La guía imprescindible para la ciudad con las mejores barras de bar de España

En este episodio de El placer de viajar, el podcast de viajes de Libertad Digital y esRadio, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles invitan a un doble viaje que, como suele ser habitual, tiene dos destinos muy diferentes pero realmente interesantes: primero un recorrido por las barras y los pintxos de una ciudad con una gastronomía superior, San Sebastián; y después un recorrido por la historia y los monumentos de Varsovia, la bella y llena de contrastes capital polaca.

El podcast se inicia con un recorrido por San Sebastián, recordando que se trata de una ciudad de elegancia histórica marcada por la presencia de la realeza española y su cercanía con Francia. Los presentadores destacan enclaves emblemáticos como la playa de La Concha, el Peine del Viento de Eduardo Chillida o el parque de atracciones del monte Igueldo.

A partir de ahí la gastronomía vasca cobra un protagonismo absoluto, subrayando la importancia de los txokos y las sociedades gastronómicas en la cultura local y cómo en San Sebastián y en todo el País Vasco, la comida es un tema muy serio.

Y para comprobarlo qué mejor manera que a través de una exhaustiva ruta de pintxos por la Parte Vieja y el barrio de Gros. Los presentadores recomiendan locales imprescindibles como La Viña, famoso internacionalmente por su tarta de queso, el Bar Nestor y su codiciada tortilla de patatas, o el Txepetxa, considerado el templo de las anchoas, todo ello maridado con el frescor de un buen txacolí, el vino perfecto para acompañar estas pequeñas delicias gastronómicas.

El viaje continúa hacia Varsovia, una ciudad que renació de sus cenizas tras ser arrasada casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial. El programa recuerda cómo su centro histórico, Stare Miasto, fue reconstruido con tal precisión basándose en planos antiguos, dibujos e incluso cuadros de Canaletto, que hoy en día es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo la única zona de estas características en todo el mundo que tiene esa consideración.

Siempre con obligadas menciones a la complicada historia de la ciudad, el recorrido también pasa por lugares clave como el Museo del Alzamiento de Varsovia, que rinde homenaje a los polacos que se rebelaron contra la dominación nazi hacia el final de la II Guerra Mundial; y también por el POLIN, que rinde tributo a la historia de los judíos en Polonia y en el que también se puede aprender la terrible historia del gueto, el único lugar de Europa en el que los judíos lograron tomar las armas contra la barbarie nazi.

Por último, recordando también otra época clave de la historia de la ciudad en el siglo XX, el viaje pasa por el Palacio de Cultura, un imponente rascacielos de estilo estalinista que fue un regalo impuesto por el dictador Stalin, reflejo de la opresión soviética que la ciudad ha logrado superar para convertirse en un destino vibrante y lleno de vida.

