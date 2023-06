¿Se puede mejorar el sueño profundo?

El sueño profundo es una etapa crucial para el bienestar físico y mental ya que durante esta fase, el cuerpo se recupera y se regenera, fortaleciendo el sistema inmunológico y consolidando los recuerdos. Por ello, es necesario dormir un número suficiente de horas para lograr un descanso reparador, pero no es el único requisito. También es importante la calidad del sueño, especialmente de cada una de sus etapas. Hay que recalcar que un nuevo estudio pone de manifiesto la influencia de una alimentación adecuada para lograr un buen sueño profundo. A falta de trabajos más amplios y pormenorizados, todo parece indicar que la comida basura tiene una repercusión negativa en esta fase tan importante.

En esta investigación se compararon los efectos de dos tipos de dietas: una saludable y otra basada en comida basura. Ambas contenían la misma cantidad de calorías, ajustadas a los requerimientos diarios de cada individuo, pero el menú menos sano poseía un mayor contenido de azúcar y grasas saturadas, así como más productos procesados. Los participantes que siguieron el patrón dietético poco saludable experimentaron un mayor deterioro del sueño profundo en comparación con quienes se alimentaron adecuadamente.

¿Qué es el sueño profundo y cómo beneficia?

El tipo de alimentación puede ejercer una influencia significativa, pero no es la única variable a tener en cuenta. Hay dos tipos de sueño: sueño REM (movimientos oculares rápidos, según sus siglas en inglés) y sueño no REM. Dentro del no REM están el sueño superficial y el profundo. Esta fase es importante porque se sabe que el cerebro se repara durante ella y tienen lugar diferentes procesos. Durante el sueño profundo la respiración y la frecuencia cardiaca son más regulares, el tono muscular desciende y, en general, mas personas están más relajadas. Pero, al contrario de lo que se piensa, no es necesario que se prolongue durante buena parte de la noche. De hecho, en los adultos solo supone un 20% del tiempo total de sueño. En cambio, en los niños es superior.

Es importante saber que el sueño profundo juega un papel fundamental y proporciona más sensación de descanso. Sin embargo, no se puede considerar de forma aislada, ya que, se ha visto que el sueño superficial es muy importante para la memoria. Por lo tanto, cada fase tiene su relevancia. Las ondas cerebrales van modificando su ritmo en función de la fase del sueño en la que uno se encuentra. Este es el motivo por el que en determinados momentos, uno es más susceptible a despertarse. A menor actividad cerebral, mayor es la desconexión entre la mente y el entorno. Durante la tercera y la cuarta fase del sueño de ondas lentas o no REM (sin movimientos oculares rápidos), la actividad electroencefalográfica (EEG) se reduce a la mínima expresión con una predominancia de las ondas delta. Es este el momento en el que el cuerpo y la mente alcanzan el máximo estado de relajación: el sueño profundo.

Puesto que el sueño es, en realidad, un ciclo compuesto de 5 fases, el sueño profundo se repetirá varias veces a lo largo de la noche en breves períodos que no suponen más del 20% del tiempo de descanso total. Sin embargo, es una de las fases más importantes ya que es en ella cuando:

Entran en funcionamiento las células gliales, encargadas de eliminar toxinas a través del sistema glinfático. Esa limpieza permite desechar proteínas que están asociadas a algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La frecuencia cardíaca es más baja que en cualquier otro momento del día, un reposo necesario para que el corazón reduzca su carga de trabajo y se mantenga sano durante mucho más tiempo.

Con la relajación muscular que se produce durante el sueño profundo, se reduce hasta un 15% la presión arterial. Dormir bien y llevar una vida saludable, reduce hasta en un 83% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

Queda inhibida la segregación de las hormonas relacionadas con el estrés: adrenalina, noradrenalina y cortisol.

¿Cuántas horas de sueño profundo es lo habitual?

Para poder dormir correctamente es necesario tener una relajación física, para que el cuerpo descanse bien y una desconexión mental, para que el cerebro pueda reorganizarse durante las horas de sueño. Uno de los principales síntomas que ayudarán a descubrir que no se ha dormido bien durante la noche es la somnolencia diurna, o lo que es lo mismo, sentirse cansado o adormilado durante el día siguiente.

Por norma general, los españoles duermen de media una hora menos que los habitantes de otros países europeos, porque el horarios es más tardío. Por eso es importante saber cuántas horas de sueño necesita cada uno, para darle al cuerpo el descanso ideal y así poder disfrutar de una mayor efectividad durante el día. Las horas de sueño recomendadas dependen de la edad de cada uno de los usuarios y la media debería estar entre estos valores:

Niños lactantes: entre 11 y 12 horas de sueño

Niños: entre 9 y 10 horas de sueño

Adolescentes: 9 horas de sueño

Adultos: 8 horas de sueño

Personas mayores: entre 6 y 7 horas de sueño

Estrategias para mejorar el sueño profundo