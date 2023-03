¿Cómo tratar los celos retrospectivos?

Los celos son una manifestación del miedo que surge ante la posibilidad de ser reemplazado o perder una relación que significa mucho para uno. Es en ese momento cuando se activa una percepción de amenaza con la que se siente y cree que aquello que uno quiere y aprecia se puede perder. Hay muchos tipos de celos pero los celos retrospectivos se dirigen al pasado afectivo de la pareja. Se pueden manifestar a través de diferentes actitudes y comportamientos que pueden llegar a a ejercer un excesivo control sobre la otra persona.

Si bien es cierto que a lo largo de la vida toda persona experimenta celos en diferentes relaciones significativas, los celos retrospectivos se dan en el contexto de una relación de pareja, y están dirigidos a su pasado afectivo. De pronto uno se puede ver cuestionándose el número de parejas que ha tenido antes de la relación, se pueden empezar a establecer comparaciones con la pareja anterior en cuanto a gustos, actividades, preferencias, etc.

Más de una vez seguramente uno se haya encontrado preocupado y angustiado por las relaciones afectivas que la pareja ha tenido en el pasado. ¿Se ha llegado a la obsesión por los detalles de las relaciones pasadas? ¿Se ha llegado a plantear una posible infidelidad por parte de su pareja? Si la respuesta a estas preguntas es sí, es posible que se hayan experimentado celos retrospectivos.

Al empezar una relación en muchos casos uno no se fija en los vínculos que una persona tiene en el pasado. Pero quizá algún día se empieza a hablar de las relaciones pasadas y se siente que no pueden controlarse los celos que suponen esos recuerdos. Aunque era conocido que había tenido pareja antes, conocer detalles de cómo era su vida antes puede desestabilizar y generar una serie de dudas que antes uno no se hubiera planteado.

¿Qué son los celos retrospectivos o celos del pasado?

Lo más habitual cuando se empieza una relación de pareja, es que la persona a la que se está conociendo haya tenido previamente otras relaciones sentimentales. Eso es algo que en algún momento siempre sale la tentación de hablar, normalmente por conocer más a la persona que se tiene enfrente. Pero si con esa conversación que parece inocente pueden activarse celos del pasado por la vida anterior de la pareja esta sensación puede perjudicar la calidad de la relación.

Generalmente cuando uno piensa en alguien celoso se refiere a una persona que siente celos en el momento presente y/o por un futuro incierto que no se sabe hacia donde le llevará como pareja. No obstante, los celos retroactivos o celos retrospectivos son muy desagradables porque aunque uno es consciente de que no puede echarle nada en cara a su actual pareja ya que esos hechos forman parte de su pasado, no se puede evitar sentir malestar de lo que haya hecho con otros/as en la cama o a nivel sentimental.

Los celos retrospectivos se pueden manifestar a través de diferentes actitudes y comportamientos que incluyen sospechas constantes, preguntas que se pueden convertir en verdaderos interrogatorios sobre las relaciones del pasado. En ocasiones se puede llegar a trasgredir la privacidad de la pareja, por ejemplo, revisando mensajes, interceptando llamadas, etc. Es decir, se puede llegar a ejercer un excesivo control sobre la pareja.

La persona que padece estos celos retrospectivos experimenta un elevado nivel de malestar, caracterizado por elevados niveles de angustia, sentimientos de inseguridad y desconfianza, un miedo a veces excesivo a perder a la persona amada. Se pueden llegar a enganchar a pensamientos o imágenes donde recrean las relaciones que haya podido tener su pareja con otras personas; o pensamientos que proyectan posibles infidelidades con parejas anteriores. Estos pueden transformarse en rumiaciones que llegan a ser obsesivas y que gestionan con mucha dificultad; aun siendo conocedores de que esto no tiene una base real.

¿Cómo afectan a una relación los celos retrospectivos?

Un ataque de celos sobre todo cuando estos son celos del pasado de la pareja, es muy perjudicial para una relación. Por ello, dejar de ser celoso es una tarea más que urgente ya que esto puede significar muchas desventajas para el vínculo.

No aceptar los defectos de la pareja

A veces uno descubre cosas que no le gustan de su pareja por explicaciones de lo que ha hecho en su pasado. Por ejemplo, si quien escucha es una persona a la que no le gusta tener relaciones esporádicas y en esa conversación descubre que su pareja sí que ha tenido, puede pensar algo así como: "pensaba que te respetabas más y no te rebajabas tanto" y como consecuencia empezar a discutir por cosas que ya no forman parte de la vida de la pareja. De esta forma, se puede empezar a experimentar cierta desconfianza ya que se desconocía por completo esta faceta.

Inseguridad

En muchas ocasiones los celos retrospectivos surgen por una comparación insana con las anteriores parejas. Cuando se sabe que ha habido alguien en el pasado se quieren ver fotos, saber cómo es físicamente, cómo era la comunicación, la convivencia, cómo era en la cama, etc. Si la persona habla de su ex con cierto cariño o valora positivamente lo que tenía, uno tiende a compararse y sentir miedo de que la otra persona fuera mejor que uno mismo y eso también puede provocar problemas en la relación, ya que probablemente se necesitarán escuchar más mensajes de afecto por parte de la pareja o muestras de cariño o diciendo lo mucho que le quiere. De esta forma, estos celos retroactivos pueden indicar una clara inseguridad o una muestra de que se sufre de una baja autoestima.

Miedo por el futuro de la relación

Quizás antes de esa conversación uno no se mostraba celoso pero ahora no puede evitarse tener miedo a que la pareja vuelva a sentir algo por su ex o que nunca lo haya dejado de sentir. Se tiene miedo a que termine la relación por lo que tuvo en el pasado y por más que la pareja recuerda una y otra vez que eso pasó y que ahora quiere lo que tiene, no se puede evitar pensar que quizás algún día cambiará de opinión. Estos celos del pasado pueden llegar a afectar a tal nivel que uno acabe pensando que existe una infidelidad por su parte.

Consecuencias de padecer celos retrospectivos

Experimentar de manera frecuente celos por el pasado de la pareja es perjudicial para la relación. Algunas de las consecuencias son:

Inseguridad: los reproches y reclamos por diferentes razones aumentan. Esto hace que la persona víctima de los celos comience a sentir rechazo hacia el celoso.

los reproches y reclamos por diferentes razones aumentan. Esto hace que la persona víctima de los celos comience a sentir rechazo hacia el celoso. Sufrimiento emocional: este comienza a interferir en la vida diaria y afecta en el área familiar, laboral y social de ambas personas.

este comienza a interferir en la vida diaria y afecta en el área familiar, laboral y social de ambas personas. Discusiones y peleas: los celos excesivos y enfermos con facilidad dan pie a conflictos que pueden acabar con la relación.

los celos excesivos y enfermos con facilidad dan pie a conflictos que pueden acabar con la relación. Violencia física: el aumento de los celos patológicos podría propiciar la aparición de conductas agresivas.

el aumento de los celos patológicos podría propiciar la aparición de conductas agresivas. Problemas psicológicos: pueden aparecer en la pareja, debido a la angustia y tristeza que la situación genera.

¿Cómo superar los celos retrospectivos?

Los celos retrospectivos acaban suponiendo un problema grave para la persona que los padece. Tanto es así que en muchos casos las relaciones pueden llegar a terminarse a causa de estos problemas personales. Por ello, es esencial trabajar para superar los celos retrospectivos.