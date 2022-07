La ola de calor no sólo afecta a las personas sino que los animales también la sufren. De hecho, quienes tienen mascotas en casa lo sabrán de primera mano. Especialmente los perros sufren más ya que necesitan salir a la calle. Los perros pueden pasarlo muy mal paseando, y no solo por la sed y las dificultades para respirar que puedan sufrir a causa de las altas temperaturas, también porque la acera puede llegar a caldearse a niveles insoportables, causándoles quemaduras en las almohadillas de las patas. Por ello, hace unos años la Guardia Civil inventó la llamada 'la regla de los cinco segundos' durante un episodio de calor similar, para saber si es seguro sacar a nuestra mascota.

Prácticamente la totalidad de España está sumergida en una nueva ola de calor aún más sofocante que la que llegó hace unas semanas a nuestro país. Si nosotros sufrimos, los animales también, por eso es importante cuidar y prestar atención a su estado durante estos días, en especial a los perros, que deben salir a dar sus paseos a la calle, donde el calor es aún más fuerte en el suelo, lugar en el que se concentra la máxima temperatura.

Por ello, desde Libertad Digital os damos algunos consejos, entre ellos la regla de los cinco segundos, para evitar problemas con las mascotas si decidimos salir a la calle.

¿En qué consiste 'la regla de los cinco segundos'?

La piel de las patas de los perros es más gruesa que la de nuestras manos, pero sus almohadillas también sufren con el calor. Sobre todo porque el suelo se calienta en exceso cuando pega el sol veraniego, y más cuando estamos enfrentándonos a olas de calor. De hecho, para que nos hagamos una idea de la temperatura que puede alcanzar el suelo, a primera hora de la tarde, una zona de la acera al sol, especialmente si es oscura, puede alcanzar los 50 ºC fácilmente. Pero si no tienes claro si puedes o no pasear a tu mascota de manera segura, lo más rápido es lo siguiente.

Pon la mano en el asfalto y déjala cinco segundos. ¿Aguantas o la retiras rápidamente porque quema demasiado? Si te parece que está ardiendo, entonces no saques todavía a tu perro. Recuerda que él va 'descalzo' y no puede decirte "me quemo las patas". Lo mejor es aprovechar las horas de menos sol, es decir, tanto a primera hora de la mañana como cuando ha caído ya la noche.

Otros consejos para proteger a tu perro del calor