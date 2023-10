¿Cómo deshacerse de las chinches en casa?

Las chinches, cuyo nombre científico es Cimex lectularius, son unos pequeños insectos que se alimentan de la sangre de los mamíferos, entre ellos el ser humano, del mismo modo que los mosquitos o las garrapatas. Pero les diferencia que viven en colonias formadas por varios individuos, por lo que su eliminación es más complicada.

Hay que destacar que por el día se esconden en las camas y sus inmediaciones, en sillones, alfombras, moquetas, armarios, etc. Y por la noche salen en busca de alimento, que para ellos es la sangre. Pero, tras alimentarse, no permanecen por mucho tiempo en el cuerpo de quien se alimenta. Además, en ocasiones se esconden en ropa o equipaje, y así se desplazan a otros lugares, por lo que es imprescindible revisarlos también.

¿Cómo son las chinches? Las chinches son insectos planos de color marrón y del tamaño de una semilla de manzana que se alimenta de la sangre de los seres humanos. Por norma general se encuentran en el hogar, normalmente en las camas o sillones, pero también pueden llegar a invadir otros lugares muy transitados como los transportes públicos, los edificios de apartamentos y las residencias de estudiantes. ¿Su objetivo? Encontrar un anfitrión cálido y un montón de escondites, independientemente de si el ambiente está limpio o sucio.

Por qué aparecen y cómo es su picadura

Son insectos de color rojo o marrón con un cuerpo bastante pequeño y plano, por eso se esconden con tanta facilidad. Se alimentan sobre todo por la noche, razón por la que suelen vivir en lugares cercanos a la cama, como el colchón, el somier, el cabecero o las propias sábanas.

En el mismo momento de la picadura no se siente nada, sin embargo, después de algunos minutos o incluso horas, se empieza a sentir un picor constante y aparecerá un pequeño grano similar al que producen las picaduras de mosquito. Esto puede confundir la presencia de chinches en casa con estos últimos, así que una forma sencilla de identificarlas es que las picaduras de chinches suelen aparecer en línea.

¿Cómo prevenir su aparición?

Las chinches, esas pequeñas plagas nocturnas que se alimentan de sangre humana, pueden convertirse en una pesadilla en casa. Deshacerse de ellas puede ser un desafío, pero con determinación y paciencia, es posible.

Limpieza profunda: Lavar toda la ropa de cama, cortinas y ropa en agua caliente y seca a alta temperatura para matar las chinches y sus huevos. También es importante aspirar las áreas afectadas, especialmente las grietas y hendiduras, y desechar la bolsa de la aspiradora en una bolsa sellada.

Lavar todos los objetos personales que puedan estar infestados, como mochilas o bolsas, y sellarlos en bolsas herméticas durante al menos un año para asegurarse de que las chinches mueran. Prevención: Una vez que se hayan eliminado las chinches, es crucial tomar medidas preventivas. Hay que sellar cualquier grieta en las paredes, utilizar fundas protectoras en colchones y almohadas, y evitar llevar muebles o ropa usada a casa sin inspeccionarlos adecuadamente.

¿Qué las puede ahuyentar del hogar?

En el momento de la picadura, la persona no suele notar picor, sino que este aparece pasado un tiempo. Suelen aparecer bultitos rojos, a veces alineados. Son molestos, pero no transmiten enfermedades. Es importante saber que se alimentan una media de cada diez días, pero pueden aguantar sin alimento hasta un año entrando en estado de aletargamiento. Así que privarles de alimento no es una solución para acabar con ellas. Pero hay remedios caseros que sí sirven para acabar con ellas: