La comarca casi manchega y con un paisaje asombroso que no puedes esperar a descubrir

En el episodio de El placer de viajar de esta semana Carmelo Jordá y Kelu Robles exploran una comarca muy interesante pero poco conocida: la Manchuela albaceteña, en la zona de Castilla-La Mancha lindante con Valencia.

Además, en la segunda parte del episodio entrevistan al periodista y escritor Alex Chico, que ha publicado recientemente su libro Geografía Escrita, una recopilación de interesantes y muy especiales relatos viajeros.

El recorrido por La Manchuela comienza con un paisaje llano, similar al de La Mancha, caracterizado por extensas rectas, campos de cereal y viñedos. Sin embargo, el terreno experimenta un cambio radical al llegar a las Hoces del Júcar, un profundo barranco con paredes verticales de roca blanca, horadadas por cuevas y surcadas por meandros del río. En otro punto de la zona, el valle del río Cabriel, que marca la frontera con la Comunidad Valenciana, es el otro gran accidente geográfico que convierte la zona en algo muy especial, ofreciendo un paisaje completamente diferente, con una exuberante vegetación de pinos y mucho verde

El viaje pasa como uno de sus principales hitos por Alcalá del Júcar, un pueblo espectacular construido verticalmente, con muchas casas excavadas en la propia roca del acantilado. Sus calles empinadas y estrechas forman un laberinto, intransitable para los coches.

Entre sus atractivos se encuentran la iglesia, el castillo de origen árabe con vistas panorámicas, y junto al que se puede ver una casa cueva que muestra la vida humilde tal y como se vivía hace unas décadas.

Otros imprescindibles son las sorprendentes Cuevas del Diablo, una red de galerías que atraviesan el pueblo, creadas por un personaje local que incluso operó una discoteca en su interior, constituyendo una obra de ingeniería asombrosa.

La exploración se extiende a localidades cercanas como Jorquera, situada en un impresionante meandro del Júcar, con un castillo en su parte alta y a la que se puede llegar a través de una carretera que recorre el fondo de las hoces y permite descubrir un paisaje maravilloso.

Otro de los atractivos de la zona es la Denominación de Origen La Manchuela, que ofrece vinos únicos, como los elaborados con la variedad de uva Bobal en la Bodega Vega Tolosa.

La gastronomía es otro pilar del viaje, con recomendaciones como Los Fogones del Chato en Alcalá, famoso por sus excelentes carnes a la brasa, y el más refinado El Mirador en Las Eras.

El punto culminante es el restaurante OBA, galardonado con una estrella Michelin, donde los chefs Juan Sahuquillo y Javier Sanz ofrecen una experiencia culinaria insólita basada en productos locales y elaboraciones complejas, que busca ser un homenaje a la tierra.

Las geografías de Alex Chico

El escritor Alex Chico presenta su libro Geografía Escrita, que define como un "alegato y carta de amor a la escritura". Para él, viajar es una forma de reconocer y entender el mundo, enfatizando la importancia de "mirar de nuevo" y apreciar la belleza no monumental de los lugares.

Destaca ciudades como Berlín, Quito o Valparaíso, donde la historia y el silencio revelan narrativas profundas más allá de lo evidente. Alex defiende la mezcla de realidad y ficción en la escritura para "ampliar la realidad", y utiliza el concepto de las islas, como Malta, como una potente metáfora de la existencia, al ofrecer horizontes vastos pero también la sensación de aislamiento.

