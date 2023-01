Contacto cero con la ex pareja ¿Cómo conseguirlo?

Una ruptura pasa por muchas etapas hasta que se logra entender y superar, de hecho, sobre todo al inicio de la misma, es muy común que ambos o al menos uno de los miembros se pregunte si existe alguna posibilidad de volver o, por lo menos si se podrá mantener una amistad.

Esto puede hacer que superar la ruptura resulte más compleja, por lo que podría ser recomendable utilizar estrategias como el contacto cero para hacer más fáciles las cosas. El contacto cero puede servir para superar antes la ruputura ya que mantener la esperanza de volver con la pareja dificulta mucho el desengancharse y puede hacer que la ruputura, que de por sí es incómoda, empeore los efectos emocionales.

La estrategia del contacto cero evita este tipo de situaciones pues implica evitar ver a esa persona, no ver sus fotos, no escribirle y, en definitiva, eliminar cualquier clase de contacto con ella. Sin embargo, para hacer contacto cero con una ex pareja, es importante establecer una línea clara y respetarla. Esto significa evitar comunicarse con ella, ya sea a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales u otros medios.

También es importante evitar cualquier tipo de contacto físico o en persona. Es importante recordar que esta técnica se utiliza para dar espacio y tiempo a ambas partes para sanar y avanzar. Es posible que sea difícil al principio, pero con el tiempo y la dedicación se podrá superar el proceso.

Beneficios del contacto cero

No es indispensable utilizar el contacto cero tras una ruptura, depende de la situación de cada pareja. Sin embargo, debido a los beneficios que aporta, podría ser muy recomendable.

Evita el autoengaño

La necesidad de no desengancharse de la otra persona puede empujar a las personas a engañarse a sí mismas. Por ejemplo, es común decir que se puede mantener otro tipo de relación, como una amistad, con tal de no hacer que la expareja salga de su vida. Esto no significa que sea imposible mantener una amistad con una expareja, pero cuando se trata de tener una amistad después de una ruptura reciente es poco probable que no existan intereses más allá de una amistad por parte de alguno de los miembros. La amistad puede existir, pero pasado un tiempo, cuando los dos miembros de la pareja han sanado y olvidado el amor que se tenían.

Por tanto, es común que en estos casos el autoengaño provoque también confusiones emocionales que hacen difícil que se pueda rehacer la vida con una nueva pareja y que se lleve de forma sana el duelo del fin de la relación. Gracias a que el contacto cero elimina el autoengaño de raíz, se previenen estos inconvenientes.

Despeja la mente

Otro de los grandes beneficios del contacto cero es que ayuda a pensar de forma más clara, de manera que se pueda analizar objetivamente la decisión de poner fin a la relación. Por un lado, distanciarse de la expareja ayuda a olvidarla, lo que también contribuye a la claridad mental, pero también ayuda a ambas partes a pensar mejor lo que necesitan.

Elimina las dinámicas tóxicas

Las relaciones tóxicas pueden afectar a la autoestima e impedir la felicidad, afectando negativamente a la salud mental, por lo que siempre es recomendable evitarlas. En ocasiones, puede presentarse una dinámica tóxica de dependencia emocional al romper con una pareja, lo que puede dificultar notablemente la ruptura. El contacto cero puede servir para combatir esta clase de dinámicas, pese a que cuando están presentes hace que resulte mucho más difícil aplicarlo, pero a largo plazo ayuda a evitar que el daño emocional sea mayor.

Fortalece la estabilidad emocional

Uno de los mejores beneficios que aporta el contacto cero radica en su capacidad para fortalecer emocionalmente a la persona, de manera que sea capaz de dominar sus pensamientos. Eventualmente, es posible desconectarse de las dolorosas emociones iniciales de la ruptura, con lo cual se puede pensar con la mente fría para decidir objetivamente lo que se debe hacer, evitando las malas decisiones.

Fomenta el amor propio

En cierta forma, el contacto cero fortalece el amor propio, ya que invita a la persona que lo realiza a revalorizarse y priorizar sus necesidades y sus sentimientos, ante todo, evitando las dinámicas tóxicas en que, motivado a la dependencia emocional, se manejan sensaciones de miedo, culpa o lástima por la otra persona.

Ayuda a reencontrarse con uno mismo

Al terminar una relación es común que las personas se desconecten de sí mismos. El contacto cero otorga el espacio necesario para recuperar esa conexión de nuevo, de forma que se pueda lograr una reestructuración emocional positiva.

Cura las heridas pasadas

Generalmente, pasar un tiempo a solas ayuda a ver las cosas más claramente, sobre todo después de una ruptura. De esta forma se pueden encontrar dinámicas del pasado que afectan en el futuro. Por ejemplo, se puede descubrir un error en la forma de relacionarse con los demás y corregirlo para no volver a cometerlo en el futuro.

Cómo se aplica el contacto cero

La toma de distancia es equivalente a una fase de abstinencia, en donde uno, de manera voluntaria se aleja de un objeto que genera o generó deseo en algún momento de la relación y del que probablemente está costando separarse por alguna razón. Muy probablemente, existirá un impulso a la búsqueda. Por supuesto, al principio habrá una resistencia al contacto cero que puede surgir en quien lo aplica, quien lo recibe o en ambos. Para realizarlo de manera correcta hay que seguir unos pasos:

Eliminar de todas la s redes a la persona.

a la persona. Romper toda comunicación con esa persona.

con esa persona. Pedirle a amigos que no comenten ningún tipo de información de la ex pareja delante de uno.

ningún tipo de información de la ex pareja delante de uno. Evitar preguntar por él o ella , en los diferentes contextos que se frecuentaban.

, en los diferentes contextos que se frecuentaban. No asistir a lugares que frecuentaba n o donde se crea que pueden coincidir.

n o donde se crea que pueden coincidir. Cada vez que esa persona aparezca en la mente o recuerdo, cambiar el foco atencional .

. Resistir la distancia hasta el final. Pese a las ganas de conectar con el otro y/o la insistencia de ese otro por recuperar contacto, es importante continuar alejados si es que se tiene un objetivo claro.

hasta el final. Pese a las ganas de conectar con el otro y/o la insistencia de ese otro por recuperar contacto, es importante continuar alejados si es que se tiene un objetivo claro. Llenar el tiempo libre con nuevas actividades, deportes, hobbies y conexiones para lograr así rehacer la vida y evitar retomar el contacto solo por dependencia, costumbre o necesidad.

con nuevas actividades, deportes, hobbies y conexiones para lograr así rehacer la vida y evitar retomar el contacto solo por dependencia, costumbre o necesidad. Conocer nuevas personas. Inicialmente, al terminar una relación, la persona que ha decidido terminar y la contraparte sienten un sin número de emociones. Cada término resulta sumamente difícil porque hay muchas emociones contradictorias en él.

Etapas del contacto cero

Etapa de la seguridad inicial

Inicialmente, uno estará muy seguro de la decisión, tanto de haber terminado, como de aplicar esta técnica. Por ello, es importante que uno se agarre a esa seguridad inicial y que escuche lo que realmente quiere y necesita. Se pueden escribir las razones de porqué se está terminando y decidiendo alejarse en un papel, así, más adelante, si sobreviene la duda o el arrepentimiento, se podrán leer estas emociones y pensamientos nuevamente y poner las cosas en una balanza.

La puesta en duda de la decisión

A las semanas de haber terminado y haber tomado distancia, probablemente empiezan a moverse muchas emociones dentro de uno y esto ocurre porque si se está aplicando la técnica de contacto cero, también se notará la ausencia del otro. Esta es una etapa de confusión y cuestionamiento.

Muchas veces, ante la duda, muchas personas abandonan la técnica y retoman contacto por necesidad, costumbre o dependencia. Es importante sostener este período de duda y atravesarlo para que la razón de regresar con la ex pareja, en caso de que se decida así, sea porque realmente se decidió pensando las cosas con madurez y no presa de una emoción momentánea que lleve al arrepentimiento.

Preocupación y cuestionamiento

Luego de un tiempo más largo sin tener señales de la persona, se empieza a notar la ausencia para ambas partes de la relación. Por una parte, se está rehaciendo la vida sin esa persona, pero esta realidad se puede mezclar con la toma de consciencia de que se está perdiendo al otro para siempre. El miedo a perder al otro es normal y es parte de las etapas de duelo que se atraviesa al haber terminado una relación.

Al atravesar esta etapa se podrá reafirmar la decisión y rehacer la vida o analizarla considerando los costos que significan perder realmente al otro y volver a intentarlo, pero esta vez estableciendo nuevas bases de la relación. En este caso, esta decisión implicaría cortar el contacto cero y buscar ayuda para trabajar los problemas de la relación e iniciar una relación nueva y diferente a la anterior.

Decisión final

En esta etapa etapa, existen solo dos vías el olvido o la segunda oportunidad.