Beneficios para la salud del aceite de menta

El aceite esencial de menta o menta piperita tiene muchas propiedades beneficiosas para los seres humanos y puede cubrir unas cuantas necesidades diarias. No obstante, hay que saber que normalmente este aceite esencial contiene entre un 30% y un 40% de mentol, y es reconocido por sus propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas, descongestionantes, digestivas, antiácaros y antieméticas.

El aceite de menta proviene de una planta llamada Mentha piperita, la cual es originaria del Oriente Medio y se cultiva y utiliza en todo el mundo. Para la producción del aceite esencial de menta no es necesario que la planta florezca, ya que los productores utilizan toda la planta para su extracción, sobre todo sus hojas, resultando en un aceite de esencia concentrada. No obstante, también existe el aceite de menta que no es esencial, sino un aceite base o conductor en el cual se ha macerado la menta. Los dos tipos de aceites están cargados con las propiedades y los beneficios de la menta y se pueden aprovechar fácilmente.

Hay que recordar también que su aroma es refrescante y se ha utilizado durante siglos en diversas prácticas culturales y sistemas de salud tradicionales. De hecho, los antiguos egipcios, griegos y romanos a menudo la usaban como ayuda digestiva. Algo que no cambió con el paso del tiempo, siendo reconocida en el siglo XVII como beneficiosa en relación al sistema digestivo y también al respiratorio. También era un ingrediente popular en la medicina popular china y japonesa.

Ahora, una nueva investigación ha confirmado que la aromaterapia con aceite de menta tiene un potencial increíble para aliviar el dolor, sobre todo tras una cirugía. El motivo es que controlar el dolor que conlleva una operación es fundamental para promover una recuperación rápida y también tiene el potencial de minimizar la probabilidad de complicaciones posoperatorias.

La investigación se centró especialmente en pacientes que habían sido operados de una cirugía a corazón abierto y su dolor post-operatorio, precisamente porque los tratamientos actuales pasan por medicamentos que muchas veces pueden aumentar el riesgo de complicaciones tras la cirugía, la mortalidad, el aumento de días en el hospital, la prolongación del periodo de ventilación mecánica, entre otros aspectos. De ahí la necesidad de encontrar alternativas a los fármacos orientados a paliar el dolor de los pacientes. Por todo ello, el objetivo del estudio era determinar el efecto de la inhalación de esencia de menta sobre el alivio del dolor y la calidad del sueño después de una cirugía a corazón abierto.

Beneficios del aceite de menta

Es tonificante para el cuerpo, el espíritu y ayuda a luchar contra la caída del cabello. Sus virtudes antiespasmódicas y analgésicas le permiten calmar diversos dolores, como dolores de cabeza y traumatismos articulares o musculares y también hace desaparecer el picor. Por tanto, ¿Qué beneficios tiene?

Antibacteriano: elimina las bacterias, y evita que se desarrollen o multipliquen.

elimina las bacterias, y evita que se desarrollen o multipliquen. Antiviral: elimina los virus, y evita que se desarrollen o multipliquen.

elimina los virus, y evita que se desarrollen o multipliquen. Antifúngico: ayuda a tratar infecciones causadas por hongos microscópicos o levaduras.

ayuda a tratar infecciones causadas por hongos microscópicos o levaduras. Antiácaros y a ntiparasitario: ayuda a eliminar ácaros y parásitos.

ayuda a eliminar ácaros y parásitos. Analgésico: reduce o elimina el dolor sin tratar la causa.

reduce o elimina el dolor sin tratar la causa. Alivio de problemas digestivos: El aceite de menta se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas gastrointestinales como indigestión, flatulencia y malestar estomacal. Sus propiedades carminativas ayudan a relajar los músculos del tracto gastrointestinal y a aliviar la sensación de hinchazón.

El aceite de menta se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas gastrointestinales como indigestión, flatulencia y malestar estomacal. Sus propiedades carminativas ayudan a relajar los músculos del tracto gastrointestinal y a aliviar la sensación de hinchazón. Antiemético: actúa contra los vómitos y las náuseas.

actúa contra los vómitos y las náuseas. Apoyo a la digestión: El aceite de menta puede estimular la producción de bilis y ayudar en la digestión de las grasas, lo que puede ser beneficioso para aquellos con problemas digestivos.

El aceite de menta puede estimular la producción de bilis y ayudar en la digestión de las grasas, lo que puede ser beneficioso para aquellos con problemas digestivos. Alivio del síndrome del intestino irritable (SII): Algunos estudios sugieren que el aceite de menta puede ser efectivo en el alivio de los síntomas del SII, como dolor abdominal, hinchazón y molestias intestinales.

Algunos estudios sugieren que el aceite de menta puede ser efectivo en el alivio de los síntomas del SII, como dolor abdominal, hinchazón y molestias intestinales. Mejora la respiración: El aroma refrescante del aceite de menta puede abrir las vías respiratorias y aliviar la congestión nasal. Se utiliza comúnmente en inhalaciones y vapores para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe.

El aroma refrescante del aceite de menta puede abrir las vías respiratorias y aliviar la congestión nasal. Se utiliza comúnmente en inhalaciones y vapores para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe. Estimulante mental: El aroma vigorizante de la menta puede aumentar la concentración, la claridad mental y la agudeza. Inhalar el aceite esencial de menta puede ayudar a mejorar el estado de alerta y reducir la fatiga mental.

El aroma vigorizante de la menta puede aumentar la concentración, la claridad mental y la agudeza. Inhalar el aceite esencial de menta puede ayudar a mejorar el estado de alerta y reducir la fatiga mental. Mejora la memoria.

Alivio del estrés y la ansiedad: El aroma de la menta también puede tener efectos relajantes en la mente. La inhalación de su fragancia fresca puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

El aroma de la menta también puede tener efectos relajantes en la mente. La inhalación de su fragancia fresca puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Ayuda conciliar el sueño.

Relajante muscular.

Calma contracturas y contusiones.

Antiespasmódico: alivia y previene las contracciones musculares involuntarias.

alivia y previene las contracciones musculares involuntarias. Alivio del dolor muscular y de cabeza: Aplicar aceite de menta diluido en áreas doloridas puede proporcionar alivio temporal. Sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas pueden ayudar a reducir la sensación de dolor muscular y la intensidad de las cefaleas.

Aplicar aceite de menta diluido en áreas doloridas puede proporcionar alivio temporal. Sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas pueden ayudar a reducir la sensación de dolor muscular y la intensidad de las cefaleas. Alivia los dolores musculares y premenstruales.

Ayuda a regular la regla y a evitar su retención.

Estimula el deseo sexual.

Disminuye la producción de grasa de la piel.

Reducción de la picazón y el enrojecimiento: El aceite de menta tiene propiedades refrescantes y calmantes que pueden aliviar la picazón y el enrojecimiento causados por irritaciones de la piel, como picaduras de insectos o erupciones leves.

El aceite de menta tiene propiedades refrescantes y calmantes que pueden aliviar la picazón y el enrojecimiento causados por irritaciones de la piel, como picaduras de insectos o erupciones leves. Propiedades antimicrobianas: La menta tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas, lo que la hace útil para tratar pequeñas heridas, raspaduras o infecciones cutáneas leves.

La menta tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas, lo que la hace útil para tratar pequeñas heridas, raspaduras o infecciones cutáneas leves. Frena la caída del cabello.

Refresca y elimina el mal aliento.

Usos del aceite de menta

El aceite esencial de menta para el cabello es muy beneficioso por sus propiedades tonificadoras y estimuladoras de la circulación sanguínea, que aportan firmeza al cuero cabelludo y estimulan el crecimiento del pelo.

es muy beneficioso por sus propiedades tonificadoras y estimuladoras de la circulación sanguínea, que aportan firmeza al cuero cabelludo y estimulan el crecimiento del pelo. El aceite esencial de menta para la piel también es muy beneficioso debido a su alto contenido de vitaminas, como la A y las del grupo B, las cuales aportan grandes beneficios a la piel, como el rejuvenecimiento de las células y su hidratación.

también es muy beneficioso debido a su alto contenido de vitaminas, como la A y las del grupo B, las cuales aportan grandes beneficios a la piel, como el rejuvenecimiento de las células y su hidratación. También es muy utilizado el aceite esencial de menta para la memoria y la concentración , porque estimula la circulación en la zona cerebral.

, porque estimula la circulación en la zona cerebral. El aceite esencial de menta sirve para relajar los músculos y así aliviar tensiones.

Se usa para aumentar la libido en hombres y mujeres.

El aceite de menta se usa para descongestionar la nariz y las vías respiratorias, a través de infusión, en té o evaporaciones.

¿Cómo usar el aceite esencial de menta?

Este aceite esencial es irritante para la piel, por lo que es fundamental diluirlo en un aceite vegetal neutro (almendras dulces, macadamia, jojoba, etc.) al aplicarlo sobre una superficie pequeña o grande.

Para difusión, se utiliza en microdosis diluida en otros aceites esenciales: cuenta 1 gota como máximo para 30 gotas de otro aceite esencial más suave.