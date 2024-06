¿Puede ser la sandía una viagra natural?

Con la llegada de las altas temperaturas y el verano lo que más apetece son comidas fresquitas, por ello las frutas de verano son ampliamente demandadas. Pero, no solo por lo refrescantes y nutritivas que resultan son beneficiosas. Ahora, una de las más conocidas, la sandía, ha llamado la atención de la comunidad científica por sus posibles efectos afrodisíacos y su capacidad para mejorar el rendimiento sexual. De hecho, un reciente estudio ha llegado a la conclusión de que dicha fruta puede relajar los vasos sanguíneos de una manera similar a como lo hace la viagra, que es el medicamento empleado para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Pero además de eso, podría aumentar la libido y la capacidad amatoria de una persona.

Pero, ¿Cómo es posible que la sandía tenga efectos positivos en el rendimiento sexual? Esto se debe a la citrulina que contiene, sustancia asociada a mejorar la disfunción eréctil ya que actúa como dilatador de los vasos sanguíneos. El motivo es que la citrulina interviene en la síntesis de óxido nítrico, sustancia con un alto poder vasodilatador, que se ha relacionado con una disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cuya naturaleza química se asemeja a los fármacos utilizados para tratar la disfunción eréctil.

Pero, excluyendo esa faceta, la sandía es una de las frutas de temporada básicas en la dieta mediterránea por su contribución a la hidratación. Esto es porque se trata de un alimento de baja densidad energética y con gran contenido en agua, fuente de fibra y de vitamina C. No hay que olvidar que la vitamina C promueve el funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la formación normal de colágeno de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, dientes y piel, ayuda a la absorción del hierro de la dieta, disminuye la fatiga y protege a las células del daño oxidativo debido a su capacidad antioxidante. Por su parte, el potasio contribuye a mantener la presión arterial en niveles normales, así como al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso.

Sin embargo, hay que aclarar que los estudios que han explorado este efecto de la sandía han utilizado una alta concentración de sandía que es muy difícil de obtener con un consumo normal. Por otro lado, hay que destacar que la citrulina se concentra en la cáscara, parte no muy atractiva para el consumo. Además, esta sustancia se encuentra en cantidades mucho más elevadas en los pescados y mariscos. Pero, ¿Por qué puede ser beneficiosa la citrulina? Hay que saber que la citrulina tiene la capacidad de convertirse en arginina en el cuerpo, otro aminoácido que es un precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que juega un papel crucial en la relajación de los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo. Este mecanismo es similar al de los medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil, que también aumentan los niveles de óxido nítrico en el cuerpo para facilitar la vasodilatación y mejorar la función eréctil.

No obstante, hay que recordar que el aumento del flujo sanguíneo no solo es beneficioso para la función eréctil, sino que también puede mejorar la salud cardiovascular en general. Esto es porque un flujo sanguíneo mejorado puede reducir la presión arterial y aumentar la oxigenación de los tejidos, lo que contribuye a un mejor rendimiento físico y una recuperación más rápida después del ejercicio. Sin embargo, es importante destacar que aunque la sandía puede ayudar a mejorar la circulación, no se debe considerar un sustituto directo de los tratamientos médicos establecidos para la disfunción eréctil.

Beneficios afrodisíacos y antioxidantes

Para entender los beneficios de la sandía hay que saber que la arginina es un aminoácido que tiene efectos beneficiosos en el corazón y en el sistema circulatorio y fortalece el sistema inmunológico. Pero es que, además de mejorar el rendimiento sexual, el motivo es que la arginina incrementa el óxido nítrico, relajando los vasos sanguíneos de forma parecida a la famosa pastillita azul de sildenafilo, aunque sin los probables efectos secundarios del fármaco. Aunque todavía hay más ya que la sandía es rica en licopeno, un nutriente conocido por sus propiedades antioxidantes. Este componente, presente en variedades específicas de sandía, ayuda a proteger el corazón, la próstata y la piel.