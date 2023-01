La nueva forma de aprender fitness

Si entre los propósitos para este año te has decidido a seguir formándote en el fitness, estás en el lugar indicado. Cada vez hay más personas que quieren mejorar su forma física para tener una mejor calidad de vida, y también para ellos es un propósito para el nuevo año; por tanto la competencia es dura y conviene estar al día de las últimas técnicas.

Una buena web de formación de instructores es fit generation, un ejemplo en el que encontrar artículos basados en evidencias científicas, con recomendaciones y bibliografía para poder corroborar sus argumentos y los estudios en los que se han basado sus autores y los especialistas en la actividad física.

Mejorar los entrenamientos

Los monitores saben que las personas que tienen la intención de ejercitarse también encuentran fácilmente excusas para no hacerlo, del tipo de que no se dispone de suficiente tiempo, que el clima no acompaña, que les cuesta madrugar, que los horarios laborales no encajan o que no hay con quien dejar a los niños.

Las clases de acondicionamiento físico pueden incluir diferentes programas según el objetivo de cada trabajo y el nivel de las personas a las que va dirigido. Para ser un buen profesional no hay que lanzarse a lo loco sino estudiar y ser consciente de que el ejercicio es mucho más que fitness, que cada movimiento tiene una base científica y que cada sujeto tiene unas condiciones.

Tomar decisiones correctas con ayuda de la ciencia

Ser monitor requiere una formación completa en la que estar preparado para saber cómo responder ante una persona que tiene una patología previa, una dolencia o arrastra una lesión. O que no tiene experiencia suficiente ejercitándose, y no es lo mismo entrenar a alguien que ya tiene un conocimiento que a quien no lo tiene.

Si no se tienen datos precisos sobre aspectos importantes, no se pueden calcular detalles como si el tiempo de descanso entre un ejercicio y otro es el suficiente, o si las carga o repeticiones que se están realizando son las indicadas según qué persona o personas realicen el ejercicio.

Un poco de sabiduría

Un ejemplo de la importancia de conocer la base científica podría ser el de la técnica de la respiración. A pesar de que se insiste durante las clases, aún muchas personas no saben de la importancia de la respiración, porque sus monitores no han sabido transmitirles la base científica de la repercusión de trabajar la respiración a buen nivel, y es conveniente saber cómo hay que explicar detalles de este tipo. Una respiración demasiado rápida o descontrolada puede llevar a una presión arterial alta y a otra serie de problemas.

El objetivo principal es que quienes vienen a practicar ejercicio encuentren el ansiado bienestar pero no cualquier ejercicio vale para todo el mundo sino que hay que saber tomar las decisiones oportunas. Por eso es tan importante basarse en la ciencia para aprender de fitness tomando decisiones en base a hechos probados y en publicaciones de profesionales de prestigio.

Tener evidencias

La ciencia ayuda a aprender a tomar las decisiones correctas en el ejercicio. Tener incertidumbre o determinadas lagunas conlleva riesgos pero si podemos contrastar conocimientos e informaciones iremos a lo seguro. Tomar las mejores decisiones a la hora de programar entrenamientos pasa por conocer los beneficios de cada ejercicio y su base científica. La vista de los hallazgos científicos permite llegar a unas conclusiones que mejorarán la calidad del profesional y el rendimiento deportivo.