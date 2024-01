¿Cuál es el mejor sustituto del azúcar en la alimentación?

La obesidad y el sobrepeso son de los mayores problemas de salud a nivel global, y uno de sus principales causantes es el azúcar, pero también colabora en el desarrollo de otro tipo de enfermedades. De hecho, el azúcar no es bueno y no hay que olvidar que, según la OMS, el consumo de azúcar no debería superar el 10% de la ingesta calórica total por sus efectos nocivos derivados de un consumo abusivo. Pero, también es cierto que el azúcar es uno de los productos más adictivos, y hoy en día el 80% de la comida envasada contiene azúcar.

Pero tampoco hay que alarmarse ya que, afortunadamente, existen muchas maneras de endulzar los alimentos sin agregar azúcar. Pero, ¿Cuál es el mejor sustituto del azúcar? Lo que es evidente es que añadir azúcar a determinados platos o bebidas está mal visto, pero hay que matizar que no todo es blanco o negro. Si uno consume una pequeña cantidad uno o dos días a la semana no debería suponer un problema, ahora, si es mucha cantidad a diario sí puede convertirse en un problema.

Entonces, ¿Cómo reducir el consumo de azúcar? ¿Qué alimentos endulzantes hay? La búsqueda de alternativas más saludables al azúcar ha llevado a la popularidad de varios sustitutos que ofrecen opciones dulces sin los efectos negativos asociados al azúcar refinado.

¿Por qué el azúcar es dañino para el organismo?

Para comenzar, simplemente no hay nada bueno del azúcar ya que, entre otras cosas, no contiene proteína, grasas esenciales, vitaminas o minerales. De hecho, realmente no es necesario en la dieta y existe una larga lista de razones por las que debería evitarse. Entre otras cosas, el azúcar interfiere con las hormonas que regulan el hambre y saciedad en el cuerpo, lo que puede ocasionar el incremento de la ingesta de calorías y, por ende, un aumento de peso. También daña el metabolismo, lo cual puede ocasionar el incremento de insulina y almacenamiento de grasa.

La alta ingesta de azúcar también se relaciona con algunas de las enfermedades más mortales del mundo, incluyendo enfermedad cardíaca, diabetes y cáncer. Además es importante saber que el azúcar es adictivo, ya que ocasiona que la dopamina se libere en el centro de recompensas del cerebro, que es la misma respuesta que se activa con los medicamentos adictivos. Esto ocasiona ansias por comer y puede causar la sobreingesta.

Canela de Ceilán, qué es y por qué se ha convertido en una alternativa al azúcar

Esta especia procedente de la India es una variedad de la canela tradicional y es un condimento óptimo para añadir a comidas dulces ya que su sabor es más suave. No obstante, hay que destacar que no es fácil encontrarla, pero es importante diferenciarla de la habitual pues sus propiedades y beneficios son bastantes dispares.

En líneas generales, la canela Ceilán suele contribuir a reducir a tratar problemas digestivos, gracias a que tiene una acción antiinflamatoria. Asimismo, es antioxidante y cuenta con una buena dosis de vitamina B1 y C, que aportan ese plus de energía tan deseado. En cuanto a su contribución a la hora de adelgazar, esta especia es óptima para aliviar problemas digestivos y contribuye al proceso de la digestión, reduciendo la cantidad de azúcar en sangre y en su absorción.

Otras alternativas al azúcar