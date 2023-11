Si uno quiere mantener un buen descanso durante muchos años debe procurarse un colchón adecuado a su modo de dormir y su espalda, una buena almohada y una base de cama adaptada a ello. De hecho, además de intentar mantener los materiales en buen estado es necesario garantizar unos niveles de higiene. Si cada día se ventila la habitación y, al menos una vez a la semana, se lavan las sábanas, no hay que olvidarse de que también hay que limpiar y desinfectar regularmente el colchón para eliminar malos olores, manchas o prevenir la aparición de ácaros, polvo y bacterias.

El colchón es uno de los elementos más importantes de un hogar, ya que de él depende el descanso. No obstante, se puede utilizar el mismo durante varios años sin apenas notar diferencias en la calidad del descanso. Y, precisamente, por eso, es frecuente que llegue el día en el que uno se decida a limpiarlo o desinfectarlo y no sepa muy bien cómo hacerlo o por dónde empezar. Es importante también tener en cuenta, antes de ponerse a limpiar el colchón, que no hay nada que se ensucie más que algo que entra en contacto, de manera diaria y durante varias horas al día, con el cuerpo humano. Y, por definición, el colchón es ese elemento de la casa enormemente propenso a acumular suciedad.

¿Cómo limpiar y desinfectar el colchón?

La mejor solución para eliminar las manchas dependerá mucho del tipo de suciedad que haya que tratar, por ejemplo, para la sangre, el sudor, la orina y otras manchas biológicas, la mejor opción suele ser un limpiador enzimático comercial. También en ciertos casos, es posible que haya que probar distintas soluciones para eliminar correctamente la mancha y, una opción común es hacer una solución mezclando agua fría y agua oxigenada. Otras personas recurren a agua mezclada con jabón para limpiar a mano textiles delicados.

No obstante, hay que tener claro que todos estos productos es mejor aplicarlos con un paño limpio o con la ayuda de un pequeño cepillo, dejarlos secar y después aclarar con un paño empapado en agua fría. Pero hay ciertos materiales, como la espuma viscoelástica, que es mejor no humedecer en exceso, por ello se recomienda no aplicar el agua directamente sobre el colchón.

Para absorber la humedad y neutralizar los olores, lo recomendable es aplicar bicarbonato de sodio. En este caso el procedimiento es espolvorearlo sobre el colchón, dejarlo actuar durante varias horas y después aspirar la superficie para retirar por completo los restos. Cuando haya que secarlo, el colchón se puede dejar simplemente al aire y, mejor, si le puede dar también el sol. Es importante recordar que una vez que se ha realizado el proceso por una cara, hay que darle la vuelta al colchón, y seguir los mismos pasos por el reverso.

¿Cuáles son los pasos a seguir para la limpieza?

Primero, aunque parezca algo obvio, hay que comenzar retirando la ropa de cama y lavándola según las instrucciones del fabricante. Luego, aspirar la superficie del colchón para eliminar partículas de polvo, cabellos y otros residuos, lo adecuado es usar un accesorio de cepillo para asegurarse de alcanzar los pliegues y costuras del colchón.

Para abordar manchas específicas, es mejor preparar una solución de limpieza suave mezclando agua tibia con un detergente suave o un limpiador específico para colchones. Aplicar la solución en la mancha utilizando un paño limpio y húmedo, asegurándose de no empapar el colchón. Hay que trabajar suavemente la solución sobre la mancha y dejarla actuar durante unos minutos antes de absorber el exceso de humedad con una toalla seca.

Una vez que las manchas han sido tratadas, es el momento de desinfectar y refrescar el colchón. El vinagre blanco es un desinfectante natural eficaz, por lo que una opción es llenar una botella con atomizador con vinagre blanco y rociar ligeramente toda la superficie del colchón. El vinagre ayudará a eliminar las bacterias y neutralizar los olores.

Para una desinfección más profunda, se puede considerar espolvorear bicarbonato de sodio sobre el colchón después de la limpieza con vinagre. El motivo es que el bicarbonato de sodio ayuda a absorber los olores y a mantener el colchón fresco. Es importante dejar actuar el bicarbonato de sodio durante al menos unas horas y luego aspirar la superficie del colchón para eliminar el bicarbonato y cualquier partícula que haya absorbido.

¿Cómo quitar las manchas de sangre de un colchón?

Para eliminar manchas de sangre antiguas de un colchón, hay que preparar una pasta espesa de bicarbonato sódico usando la menor cantidad de agua posible. Poner el colchón de lado y aplica la pasta, después de unos 30 minutos estará seca y se podrá cepillar suavemente el colchón para eliminar los restos. Por último, hay que pasar suavemente una esponja humedecida en agua con sal. Pero, si la mancha es reciente, un remedio rápido y eficaz consiste en aplicar agua oxigenada sobre la mancha e ir absorbiéndola con un algodón o una gasa.

¿Cómo quitar las manchas de sudor?

Las manchas de saliva y sudor son las más habituales en colchones y almohadas. Para limpiarlas se puede utilizar un quitamanchas enzimático. Antes de aplicarlo, hay que comprobar que el limpiador es adecuado para el material del tapizado del colchón. Una pequeña cantidad de lavavajillas a mano disuelto en una taza de agua templada con un chorro de vinagre blanco o vinagre de limpieza también puede servir.

¿Cómo quitar manchas de orina y vómito del colchón?

Para eliminar de un colchón manchas de orina y vómito conviene actuar cuanto antes, ya que las sustancias químicas que contienen este tipo de fluidos puede dañar el tapizado del colchón. Por ello, lo primero es retirar el exceso de fluidos y colocar el colchón de lado sujetando una toalla limpia y seca debajo de la mancha. Disolver un poco de lavavajillas a mano en agua templada y añadir unas gotas de amoniaco. Hay que aplicar la mezcla sobre el colchón con una esponja o paño. Luego pasar un paño humedecido en agua limpia con unas gotas de antiséptico como alcohol o agua oxigenada y secar bien la zona con un paño seco o con papel absorbente como el de los rollos de cocina.

¿Cómo saber si hay ácaros en la cama?

Con el paso del tiempo y el uso, los colchones se convierten en un caldo de cultivo para bacterias y agentes alérgenos. Unos de los más comunes son los ácaros. Aunque están presentes en todos los rincones de casa, los colchones son uno de sus lugares favoritos. Los ácaros no son visibles a simple vista, pero si al meterse en la cama se experimentan estornudos, tos, irritaciones en la piel o picor, puede ser por este motivo. Esto puede derivar en problemas alérgicos o empeorar los síntomas de los ya existentes, pero se puede aliviar realizando una limpieza en profundidad.

Aspirar la superficie del colchón ayudará a eliminar el polvo y la suciedad de las costuras o de esas zonas a las que es más difícil llegar. El vapor de agua también es otro de los recursos que se puede utilizar, pues permite terminar con distintos microorganismos.