamental es llegar con la antelación suficiente para evitar el estrés y las prisas. Otras ideas útiles son utilizar las apps de las aerolíneas y llevar el billete en formato digital en el teléfono móvil, ya que este es un objeto que rara vez se pierde.

Kelu y Carmelo también comparten algunas costumbres muy personales, como pasar siempre por el duty-free para probar colonias y viajar perfumado o el ahorro que supone llevar una botella vacía para rellenarla en las fuentes de agua tras pasar el control de seguridad.

Durante el vuelo y al llegar al destino, la comodidad y la logística son las prioridades que hay que tener en cuenta. Se recomienda el uso de medias de compresión para mejorar la circulación en trayectos muy largos y llevar auriculares propios de calidad para disfrutar del entretenimiento a bordo.

Una vez en tierra, es vital haber consultado previamente las opciones de transporte desde el aeropuerto al centro de la ciudad, pues esto puede suponer ahorrar mucho dinero y no poco tiempo. En cuanto al hotel, la recomendación es revisar las opiniones de otros viajeros en plataformas como TripAdvisor que, leídas sin dejarse llevar por los comentarios más extremos, son muy útiles para asegurar una buena elección.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.