¿Qué es la crianza helicóptero?

Los métodos de crianza que los padres utilizan con sus hijos e hijas tienen numerosos términos diferentes y hay casi tantos tipos como familias existen en el mundo. Pero uno de los términos más conocidos es la crianza helicóptero que, como todos, tiene su lado positivo y su lado negativo. No obstante, no hay que olvidar que educar a un hijo o hija es una de las labores más difíciles a las que muchas personas se enfrentan a lo largo de su vida. Precisamente, esta dificultad conlleva que, en algunas ocasiones, existan padres y madres que sobreprotegen a sus hijos del mundo exterior.

La sobreprotección de los niños es un fenómeno cada vez más común y se suele producir cuando aparece el miedo a lo desconocido y la necesidad de tenerlo todo bajo control que sienten los padres. Por ello, la idea de "crianza helicóptero" describe un estilo de educar a los hijos en el que los padres tienen un comportamiento sobreprotector y demasiado controlador con los niños, el problema es que ese estilo puede afectar al desarrollo emocional de los pequeños.

¿Qué son los padres helicóptero?

Un padre helicóptero o una madre helicóptero es una persona que se preocupa en exceso por sus hijos, conllevando una sobreprotección y un control ante fenómenos externos que afecta al desarrollo emocional de los pequeños. En definitiva, son padres controladores, que se preocupan demasiado por lo que hacen sus hijos y por cómo pueden afectarles todo lo que ocurra a su alrededor, tanto es así que cualquier movimiento, decisión o proyecto del hijo/a necesitará del consentimiento de los padres.

El término hace referencia a cómo los padres sobrevuelan todos los movimientos, proyectos y decisiones de los hijos; una constante supervisión que limita la libertad de los niños. Algunos comportamientos de estos padres pueden ser indicar constantemente cómo y a qué deben jugar, limitar sus comportamientos y emociones, prohibir relacionarse con los demás o elegir a sus amigos, condicionar cuándo pueden comunicar sus opiniones.

Ante esta vigilancia extrema es normal que los niños desarrollen una actitud desafiante ante la autoridad, reaccionen con frustración ante las dificultades, se vuelvan apáticos al hacer nuevos amigos, tengan un pobre manejo de sus emociones, presenten un desempeño escolar insuficiente o posean una autoestima baja.

Pero, este término de padres helicópteros o helicopter parenting no fue acuñado hasta 1969 cuando el Dr. Haim Ginott publicó su obra "Padres y Adolescentes". Con ella, percibió que muchos niños y adolescentes, eran conscientes de que sus padres se encontraban sobre ellos, protegiéndoles, limitando su libertad de movimiento, como si fuesen helicópteros. No obstante, hasta el año 2011 no comenzó a utilizarse de forma oficial.

Pero, viendo el significado de la crianza helicóptero no cabe duda de que un padre helicóptero o una madre helicóptero frenará la autonomía del adolescente, con las consecuencias que eso conlleva. Son padres demasiado preocupados, que quieren llegar a todo e influir directamente sobre las acciones y los planes de sus hijos. Pero, ¿Qué ocurrirá cuando esos niños deban enfrentarse solos al mundo real? Una relación amorosa, un empleo, una entrevista de trabajo… Por supuesto, ese momento siempre llega, pero ellos se encontrarán sin la preparación ni la madurez suficientes para hacerlo.

¿En qué consiste la crianza helicóptero?

La crianza helicóptero es un término que se ha popularizado en las últimas décadas para describir un estilo de crianza excesivamente protector y sobreinvolucrado por parte de los padres en la vida de sus hijos. Este término se deriva de la idea de que los padres "sobrevuelan" constantemente a sus hijos, al igual que un helicóptero, supervisando cada aspecto de sus vidas y tratando de resolver todos sus problemas, sin darles la oportunidad de aprender por sí mismos.

Los padres que practican la crianza helicóptero suelen estar muy preocupados por el bienestar de sus hijos y desean protegerlos de cualquier riesgo o dificultad. Como resultado, tienden a estar involucrados en todas las facetas de la vida de sus hijos, desde la educación hasta las relaciones sociales, incluso pueden llegar a tomar decisiones importantes por sus hijos, como la elección de amigos, actividades extracurriculares e incluso la elección de carreras. También pueden estar constantemente supervisando las tareas escolares, intercediendo en disputas entre sus hijos y otros niños, y evitando que enfrenten situaciones desafiantes.

Este tipo de crianza helicóptero puede llegar a tener efectos negativos en el desarrollo de los niños, el motivo es tan sencillo como que limita su autonomía, capacidad de toma de decisiones y habilidades para resolver problemas, ya que no se les permite enfrentar y superar dificultades por sí mismos. Además, puede generar altos niveles de estrés y ansiedad en los niños, ya que sienten una presión constante para satisfacer las expectativas de sus padres.

La crianza helicóptero también puede tener implicaciones a largo plazo en la vida de los hijos, ya que pueden tener dificultades para adaptarse a la independencia y la toma de decisiones cuando llegan a la edad adulta. Incluso pueden carecer de habilidades sociales y emocionales, ya que no han tenido la oportunidad de desarrollarlas por sí mismos.

Ventajas de la crianza helicóptero

Los niños obtienen mayores incentivos para continuar aprendiendo , pues sus padres prestan apoyo y consejos prácticos, cuando un niño se cría en un ambiente positivo, tiene mayores probabilidades de conseguir el éxito en las actividades que emprende, sobre todo si implica aprender cosas o habilidades nuevas como en los deportes o en la música.

, pues sus padres prestan apoyo y consejos prácticos, cuando un niño se cría en un ambiente positivo, tiene mayores probabilidades de conseguir el éxito en las actividades que emprende, sobre todo si implica aprender cosas o habilidades nuevas como en los deportes o en la música. Se dice que los niños criados por padres helicóptero desarrollan mejor su vocabulario , pues gran parte del lenguaje que escuchan es de sus padres y no de sus compañeros, afianzando un porcentaje mucho mayor de palabras en su vocabulario.

, pues gran parte del lenguaje que escuchan es de sus padres y no de sus compañeros, afianzando un porcentaje mucho mayor de palabras en su vocabulario. Gracias al ejemplo de apoyo y ayuda de sus padres el niño también desarrolla su capacidad de compartir y apoyar a otros , suelen ser mucho más amables y se ganan el respeto de sus compañeros y profesores.

, suelen ser mucho más amables y se ganan el respeto de sus compañeros y profesores. Al facilitarle más recursos a sus hijos, estos tienen la oportunidad de experimentar cosas diferentes y ganar conocimientos . Por lo cual se posiciona a veces como líder de su grupo y los profesores suelen elogiarlos más a menudo que a otros niños.

. Por lo cual se posiciona a veces como líder de su grupo y los profesores suelen elogiarlos más a menudo que a otros niños. Los niños suelen tener confianza en si mismos cuando son criados con este método, lo cual evita problemas como el bullying.

cuando son criados con este método, lo cual evita problemas como el bullying. Los padres se sienten más tranquilos porque mantienen un monitoreo constante de las actividades de sus hijos y pueden intervenir cuando la situación lo requiera.

Desventajas de la crianza helicóptero

Las desventajas de éste método comienzan cuando los padres exageran en su intervención y sobreprotegen a sus hijos. Tanto es así que un niño que siempre obtiene todo con tan solo llamar a mami y papi frecuentemente se convierte en el típico niño mimado, lo cual genera adultos que no tienen la capacidad de ser independientes y resolver problemas por sí mismos.

Además, preocuparse y entrometerse demasiado en la vida de los hijos puede frenar su autonomía, provocando así una dependencia hacia los padres. Si esto es así, ¿Qué pasará cuando tengan que enfrentarse al mundo real? No tendrán ni la preparación ni la madurez suficientes para hacerlo, ya que se habrán acostumbrado a estar bajo la supervisión de sus padres.

Por ello, hay que saber que es necesario dejarles cierta libertad para que tomen sus propias decisiones y, de esta manera, puedan aprender mediante prueba y error. Otros de los efectos negativos de este tipo de educación pueden ser los problemas emocionales, una autoestima negativa, dificultades en el aprendizaje y miedo al futuro.

Consejos para una crianza positiva