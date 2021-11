El espectacular vestido de Jessica Goicoechea le juega una mala pasada

El glamour y la elegancia llegaron a Madrid el pasado jueves en los Premios GQ Hombres del Año 2021, donde numerosos rostros conocidos de nuestro país y algunas estrellas internacionales se dieron cita en una espectacular gala que acogió el Hotel Palace. Entre tanta belleza destacó la de Jessica Goicoechea, que cada vez tiene más presencia en las mejores fiestas y alfombras rojas españolas.

La modelo y diseñadora catalana es una de las influencers más seguidas y copiadas de nuestro país y su belleza no pasó desapercibida en la velada. Deslumbró con un vestido negro de la firma española Ze García, confeccionado en crepe y flecos de cristal de Swarovski. Un diseño elegante pero muy sexy gracias a la abertura lateral que subía hasta la cintura.

Pero ya se sabe que este tipo de diseños pueden jugarte una mala pasada y a la modelo le dio algún que otro quebradero de cabeza. Para posar, el vestido quedaba impecable, pero en movimiento, la abertura dejaba ver la ropa interior de la modelo y los fotógrafos no pudieron evitar captarlo. Ella, sin embargo, no le dio mayor importancia.

"El vestido de Atelier que hicimos para Jessica y los premios GQ es un tributo a noche y a los locos años 20; sensualidad, brillo, plumas y un punto de locura elegante. Confeccionado en crepe y flecos de cristal de", publicó el diseñador, orgulloso, en su perfil de Instagram.

Lo que podría parecer un desliz, no es más que una anécdota para Jessica Goicoechea, que derrocha sensualidad por los cuatro costados. La modelo tiene más de 1,7 millones de seguidores en Instagram que mueren por su belleza y sex appeal. Su firma de moda GOI es el reflejo de su estilo arriesgado: "Una marca sin complejos, sin tabúes, sin reglas, solo las ideas de Jessica hechas realidad. GOI es una marca de ropa creada y diseñada por Jessica Goicoechea en 2019", reza su web.

"Mi estilo no se reflejó con el estilo mayoritario de este país. Es más sexy y arriesgado de lo habitual y me costó encontrar marcas que a nivel nacional se ajustaran a mis necesidades, encontré un nicho de mercado que no estaba cubierto. GOI nació de la pasión, la ambición y la ilusión de compartir moda atrevida y sentirse bien con uno mismo".