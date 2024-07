Alimentos a eliminar de la dieta para dormir mejor

Vivir bien es sinónimo de dormir bien, el motivo es que ayuda a que la condición física, mental y emocional no se resienta. Pero es algo que cuesta mucho trabajo, de hecho, más de cuatro millones de españoles tienen problemas crónicos para dormir por la noche. No obstante y, a pesar de la mayor concienciación en los últimos años sobre el sueño, las cifras reflejan que no es suficiente: menos de un 50% de la población tiene problemas para conciliar el sueño y un 32% se despierta con la sensación de no haber tenido un descanso reparador, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Pero, ¿Qué es un buen descanso? ¿Y un sueño saludable?

El sueño saludable es aquel que se adapta a las necesidades de la persona y de su entorno, es satisfactorio, tiene una duración y horario adecuado, es eficiente sin períodos de despertar durante la noche y permite una alerta sostenida durante las horas de vigilia. Además, a pesar de que dormir bien no depende únicamente de una mayor educación en hábitos de sueño, todo empieza por ahí y, uno de los elementos a los que hay que prestar atención es la alimentación. El motivo es que la alimentación proporciona los ingredientes necesarios para sintetizar los diferentes neurotransmisores que intervienen en el sueño y vigilia. Por tanto, es importante conocer qué alimentos facilitan o dificultan el sueño y qué momento del día es el más propicio su consumo para mantener un sueño reparador. Entonces, hay que saber que en una investigación reciente, los investigadores han encontrado una asociación entre la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos procesados y grasas saturadas y, en general, un alto consumo de azúcar en la dieta, afectan a la calidad del sueño. Una dieta sana y equilibrada, en cambio, favorece el descanso y ayuda a dormir mejor.

Pero no solo es eso sino que la reducción del sueño supone un aumento en la producción de ghrelina, hormona que incrementa el apetito; así como una disminución de leptina, hormona que lo rebaja. Como consecuencia, aparece un incremento de la ingesta calórica por la noche, con preferencia de alimentos de alta densidad energética, como las grasas o hidratos de carbono refinados, además, al estar más cansados, se reduce el ejercicio físico y aumenta el sedentarismo durante el día.

¿Qué alimentos y bebidas dificultan el sueño?

Cafeína : La cafeína es un estimulante conocido que se encuentra en el café, el té, los refrescos y el chocolate. Por este motivo, consumir cafeína, especialmente en las horas de la tarde y la noche, puede interferir con la capacidad de conciliar el sueño. ¿Cómo es posible? Porque la cafeína bloquea la adenosina, un químico que promueve el sueño, lo que puede llevar a insomnio y dificultad para mantener un sueño profundo y reparador.

Por otra parte, comidas muy copiosas y condimentadas con especias picantes en horario nocturno dificultan el sueño por incrementar la temperatura corporal y la hipersecreción de jugo gástrico. Pero además es importante tener claro que en las últimas horas del día, deben evitarse alimentos ricos en tirosina, como frutas ricas en vitamina C (naranja o kiwi), carnes rojas y embutidos, dado que la tirosina es un aminoácido precursor de catecolaminas y dopamina que hace permanecer despiertos.

Alimentos que facilitan el sueño

Los alimentos que contienen triptófano, aminoácido esencial para la formación de hormonas que intervienen en el sueño como melatonina y serotonina, favorecen el descanso. En este sentido, los hidratos de carbono ayudan a la entrada del triptófano en el cerebro, por ello, tras una comida rica en hidratos de carbono, entra sueño con más facilidad. Algunos de los alimentos que contienen triptófano son frutas como los plátanos o la piña, el aguacate, la carne, los huevos, el pescado azul, los frutos secos o la leche.

También hay otros alimentos que se recomiendan más durante la primera hora de la mañana. Por ejemplo, aquellos que tengan vitamina C, pues favorece la estimulación, es el caso del kiwi o de las naranjas. Por este motivo es aconsejable cenar al menos dos horas antes de irse a la cama. Sobre por qué no es recomendable acostarse justo después de comer, la respuesta está en la digestión. Ya que, para llevarla a cabo, el organismo tiene que hacer un sobreesfuerzo, por lo que es más complicado dormir. Y es importante recordar que, para un buen descanso, el cuerpo requiere de un reposo que implique una disminución de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial.