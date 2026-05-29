La Fageda presenta dos nuevas referencias de helados

La Fageda informó este viernes de que ha completado el proceso de transformación integral de su gama de helados con el objetivo de seguir creciendo en el mercado catalán. El proyecto ha consistido en la reformulación del producto "con el uso de materia prima de alta calidad, una mejora de la cremosidad y en la estabilidad de la vida útil del producto, una transformación que permitió el lanzamiento de sabores innovadores".

En este contexto, La Fageda ha desarrollado esta semana un taller gastronómico para periodistas y creadores de contenido en el que ha presentado sus dos novedades en el porfolio de helados para esta temporada de verano: un helado de yogur con pistacho y un helado de yogur con lima y jengibre, "dos refrescantes propuestas que consolidan la apuesta de La Fageda por esta categoría".

Los nuevos helados de La Fageda han protagonizado el taller culinario que ha dirigido el chef y creador de contenido Cintet en el espacio gastronómico 'Chef Caprabo' del establecimiento que la cadena tiene en el centro comercial Illa Diagonal de Barcelona. La colaboración de Caprabo con La Fageda se circunscribe a la apuesta estratégica por los productores locales mediante su programa de proximidad por comarcas, que cuenta con una trayectoria consolidada a lo largo de la última década.

Dos recetas, dos nuevos sabores

En primer lugar, Cintet ha elaborado un guiso de lubina con helado de yogur con lima y jengibre de La Fageda, que destaca "por su sabor refrescante y ligero, uniendo la cremosidad del yogur, el cítrico de la lima y el aroma del jengibre". La segunda receta elaborada ha sido una mousse de chocolate con helado de yogur con pistacho de La Fageda. "Este helado destaca por su elegante combinación de frescor y sofisticación en una sola tarrina, aunando la textura ligera del yogur con el intenso y reconocido sabor del pistacho, siempre asociado a calidad y placer gustativo".

"Queríamos demostrar que un helado puede ser mucho más que un postre de verano, puede sorprender y aportar una experiencia gastronómica diferente. Tanto el pistacho como la lima con jengibre tienen una personalidad muy marcada, pero al mismo tiempo conservan la cremosidad y la frescura características de los helados de yogur de La Fageda. Son sabores equilibrados, sofisticados y muy versátiles en cocina", destacó Cintet, chef y autor de las recetas.

Estas dos nuevas referencias permiten a La Fageda ampliar su porfolio de helados, que ya cuenta con nueve variedades de tarrinas de 500 ml: helado de yogur natural, helado de yogur con mango, helado de yogur con copos de cacao, helado de caramelo con almendras garrapiñadas al punto de sal, helado de vainilla con nueces de macadamia, helado de galletas de chocolate y helado de chocolate negro y cacao.

En abril de 2024, La Fageda anunció una transformación integral de su gama de helados con el objetivo de crecer en el mercado catalán. La reformulación del producto se tradujo en el uso de nuevos ingredientes de calidad, una mejora de la cremosidad y en la estabilidad de la vida útil del producto, una transformación que permitió el lanzamiento de sabores innovadores, según informó la cooperativa.

Más de 15 años en el mercado

Tras más de 15 años de trayectoria en este segmento, La Fageda transformó sus helados dando más visibilidad al proyecto social y trasladando la extraordinaria historia que hay detrás de este producto, con la voluntad de situar los helados como una propuesta de valor que aporte calidad y diferenciación.

La Fageda inició la producción y venta de helados in 2010. La voluntad de preservar los puestos de trabajo de un Centro Especial de Empleo situado en Badalona, dedicado a la elaboración de helados y que había quebrado, fue el motivo que impulsó la empresa garrotxina a iniciar su actividad en el sector de los helados. Pocos años más tarde, la producción se trasladó a la sede de Santa Pau.