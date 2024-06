Seguro que, por desgracia, más de uno conoce a alguien atrapado en una relación dañina de la que parece no querer salir, este tipo de relaciones pueden ser de pareja, de amistad o incluso la familia. Pero, antes de juzgar a quienes están inmersos en este tipo de dinámicas, es importante conocer cómo se gesta y como funciona el vínculo traumático. Y es que, si uno se rige solo por la razón, es evidente que nadie desea para sí mismo el maltrato, el abuso o el sufrimiento. Sin embargo, el cerebro es complejo y los mecanismos que regulan el funcionamiento mental también lo son. Por esto, en ocasiones, pueden convertirse en los principales enemigos a la hora de abandonar un vínculo tóxico, especialmente si no se comprende cómo están operando.

Si bien es cierto que el término "vínculo traumático" se ha vuelto popular recientemente, hay que recordar que el significado del vínculo traumático se ha diluido. Pero, ¿Qué son este tipo de vínculos? Son relaciones dolorosas y a veces peligrosas. De hecho, la definición de vínculo traumático es: el desarrollo y el curso de fuertes lazos emocionales entre personas en las que una persona acosa, amenaza, abusa o intimida intermitentemente a la otra.

¿Qué es el vínculo traumático?

Antes de hablar de tipos de vínculos hay que recordar que las personas aprenden a vincularse en la primera infancia, a través de la interacción con los progenitores o los cuidadores principales. Esto es porque, idealmente, ellos proporcionan la atención, la seguridad y la responsividad necesarias para que uno pueda confiar, desarrollar una sana autoestima y vincularse de forma sana e interdependiente. Sin embargo, cuando estas figuras en las que el niño busca la seguridad son también sus agresores, esta dinámica se tuerce. Si eso sucede, la persona crece considerando que el abuso es natural y aprende a relacionarse desde el miedo, la humillación o el abuso de poder. Siendo un niño no puede huir o poner límites físicos o emocionales con sus cuidadores, ya que depende totalmente de ellos, por lo que pone en marcha una serie de mecanismos psicológicos para sobrellevar la situación que le unen al perpetrador a través del vínculo traumático.

Por tanto, el vínculo traumático, también conocido como "trauma bonding" en inglés, es un fenómeno psicológico en el cual una persona desarrolla un lazo emocional intenso y persistente con un abusador o con alguien que le causa daño. Este vínculo se forma debido a ciclos de abuso y reconciliación, creando una relación disfuncional pero muy fuerte entre la víctima y el perpetrador. Hay que tener claro que este tipo de vínculo puede surgir en diversos contextos, como en relaciones de pareja, familiares, laborales o en situaciones de cautiverio. Una característica clave del vínculo traumático es la presencia de patrones de comportamiento abusivo intercalados con momentos de aparente afecto o bondad por parte del abusador. Esto se hace porque los momentos de bondad generan una falsa esperanza en la víctima de que la relación puede mejorar, reforzando su dependencia emocional y psicológica.

Hay que tener claro que este ciclo de abuso y reconciliación juega un papel crucial en el desarrollo del vínculo traumático. El motivo es que, durante el abuso, la víctima experimenta miedo, dolor y humillación. Posteriormente, el abusador puede mostrar remordimiento, pedir perdón o actuar de manera cariñosa, creando confusión en la víctima y fortaleciendo su apego. Esta alternancia de comportamientos positivos y negativos puede llevar a la víctima a justificar el abuso y a desarrollar una lealtad irracional hacia el abusador. Por ello, las consecuencias del vínculo traumático son graves y duraderas. Las víctimas suelen experimentar sentimientos de baja autoestima, culpa, vergüenza y miedo constante. Además, este tipo de vínculo puede dificultar que la víctima reconozca el abuso y busque ayuda, ya que la manipulación emocional por parte del abusador puede distorsionar su percepción de la realidad.

¿Cómo identificar si se trata de un caso de trauma bonding?

Hay que pensar si la persona solo es encantadora por fuera

Cuidado con las emociones impredecibles

No dejar que desahoguen sus problemas con uno mismo

No permitir el aislamiento

No minimizar los abusos

Evitar justificar sus conductas

¿Por qué se repiten estas conductas?

El hecho de que se repitan las dinámicas de relación dolorosas es algo que ha ocupado a los psicólogos desde al menos la década de 1880. Aquí hay cuatro teorías sobre por qué uno se podría encontrar repetidamente en vínculos de trauma:

Se repite para dominar : Habitualmente se repiten situaciones que no se han dominado para darse la oportunidad de dominarlas. Inconscientemente, se espera la oportunidad de tener un resultado diferente o la oportunidad de revivir una situación para poder integrarla y comprenderla mejor.

Habitualmente se repiten situaciones que no se han dominado para darse la oportunidad de dominarlas. Inconscientemente, se espera la oportunidad de tener un resultado diferente o la oportunidad de revivir una situación para poder integrarla y comprenderla mejor. Se repite para evitar la maestría : Aunque el cerebro siempre intenta integrar la experiencia para navegar por el mundo de manera segura, es importante comprender que a veces lo que está en juego al integrar y asignar significado a una experiencia es bastante alto. A veces, es mucho más fácil repetir una dinámica que admitir lo que hay detrás. Por ejemplo, hay que suponer que uno tiene experiencias vitales fundamentales que son abusivas. En ese caso, puede significar solo tres cosas para el cerebro: algo anda mal con uno mismo, el mundo es terrible y todas las personas son abusivas, o los abusadores no aman. Todas estas posibilidades son trágicas y desgarradoras, pero la tercera es quizás la peor, especialmente si los abusadores fueron los padres. A veces, abrirse a más abusos es una forma de proteger a los abusadores originales, no simplemente porque se quiere absolver, sino por lo que significaría si no se hiciera, ininterrumpidamente.

Aunque el cerebro siempre intenta integrar la experiencia para navegar por el mundo de manera segura, es importante comprender que a veces lo que está en juego al integrar y asignar significado a una experiencia es bastante alto. A veces, es mucho más fácil repetir una dinámica que admitir lo que hay detrás. Por ejemplo, hay que suponer que uno tiene experiencias vitales fundamentales que son abusivas. En ese caso, puede significar solo tres cosas para el cerebro: algo anda mal con uno mismo, el mundo es terrible y todas las personas son abusivas, o los abusadores no aman. Todas estas posibilidades son trágicas y desgarradoras, pero la tercera es quizás la peor, especialmente si los abusadores fueron los padres. A veces, abrirse a más abusos es una forma de proteger a los abusadores originales, no simplemente porque se quiere absolver, sino por lo que significaría si no se hiciera, ininterrumpidamente. Se repite porque se siente como en casa: No se reconoce la disfunción como disfunción porque es familiar. Incluso a nivel del sistema nervioso, se siente como en casa.

Se repite y uno se queda atascado debido a la neurobiología: Se tienen un conjunto de estructuras cerebrales que se conectan y recorren la línea central del cerebro, estas estructuras cerebrales se conectan para formar el yo. Hay que tener claro que la autoconciencia puede ser como la versión rebelde más segura de uno mismo, liosa y decidida. Ella sabe dónde está, qué tipo de música y arte ama apasionadamente, qué siente, qué piensa sobre cómo se siente, y lo que va a hacer al respecto. Cuando no se está en un vínculo traumático, la autoconciencia se ilumina a menudo y constantemente se hacen cosas que activan esta parte del cerebro. El resultado es que el trauma puede desconectar de uno mismo a nivel neurobiológico. Entonces, se repite y uno se atasca porque está desconectado de uno mismo.

Por qué se puede confundir con amor

Al poner el abusador en marcha, al comienzo de la relación, manifestaciones afectivas que podrían encajar con el amor, la víctima construye una representación positiva radicalmente opuesta a la de quien se comporta de forma abusiva. Este tipo de actos imposibilitan ver como abusivas conductas que realmente lo son y que se alegue que son fruto de un amor tan grande, que la pareja no puede manejar sus actos. O se explica su comportamiento señalando que la pareja, sencillamente, estaba molesta o enfadada, por lo que pronto regresará al modo que mantenía antes de poner en marcha esa conducta inadecuada. Esto se vuelve cíclico alternando conductas dolorosas con otras positivas y amorosas, lo que genera emociones contradictorias complicadas y un aturdimiento que impide además saber cuál es la realidad. Por este motivo, el cerebro se decantará por elegir que la realidad es la que coincide con cómo fue la pareja al principio, en ese tiempo de bombardeo amoroso. Por otro lado, el abusador a menudo manipula a su pareja haciéndole creer que la ama, que cambiará y que nunca volverá a suceder. Manipula a su pareja para que siga pensando que tiene sentimientos muy intensos y únicos de amor, y de esta forma, desvía su atención del comportamiento abusivo, para que no lo vea y sobre todo, para que no lo identifique como tal.

Pero, ¿Cómo identificar este tipo de comportamientos? Si tras el love bombing se esfuerza para que la pareja dependa de él, emergiendo después las críticas, las acusaciones y la luz de gas; si se empeña en que la otra persona lo piense todo en pareja y desde la pareja, y pese a todo, cree necesitar al abusador. Entonces, ¿Por qué puede confundirse con amor? El motivo por el que este tipo de relaciones se pueden confundir con amor es que la sociedad las avala y las ha normalizado.