¿Cómo diferenciar miel natural verdadera de la falsa?

La miel es, para muchas civilizaciones pasadas y sociedades actuales, un manjar que se disfruta cada día en desayunos, postres, con un poco de leche caliente antes de dormir o incluso en platos salados. También hay quien, ocasionalmente, coge una cucharada directamente del tarro. Pero realmente no siempre es tan buena como pueda parecer, y es importante reconocer la miel pura ya que gran parte da miel que se vende no es pura y está adulterada. Como norma general hay que destacar que la miel tiene múltiples propiedades y además no caduca, por lo que es perfecto para endulzar infusiones o bebidas e imprescindible para muchas recetas de cocina, además de usarlo como remedio casero frente a dolores de garganta.

Pero, ¿Cómo llega la miel a los hogares? Es importante saber que la miel se obtiene de la recolección que hacen las abejas del néctar de las flores y la savia dulce de los árboles. Pero, la miel sólo es 100% pura cuando las abejas son las únicas que han influido en la fabricación, es recolectada y envasada tal cual de la colmena. Cuando ha habido más pasos en la obtención de la miel se dice que está adulterada. ¿Cómo reconocerla?

Características de la miel pura

La miel pura es aquella que fabrican las abejas, sin aditivos ni procesos adicionales, por tanto, es la que se recolecta tal cual de la colmena y luego se envasa. Sin embargo, cuando la miel es objeto de un proceso de pasteurización a 63 grados, es necesario hablar de miel pasteurizada, la cual no tiene usos terapéuticos. Por ello, si no se va a comprar directamente con los apicultores y se compra en un supermercado, es importante asegurarse de que en el etiquetado no se incluyan expresiones como «jarabe de alta fructuosa» o «glucosa comercial», ya que eso significa que se le han añadido aditivos para que la miel no se solidifique. También es frecuente que se incluyan agua, edulcorantes artificiales o azúcar. En general, hay que saber que la miel natural tiene muy poca agua y es absorbida con rapidez por la piel, así que si se frota con las yemas de los dedos y quedan pegajosas, esa miel está adulterada. ¿Qué características revelan si la miel ha sido procesada?

Calidad físico-química: Para conocerla se miden parámetros como la conductividad, el grado de acidez y el contenido de sacarosa o de azúcares. Que son sustancias que proceden de los marcadores químicos de las plantas.

Origen botánico: El indicativo de la procedencia y la variedad floral con las que las abejas han producido la miel.

El indicativo de la procedencia y la variedad floral con las que las abejas han producido la miel. Parámetros sensoriales: Las diferencias en el olor, el sabor y el color ayudan a conocer si la miel es multifloral, monofloral o de mielato, pues sus características sensoriales recuerdan a la planta de la que proceden.

Características de la miel adulterada

Las mieles adulteradas son mezclas de miel con glucosa o mieles de baja calidad que necesitan ser modificadas con aditivos para darle de manera artificial las propiedades naturales que tiene la miel pura. Hay que revisar bien las etiquetas ya que la miel adulterada puede incluir jarabe de fructosa, glucosa comercial o edulcorantes artificiales. Entonces, ¿Qué es la miel adulterada? La miel adulterada suele ser un poco de miel pura mezclada con otros jarabes de azúcar. Estos jarabes proceden de plantas como la caña de azúcar, el maíz o el arroz, como la melaza, la glucosa líquida, algo que llaman azúcar invertido, jarabe de maíz rico en fructosa, o jarabe de arroz. Pero, ¿Por qué se adultera la miel? La razón por la que se hacen estas mezclas es para bajar costos al mismo tiempo que se obtiene más producto que vender. Esto significa que esta nueva miel puede tener un distinto perfil nutricional, nivel de dulzor, índice glucémico o haber sido sometida a un procesamiento diferente.

Cristalización de la miel

Como norma general, hay que recordar que la miel pura siempre cristaliza, es solo cuestión de tiempo que se produzca la cristalización. De tal manera, es posible que se compre un tarro de miel que esté solidificada o escarchada, algo que dará a entender que es miel pura. Por el contrario, si un bote de miel se mete en el frigorífico y no se cristaliza, o pasa el tiempo y tampoco se da solidificado, lo más probable es que se trate de una miel adulterada. Como último, la miel natural no tiene fecha de caducidad, así que si el frasco a la venta indica que caduca, por ejemplo, a los dos años, ya se sabe que esa miel no es pura.

Trucos para diferenciar miel pura de miel adulterada