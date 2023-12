¿Los sueños son sinónimo de haber dormido bien?

Los sueños se consideran fragmentos de realidad que se van tejiendo mientras se duerme, son algo que siempre han fascinado a la humanidad ya que es complicado explicarlos. De hecho, se considera que son indicador de que uno se encuentra sumergido en las fases más profundas del sueño, pero no necesariamente garantizan que se haya tenido una noche de descanso reparador. Además, se sabe que no es algo exclusivamente humano sino que el resto de mamíferos también sueñan, pero lo que sí se sabe es que, aunque uno no sea capa de recordarlo, pasa aproximadamente 2 horas cada noche soñando.

Estas narraciones oníricas se pueden experimentar en todas las etapas del sueño, pero normalmente son más vívidas durante la fase profunda del sueño o estado REM. En ella se da el movimiento rápido de los ojos bajo los párpados cerrados y, en este estado la actividad cerebral se parece mucho a la de la vigilia. Sin embargo, los músculos se relajan y el cuerpo está más paralizado.

Pero, ¿Para qué sirven los sueños? Todavía hoy no hay certeza sobre la función de esta etapa, pero algunos estudios apuntan que puede ayudar a procesar emociones. El motivo es que los acontecimientos del día suelen invadir los pensamientos durante el sueño, y las personas que sufren estrés o ansiedad tienen más probabilidades de tener pesadillas. No obstante, la calidad del sueño se mide por varios factores, como la duración, la profundidad y la continuidad. Mientras uno duerme, atraviesa distintas etapas, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo y el sueño REM, donde se producen la mayoría de los sueños vívidos. Aunque es crucial experimentar todas estas fases para un sueño completo, la presencia o ausencia de sueños no es el único indicador de haber dormido bien.

¿Qué es la calidad del sueño? La calidad del sueño está vinculada a la capacidad del cuerpo para descansar y recuperarse, por ello, aspectos como la falta de interrupciones durante la noche, la ausencia de trastornos del sueño y la cantidad adecuada de tiempo en cada fase son esenciales. Las personas pueden tener noches en las que sueñan intensamente pero se despiertan sintiéndose fatigadas, lo que sugiere que otros factores, como el estrés, la ansiedad o los trastornos del sueño, pueden influir en la calidad general del descanso.

Además, la interpretación de los sueños es subjetiva y puede variar según la cultura, las experiencias personales y las creencias individuales. Tanto es así que algunas culturas han atribuido un significado profundo a los sueños, considerándolos mensajes del subconsciente o incluso visiones divinas, mientras que otras los ven simplemente como productos aleatorios de la actividad cerebral durante el sueño.

Qué ocurre durante la fase REM

El ciclo del sueño se divide en tres etapas no REM y una REM y, por lo general, toma entre 90 y 120 minutos pasar por las cuatro fases, tras lo cual el ciclo comienza nuevamente. Por ello, aproximadamente a los 70 minutos tras dormir se entra en el sueño REM, que dura unos 5 minutos. Hay que recordar que cada noche el ciclo se repite unas 5 veces. Y, a medida que uno se adentra en la noche, los periodos REM se vuelven más largos hasta llegar a los 40 minutos antes de despertar.

Durante el sueño REM, hay más actividad en las regiones del cerebro visual, motora, emocional y de memoria autobiográfica, al mismo tiempo hay una disminución de la actividad en otras regiones, como la involucrada en el pensamiento racional. Para hacerse una idea, el cerebro durante el sueño REM es como un "segundo intestino" que digiere toda la información recopilada ese día.

¿Por qué unas personas nunca sueñan o no se acuerdan?

En términos físicos, soñar es una necesidad fisiológica, de hecho, incluso las pesadillas cumplen con una función cognitiva y emocional, así que es poco probable que haya personas que nunca sueñen. Lo que puede ocurrir es que haya personas que casi no recuerdan lo que sueñan. El motivo es tan sencillo como que todas las personas, si cumplen con las suficientes horas de sueño, atraviesan todas las fases llegando hasta la fase REM. No obstante, es complicado determinar si las personas sueñan en todas las fases REM. Los estudios científicos sobre este tema dan indicios de que todas las personas sueñan, incluso si no lo recuerdan.

Hablando de cifras, se puede decir que se estima que cada persona puede soñar hasta 5 veces cada noche, correspondiendo con cada una de las fases REM a lo largo de las 8 horas de sueño recomendadas. Los sueños pueden durar hasta 20 minutos de tiempo de vigilia, es cierto que la vivencia onírica puede indicar que pasó muchísimo tiempo más, o menos, sobre todo si se trata de sueños en que ocurren eventos sorprendentes o maravillosos.

Hay que destacar que algunas personas a veces recuerdan con todo lujo de detalles algunos sueños, pero no es lo común. Lo normal es que el 95 % de los sueños se olviden al despertarse y pasar a la vigilia. Independientemente de eso, hay quienes confieren mucha importancia a lo que sueñan, y por eso se proponen recordar la mayor cantidad de detalle posible. Para lograrlo se puede realizar un ejercicio que es quedarse unos minutos más en la cama y así estimular la memoria de lo sueños.

Más allá de cifras, conjeturas e hipótesis, queda todavía por investigar por qué algunas personas recuerdan los sueños y otras no. Se sabe que la memoria del sueño está relacionada con el hipocampo, un componente importante de la corteza cerebral densamente llena de neuronas. El hipocampo es responsable, entre otras cosas, de la regulación del aprendizaje y la memoria, de hecho, el hipocampo se relaciona con la consolidación de la memoria y con la transformación de los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. No obstante, el hipocampo está prácticamente inactivo durante el sueño, por lo que, si al despertar no se le da al hipocampo un tiempo para que procese el recuerdo de los sueños que ocurrieron hace horas, puede que solamente recuerde el sueño que se acaba de producir o ni siquiera ese.

¿Los sueños afectan la calidad del sueño?

La respuesta directa a la pregunta del título es que: no, cuando se sueña no se afecta a la calidad del descanso. De hecho, soñar es una de las fases más importantes del sueño, y en la que se logra un descanso más profundo. Hay que tener en cuenta que se llama soñar al acto de percibir escenas o participar en sucesos que ocurren en una realidad onírica mientras el cuerpo físico está reposando. Pues bien, se sueña en la fase REM del sueño, y la fase REM es la culminación de cada uno de los ciclos del sueño. Esto significa que, siempre que se sueña, se ha alcanzado a completar una más de las fases del sueño, lo cual es sinónimo de haber descansado a fondo e ininterrumpidamente. Descanso profundo e ininterrumpido son dos de los parámetros más importantes para cumplir con la buena higiene del sueño y la calidad del sueño. Pero, en realidad, soñar no es indicio de no haber descansado, sino todo lo contrario: mientras más se sueña más fases del sueño se han completado y más se habrá descansado.

De hecho, algunos estudios sugieren que las personas que pasan más tiempo en la etapa REM tienen menos probabilidades de tener actividad cerebral relacionada con el miedo ante un evento traumático. También se ha planteado la hipótesis de que el sueño REM tiene un papel importante en la consolidación de la memoria, pero no todas las investigaciones apoyan esa idea. Cuando alguien tiene falta de sueño, se ve una mayor intensidad en los sueños, lo que significa una mayor actividad cerebral al dormir. El cerebro parece ansia esta fase ya que si se priva de ella aumentará la duración la próxima vez que se duerma. Por ello, perder 30 minutos de REM una noche puede provocar un aumento del 35% de esa etapa la noche siguiente.

¿En qué fases del sueño se afecta más el descanso si hay interrupción?

Cualquier interrupción cuando se está durmiendo, en la fase del sueño que sea, puede afectar la calidad del descanso. Sin embargo, si la interrupción ocurre en medio de ciertas fases del sueño, resulta un episodio especialmente poco bienvenido. Hay que recordar que existen ciclos y fases del sueño y no hay que confundir los ciclos con las fases. El sueño tiene 5 fases, y el conjunto de estas 5 fases componen 1 ciclo.

A lo largo de 8 horas de sueño se pueden tener hasta 5 ciclos, cada uno de ellos compuesto por las 5 fases, es decir, se pasa hasta 5 veces por cada una de las cinco fases durante cada noche. Las cuatro primeras fases de cada ciclo son de sueño No-REM, y la etapa 5 de cada ciclo es la de sueño REM. Una interrupción del sueño en cualquiera de las fases provoca que no se complete el ciclo en curso y que no se descanse profundamente. En caso de que pueda continuarse el sueño se tendrá que empezar de nuevo el ciclo desde la primera etapa. Pero, ¿Cuáles son las fases del sueño?

Paso de la vigilia al sueño

Es la etapa desde que uno empieza a quedarse dormido hasta que de hecho uno se duerme. En ella los ojos hacen leves movimientos lentos, la actividad muscular se minimiza, a pesar de que hay personas que tienen contracciones musculares involuntarias. Esta fase suele durar unos 10 minutos y no hay demasiado problema si se interrumpe esta fase del sueño. Esto es lo que determina que, en ocasiones, las siestas de menos de 10 minutos sean reconfortantes.

Sueño ligero

El ritmo cardíaco y respiratorio se ralentizan, y ya no hay movimiento en los ojos. La actividad cerebral se va reduciendo, aunque se intercalan momentos de gran actividad neuronal. Uno se desconecta más del entorno, por lo que una interrupción a partir de esta fase puede ser desagradable. Puede haber despertares súbitos en este momento, en especial durante los episodios de caída al vacío por un túnel, que son típicos en esta fase.

Transición al sueño profundo

Esta fase es muy breve, y sirve de antesala a la próxima, cuando se entra al sueño profundo. En ella el cuerpo se relaja a fondo y empiezan a aparecer ondas cerebrales muy lentas. Aquí se segrega la hormona del crecimiento, cuya función es promover el crecimiento de los niños y mantener y reparar tejidos a lo largo de la vida. Durante esta fase es muy difícil despertar y, si hay interrupción del sueño, es bastante desagradable porque la conciencia se siente confundida.

Sueño profundo

Las ondas del cerebro son casi únicamente delta, muy lentas, y el cuerpo entra en un estado de relajación máxima. La actividad muscular y ocular tienden a cero. Si uno se despierta o se le interrumpe el sueño en esta fase será muy complicado despertar y se sentirá desorientación durante varios minutos.

Sueño REM y ensueños

Esta es la fase en que propiamente se sueña o ensueña. Toma su nombre de las iniciales de Rapid Eye Movement, que se traduce como movimientos oculares rápidos, (MOR n español). es la última fase de cada ciclo de sueño. Las primeras fases REM de la noche pueden ser más cortas pero, a medida que se avanza, la fase REM se vuelve más larga. Por los encefalogramas se sabe que la actividad cerebral durante el sueño REM es muy semejante a la de la vigilia. Aumentan la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea. Los hombres pueden tener erecciones y, tanto el hombre como la mujer pueden experimentar "sueños húmedos", o sea, orgasmos a partir de la actividad cerebral sin que medie la estimulación genital directa.

Durante el sueño REM la respiración se hace más rápida e irregular, y los músculos se paralizan temporalmente. Si por casualidad uno se despierta en ese momento, se puede atravesar "parálisis del sueño", un episodio que puede amedrentar a algunos. La conciencia se despierta, pero el cuerpo físico no, de modo que, aunque se intente hacer algún movimiento, hablar, gritar, o incluso abrir los ojos, no se conseguirá.