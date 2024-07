¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano?

La temperatura corporal de cada persona depende de numerosas variables como la temperatura del ambiente y la actividad que se está realizando, la comida, la bebida, la hora del día y, en el caso de las mujeres, la evolución del ciclo menstrual. Por ello, no habrá dos personas con la misma temperatura corporal ni una misma persona tiene siempre la temperatura corporal estable. Pero, ¿Hay unos parámetros para ver si una persona está sana a través de la temperatura? Hay que recordar que la temperatura corporal mide la capacidad del organismo de generar y eliminar calor, por lo que es un parámetro fundamental para el buen funcionamiento de los procesos fisiológicos. Es cierto que varía ligeramente según la persona, la edad, la actividad física y la hora del día, pero generalmente, se acepta que la temperatura corporal promedio es de aproximadamente 37 grados Celsius. Sin embargo, esta cifra no es fija y puede oscilar entre 36,1 y 37,2 grados Celsius en adultos sanos.

Entonces, ¿Cuándo hay que preocuparse por la temperatura? Si la temperatura está en la franja de los 35 y 36 hay que vigilar porque se puede estar ante un caso de hipotermia, aunque son valores no muy alejados de la normalidad. Se habla habitualmente de posible hipotermia cuando una persona está a menos de 36 grados, de febrícula cuando se superan los 37 grados, pero no se llega a 38 y de fiebre cuando se está a 38 o superior. En el caso de los niños, no pueden estar por debajo de los 36 grados y si se produce esta circunstancia hay que intentar rápidamente subirles la temperatura.

Pero, ¿Cómo se regula la temperatura corporal? La temperatura corporal se regula mediante un complejo sistema de control que involucra el hipotálamo, una región del cerebro que actúa como termostato. El hipotálamo recibe señales de los termorreceptores ubicados en la piel y en otras partes del cuerpo, y ajusta la producción de calor y la pérdida de calor para mantener una temperatura estable. Es importante destacar que la temperatura corporal varía a lo largo del día en un patrón conocido como ritmo circadiano. Por la mañana, suele ser más baja y alcanza su punto máximo por la tarde y temprano en la noche.

¿Es normal estar a menos de 36 grados?

Durante 150 años se pensó que la temperatura corporal media de un ser humano sano era de 37 grados Celsius. Pero esa cifra es errónea, tanto que desde hace al menos dos décadas, los investigadores saben que la temperatura corporal media es en realidad más fría, unos 36,5 grados, y que entre 35,7 y 37,3 grados se encuentra el rango normal del cuerpo humano. Sin embargo, los 37 grados se han mantenido como el número mágico entre padres preocupados y médicos.

Si bien hay que recordar que cada persona es diferente, y hay muchos factores que pueden afectar a la temperatura corporal, como la edad, el tipo de cuerpo, la actividad, la dieta, enfermedades, la hora del día y la forma de medir la temperatura. Pero, hay que tener en cuenta que, para funcionar correctamente, el cuerpo humano necesita mantenerse dentro de un estrecho margen de temperatura que abarca alrededor de grado y medio. Fuera de ese rango, las neuronas se ralentizan y los músculos y órganos funcionan con menos eficacia, incluso las proteínas de las células pueden verse afectadas.

Por todo ello, también hay que tener en cuenta que es perfectamente normal tener una temperatura inferior a los 36 grados. La única diferencia entre las personas es que, cuando uno se ponga malo, la persona que suele estar a 35,7 grados se encontrará muy mal cuando llegue a 37,5 y experimentará los síntomas de una fiebre alta. En cambio, para la mayoría esta cifra implica padecer los efectos de una fiebre mínima. En la franja alta, el ser humano puede llegar a los 42 grados. Pero, ¿Por qué antes era 37ºC una temperatura media y ahora son 36,5ºC? Por la simple razón de que, del análisis de diversos estudios se deduce que la temperatura media del ser humano ha bajado.

¿Hay una temperatura corporal estándar?

Por norma general no hay una temperatura corporal normal establecida como tal, pero sí se suele determinar entre los 36 y 37 grados centígrados. Generalmente 36,6ºC es la temperatura habitual de las personas. No obstante, hay que recordar que la temperatura corporal estándar entre 36,6 y 37 grados centígrados se estableció a mediados del siglo XIX, cuando la salud de la persona promedio podría ser peor a la actual.

Los investigadores recalcan además que las mediciones están influidas por muchos factores, como el lugar del cuerpo donde se ha tomado la temperatura, la hora del día, el sexo, el tiempo transcurrido desde la última comida, la calidad de los instrumentos de medición... Por ahora, los investigadores no han fijado un nuevo estándar, pero sí recalcan que sería más bajo del comúnmente aceptado.