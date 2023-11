¿Qué es la oroterapia? ¿Para qué sirve?

La oroterapia, también conocida como terapia con oro, es una práctica que utiliza el oro con fines terapéuticos y de bienestar. Pero, aunque no cuenta con respaldo científico, ha ido ganando popularidad en algunos círculos como un tratamiento alternativo para mejorar la salud física y mental. No hay que olvidar que el oro ha sido apreciado a lo largo de la historia por su rareza y su brillo, y algunos creen que también posee propiedades curativas.

¿En qué consiste este tratamiento? La oroterapia implica el uso de productos de oro, como polvo de oro, láminas de oro o incluso joyería de oro, con la creencia de que estos elementos pueden tener efectos positivos en el cuerpo y la mente. De hecho, se dice que la oroterapia tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y algunos defensores argumentan que puede estimular el sistema inmunológico y mejorar la circulación sanguínea.

Además, se cree que el oro puede tener efectos positivos en el equilibrio emocional y mental, promoviendo la calma y reduciendo el estrés. Sin embargo, es importante explicar que realmente la oroterapia carece de respaldo científico y no está reconocida como una forma convencional de tratamiento médico. Tanto es así que la información sobre sus beneficios se basa principalmente en experiencias personales y creencias anecdóticas.

No obstante y aunque puede ser vista con escepticismo desde una perspectiva científica, no se puede negar su atractivo en el ámbito de la medicina alternativa y el bienestar holístico. Algunas personas encuentran beneficios subjetivos al incorporar el oro en su rutina diaria, ya sea a través de suplementos, cremas o simplemente llevando joyería de oro. Tampoco hay que olvidar que en realidad el oro no tiene efectos directos en el cuerpo humano y, aunque se considera un metal noble y no reacciona fácilmente con otras sustancias, no se metaboliza ni se absorbe en el cuerpo.

El oro y el cuerpo humano

El oro es un elemento que siempre ha fascinado a la humanidad. Su brillo y rareza lo han convertido en un objeto de deseo a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de su valor en la joyería y las inversiones financieras, el oro no tiene ningún efecto directo en el cuerpo humano que se haya comprobado hasta la fecha.

Este es un metal noble, lo que se refiere a su falta de reactividad química, esto significa que el oro no se oxida ni reacciona fácilmente con otras sustancias. Esta propiedad hace que el oro sea ideal para la fabricación de joyas, ya que no se corroerá con el tiempo. Sin embargo, también significa que el oro no puede ser metabolizado o absorbido por el cuerpo humano. Por tanto, hay que tener claro que el cuerpo humano no absorbe bien este metal, y sus compuestos pueden ser tóxicos, tanto es así que hasta el 50 % de pacientes con artrosis tratados con medicamentos que contenían oro han sufrido daños hepáticos y renales.

Propiedades del oro para la salud

Las joyas de oro tienen la propiedad de ser un material hipoalergénico, y esto implica que las posibilidades de que provoquen una reacción desfavorable en el cuerpo son prácticamente nulas si se utiliza en joyería o cremas. Entre las propiedades del oro para la salud se encuentran las siguientes:

Uno de los principales beneficios de llevar joyas de oro es que se evita cualquier alergia o reacción indeseada.

El oro es utilizado en tratamientos como la crisoterapia, que funciona para tratar casos específicos de artritis reumatoide , ya que el calor del material tiene la propiedad de relajar los tejidos y, por ende, facilitar el proceso de curación.

, ya que el calor del material tiene la propiedad de relajar los tejidos y, por ende, facilitar el proceso de curación. Las propiedades curativas del oro también pueden ayudar a sanar el sistema nervioso y el sistema endocrino.

El oro, como tiene el poder de regular la temperatura corporal , puede ser muy beneficioso para todas aquellas personas que sufren de sofocos nocturnos o escalofríos.

, puede ser muy beneficioso para todas aquellas personas que sufren de sofocos nocturnos o escalofríos. Algunos acupunturistas suelen utilizar agujas con punta de oro porque esto ayuda a desbloquear el flujo de energía y aliviar el dolor.

Beneficios mentales de utilizar joyas de oro

De acuerdo con la alquimia egipcia, la ciencia védica y otras culturas alrededor del mundo, el oro posee una gran cantidad de energía positiva que purifica los campos de energía y la mente. El motivo es que es un gran conductor de energía y puede traer paz mental, felicidad y estabilidad emocional, puesto que posee una conexión con la llamada "conciencia divina".

Por ello, hay que destacar que utilizar joyas o piezas de oro en la piel ayudará a acelerar los procesos de curación de los dolores debido a que posee vibraciones cálidas a nivel energético y actúa como escudo preventivo al tratarse de un material puro y no tóxico. Por lo tanto, utilizar prendas de oro puede aliviar el estrés y la depresión, activar y borrar el chakra del tercer ojo y el chakra del corazón, reducir cualquier conflicto emocional, atraer riquezas y energías positivas, mantener alejadas a cualquier entidad negativa y ataques de terceros y equilibrar los aspectos creativos y lógicos del cerebro.