¿Cuáles son los mejores trucos para evitar las rozaduras de los zapatos?

La llegada de las altas temperaturas del verano hacen que uno abandone las botas, botines y todo tipo de zapato cerrado para adaptar los piel a las nuevas temperaturas. Sin embargo, en ocasiones estos nuevos zapatos empiezan a dejar heridas y ampollas en los pies, tobillos y talones, algo realmente doloroso. Esto es algo que puede suceder bien sea un zapato nuevo o debido a que el pie se ha desacostumbrado a ese zapato en concreto. Es evidente que el hecho de que rocen los zapatos es algo normal, sobre todo en los zapatos de verano, pero no es agradable y, antes de tirarlas, donarlas o revenderlas, lo ideal es probar algunos sencillos tips para evitar las dichosas rozaduras.

¿Es posible evitar rozaduras en zapatos de verano? Pues claro que sí, pero antes de nada hay que saber dos cosas importantes: nunca hay que comprar un número más pequeño del que se necesite y es fundamental cuidar la salud de los pies. Por ejemplo, hidratarla a diario con una buena crema es el primer paso para mantenerlos sanos y fuertes. Pero, como bien uno sabe ya hay zapatos más propensos a formar ampollas que otros, y no son más que aquellos que dejan el pie sin casi ningún tipo de sujeción.

Por ejemplo, las chanclas tan útiles para la piscina o la playa en general no son lo más aconsejable ya que el pie no va nada sujeto, por ello, los dedos ejercen de garra para que a la hora de andar no se salgan, al hacer esto, la planta del pie también se tensa. Es una acción involuntaria que puede acarrear problemas en un futuro. Además al llevar el pie totalmente al aire, es mucho más fácil que pueda torcerse y provocar algún daño. Por este motivo es obvio que están muy bien para la piscina, la playa o para ducharse en baños públicos, pero hay que limitar su uso, para el resto de días. Entonces, en el día a día es mejor utilizar una sandalia en la que el pie vaya más seguro, un mocasín, un blucher de lino, esparteñas…

Remedios de la abuela para evitar las rozaduras de los zapatos