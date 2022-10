Cuáles son los comportamientos de mi perro que deben preocuparme

Existen muchos problemas de conducta que pueden afectar a nuestros perros, no obstante, antes de empezar a aplicar métodos de forma indiscriminada es necesario reflexionar: debemos conocer las causas, los tipos de problemas que existen o las distintas soluciones. Es algo fundamental para tomar la decisión acertada a la hora de tratarlos.

Esto puede parecer obvio pero no todo el mundo lo tiene en cuenta y, como no puede ser de otra manera, no siempre se tratan bien los problemas conductuales de los animales. Al igual que haríamos con los niños, con los perros hay que conocer primero el origen del mal comportamiento para poder atajarlo.

¿A qué se deben los problemas de comportamiento que desarrollan los perros?

La aparición de problemas de conducta en los animales es frecuente y existen muchas causas que pueden provocarlos. Algunos propietarios llegan incluso a considerarse culpables, cuando existen muchos factores que ellos desconocen y que han podido influir.

La genética juega un papel muy importante en la conducta de un perro, de hecho, en ocasiones puede llegar a imponerse ante el aprendizaje. No es extraño que una perra asustadiza tenga cachorros con un comportamiento similar o que razas que han padecido mucho castigo tengan cierta tendencia al miedo. El estrés durante el embarazo de la perra también puede influir en los cachorros.

Otro factor decisivo es la socialización del cachorro. Es un proceso que empieza alrededor de las 3 semanas y que termina cuando el perro tiene 3 meses. Durante este período, el pequeño debe aprender todo lo necesario para su etapa adulta: los hábitos propios de los perros, el lenguaje canino, la tolerancia, el desapego... Por esa razón, separar a un cachorro de forma pronta de su madre y hermanos puede provocar diversos problemas de conducta, ya que cuando el período se cierra empiezan a aparecer los miedos.

Con el cierre de la socialización el can es susceptible a sufrir miedos e incluso fobias. Una mala experiencia, que quizás para nosotros pasa desapercibida, puede provocar un auténtico trauma en el animal, que explique posteriormente por qué reacciona ante un estímulo u otro. No hablemos ya de cuando es abandonado que eso, independientemente de la edad del perro, afecta a su carácter futuro sin ningún tipo de dudas.

Principales problemas de conducta en perros

A continuación te explicaremos los problemas de conducta más habituales en los perros. De esta forma, podrás ser capaz de identificar qué le ocurre a tu mejor amigo y empezar a trabajar para remediarlo:

Miedos hacia perros, personas, objetos y entornos : el miedo no es exclusivo de los perros que han padecido maltrato. Como hemos explicado anteriormente, existen muchas causas que pueden provocar miedos y fobias. La falta de costumbre es generalmente la causa más común, cualquier ruido o ambiente o persona que se salga de lo que acostumbra a ver un perro puede ser motivo de miedo. Existen muchos tipos de miedo distintos, desde miedo a las personas hasta miedo a los fuegos artificiales.

: el miedo no es exclusivo de los perros que han padecido maltrato. Como hemos explicado anteriormente, existen muchas causas que pueden provocar miedos y fobias. La falta de costumbre es generalmente la causa más común, cualquier ruido o ambiente o persona que se salga de lo que acostumbra a ver un perro puede ser motivo de miedo. Existen muchos tipos de miedo distintos, desde miedo a las personas hasta miedo a los fuegos artificiales. Ansiedad por separación : la ansiedad por separación aparece cuando el perro se encuentra solo en casa. Son habituales los ladridos prolongados, las deposiciones y la micción, la destructividad, los lloros y el rascado de puertas. Se trata de un problema de conducta que aparece cuando el propietario no está en casa y puede aparecer tanto si el perro es pequeño y no ha aprendido a estar solo como si es adoptado de una protectora, que no se sabe lo que ha vivido con anterioridad.

: la ansiedad por separación aparece cuando el perro se encuentra solo en casa. Son habituales los ladridos prolongados, las deposiciones y la micción, la destructividad, los lloros y el rascado de puertas. Se trata de un problema de conducta que aparece cuando el propietario no está en casa y puede aparecer tanto si el perro es pequeño y no ha aprendido a estar solo como si es adoptado de una protectora, que no se sabe lo que ha vivido con anterioridad. Excitabilidad : hablamos de conductas efusivas que no son bien recibidas por nosotros, por ejemplo, que el perro salte encima de las personas, que corretee tirando todo a su paso o que empuje constantemente a un bebé. Son comportamientos demasiado excitables y no agradan a los propietarios.

: hablamos de conductas efusivas que no son bien recibidas por nosotros, por ejemplo, que el perro salte encima de las personas, que corretee tirando todo a su paso o que empuje constantemente a un bebé. Son comportamientos demasiado excitables y no agradan a los propietarios. Destructividad y mordida excesiva en cachorros : muchas personas afirman que tienen un cachorro con problemas de conducta, no obstante, la destructividad en cachorros o padecer una mordida dolorosa son situaciones totalmente normales y aceptables. Nunca se debe reprender a un cachorro por ello. Es de vital importancia entender que están en una etapa muy importante, en la que el descubrimiento y las experiencias van a repercutir en su etapa adulta.

: muchas personas afirman que tienen un cachorro con problemas de conducta, no obstante, la destructividad en cachorros o padecer una mordida dolorosa son situaciones totalmente normales y aceptables. Nunca se debe reprender a un cachorro por ello. Es de vital importancia entender que están en una etapa muy importante, en la que el descubrimiento y las experiencias van a repercutir en su etapa adulta. Destructividad en perros adultos : la destructividad en perros adultos puede delatar un problema relacionado con el estrés o con las cinco libertades del bienestar animal. Un perro que disfruta de un estilo de vida positivo y saludable, un buen estado de salud, ejercicio y estimulación mental y falta de miedos no debería llevar a cabo conductas destructivas.

: la destructividad en perros adultos puede delatar un problema relacionado con el estrés o con las cinco libertades del bienestar animal. Un perro que disfruta de un estilo de vida positivo y saludable, un buen estado de salud, ejercicio y estimulación mental y falta de miedos no debería llevar a cabo conductas destructivas. Agresividad hacia otros perros, gatos o personas : existen muchos tipos de agresividad distintos: la protección de recursos, la agresividad por miedo, la agresividad territorial, la agresividad depredadora, la agresividad entre intrasexual... cada una puede surgir por una cosa y se deben tratar de manera diferente.

: existen muchos tipos de agresividad distintos: la protección de recursos, la agresividad por miedo, la agresividad territorial, la agresividad depredadora, la agresividad entre intrasexual... cada una puede surgir por una cosa y se deben tratar de manera diferente. Coprofagia : la coprofagia en perros es habitual en cachorros. Es una forma de experimentar. Al igual que hacen los bebés humanos, los pequeños se lo llevan todo a la boca. No obstante, no es una conducta normal en perros adultos.

: la coprofagia en perros es habitual en cachorros. Es una forma de experimentar. Al igual que hacen los bebés humanos, los pequeños se lo llevan todo a la boca. No obstante, no es una conducta normal en perros adultos. Micción y defecación en casa : es probablemente uno de los motivos principales de consulta a educadores caninos y adiestradores. En una crianza apropiada, sería la madre quien enseñaría a sus cachorros a orinar fuera del hogar. En su ausencia, son los propietarios quienes deben enseñarle. Si eso falla, puede ocurrir que hasta en su etapa adulta el perro siga defecando y orinando en casa.

: es probablemente uno de los motivos principales de consulta a educadores caninos y adiestradores. En una crianza apropiada, sería la madre quien enseñaría a sus cachorros a orinar fuera del hogar. En su ausencia, son los propietarios quienes deben enseñarle. Si eso falla, puede ocurrir que hasta en su etapa adulta el perro siga defecando y orinando en casa. Intolerancia a la manipulación o al uso de ciertos objetos : este problema es frecuente en perros que, de forma repentina, han sido expuestos a ciertos elementos a los que no estaban acostumbrados. La falta de costumbre provoca que el animal emplee distintas formas de comunicación para apartar el estímulo desagradable. Puede ocurrir en perros que no se dejan lavar los dientes, perros que no se dejan tocar en absoluto o aquellos que se niegan a subir a un vehículo, esto, como norma general, es debido a la falta de costumbre.

: este problema es frecuente en perros que, de forma repentina, han sido expuestos a ciertos elementos a los que no estaban acostumbrados. La falta de costumbre provoca que el animal emplee distintas formas de comunicación para apartar el estímulo desagradable. Puede ocurrir en perros que no se dejan lavar los dientes, perros que no se dejan tocar en absoluto o aquellos que se niegan a subir a un vehículo, esto, como norma general, es debido a la falta de costumbre. Comportamientos anormales: existen otras conductas que ponen en alerta a los propietarios como pueden ser las estereotipias, movimientos repetitivos y constantes sin un fin aparente, el "comportamiento de perros consentidos" que rechazan la comida o los distintos problemas entre perros que puedan surgir.

¿En qué momentos deberíamos acudir a un especialista?

Como recomendación general, deberíamos acudir al especialista cuando aparezca una conducta que afecte negativamente al bienestar de nuestra mascota y/o al de las personas que forman su familia o a terceros. Otro ejemplo claro sería el de los casos de agresividad, sobre todo si el perro que muestra agresividad tiene un elevado potencial para infligir daño a otros, ya sea por su tamaño o por la intensidad e impulsividad de sus ataques. Para evitar los cambios de conducta del perro debemos tener en cuenta varios aspectos: