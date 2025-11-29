Parecía imposible, pero resulta que ahora tenemos otras dos razones más para visitar Brasil

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, Carmelo Jordá y Kelu Robles, viajan a Brasil y lo hacen de la mejor manera posible: de la mano de Iberia para celebrar las dos nuevas rutas que la aerolínea está poniendo en marcha a ese país, un país muy importante dentro de los planes para América Latina, que pasan por estas nuevas rutas directas a Fortaleza y Recife que se suman a las otras dos conexiones existentes hasta este momento con Río de Janeiro y Sao Paulo.

Para hablar de esos nuevos destinos y de los planes de la empresa en Brasil el programa cuenta con un invitado de primera: Antonio Linares, Director de Ventas de Iberia para España, Portugal y el Norte de África. Linares explica la importancia de Brasil como mercado en expansión y comenta algunas características de los nuevos destinos.

Por ejemplo, cuenta que Recife es conocida como "la Venecia brasileña" por sus canales y sus puentes y destaca también sus impresionantes playas como la de Boa Viagem y la Praia dos Carneiros, además de su vibrante Carnaval con el baile Frevo.

El otro nuevo destino al que llega Iberia es Fortaleza, capital del estado de Ceará, y también con playas impresionantes como la Praia do Futuro y donde también se puede disfrutar de joyas arquitectónicas como el Teatro de José de Alencar.

Linares explica que estos destinos serán operados por el nuevo Airbus A321XLR, un avión relativamente pequeño pero capaz de cubrir estas rutas largas y que es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, el podcast recuerda que Iberia también mantiene las rutas que ya tenía a Brasil, una de ellas a la ciudad más icónica de Brasil, Río de Janeiro, famosa por sus maravillosas playas de Copacabana y Botafogo, y su animado barrio de Lapa, además del emblemático Corcovado.

Por su parte, Sao Paulo, reconocida como un motor económico, ofrece una rica vida cultural y una gastronomía diversa. Linares subraya que, aunque Iberia es una empresa española, tiene un "corazón latinoamericano", apostando firmemente por estos países. Su destino preferido, confiesa, es Fortaleza, por su región y las posibilidades de combinar la visita con otros lugares.

El segundo segmento del programa nos lleva a España, al desierto de las Bardenas Reales en Navarra. Este peculiar paisaje, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, posee una historia singular ligada a los reyes de Navarra y de España, quienes concedieron derechos de explotación a las "entidades congozantes" de sus alrededores, que desde 1705 son a perpetuidad. Además, en 1951 parte de la zona se convirtió en un polígono de tiro para el Ejército del Aire, un hecho que, paradójicamente, ha contribuido a su conservación.

La belleza de las Bardenas reside en su paisaje único marcado por la erosión que ha creado formaciones geológicas sorprendentes, como el Castil de Tierra. Se recomienda visitarlas con un guía local como Fernando Ordóñez de Nataven, para apreciar su flora y fauna, incluyendo 24 especies de rapaces.

Y tras la visita, por supuesto, es preceptivo disfrutar de la gastronomía de Navarra, especialmente en una ciudad como Tudela, conocida por su huerta (alcachofas, espárragos, pimientos) y sus excelentes restaurantes.

