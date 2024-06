¿Qué alimentos nunca debe comer un perro?

Las personas que tienen un perro como mascota es realmente habitual que, después de la cena o la comida, les den un poco de lo que previamente se ha cocinado para los humanos. El motivo, entre otros, es que la mascota suele acercarse al plato y pedir probar un poco de la comida. Pero, si uno no sabe qué alimentos le puede dar a un animal puede estarle perjudicando al proporcionarle alimentos que no son beneficiosos para la salud. De hecho, en ocasiones no es que sean alimentos poco saludables, sino que se tratan específicamente de productos potencialmente dañinos o tóxicos para los perros. Además hay que prestar especial atención para que nunca entren en contacto con este tipo de alimentos.

Pero, si uno tiene la duda de si el alimento que le está dando al animal puede ser perjudicial para su salud, lo ideal sería consultar con el veterinario pero, si no es posible, hay que fijarse en su el perro vomita, tiene malestar, diarrea o deshidratación. ¿Cómo saber que un alimento es peligroso para los perros? Es tan sencillo como que, por lo general, provocan problemas estomacales y no son capaces de digerir correctamente. El simple hecho de dar a un perro sobras de la cena le puede causar graves problemas de salud. Por norma general, los peores alimentos para perros son los ricos en grasas, ya que los alimentos no se digieren bien, el cuerpo no los asimila correctamente y los pueden llegar a vomitar la comida.

Alimentos perjudiciales para los perros