La sexualidad es algo que se juzga cada vez más en las sociedades actuales, uno puede ser muchas cosas, gay, lesbiana, heterosexual pero, ¿asexual? ¿eso qué es? Habitualmente se suele pensar que una persona asexual es una sin vida sexual activa, pero no es así. En realidad, una persona asexual es aquella no que no siente atracción sexual hacia otras personas o si siente atracción es en circunstancias muy limitadas y con una frecuencia muy baja. Pero, ¿Qué es la atracción sexual? Por atracción sexual se entiende aquello que uno siente cuando encuentra a una persona atractiva sexualmente y le gustaría tener relaciones sexuales con ella. Hay que destacar que, las personas asexuales, carecen de atracción sexual pero sí tienen deseo sexual, es decir, sí que siente la necesidad y las ganas de masturbarse.

Pero, sabiendo esto, hay que tener cuidado con cómo se utiliza la palabra asexual o en qué situaciones ya que, por ejemplo, no se puede confundir un problema de bajo deseo sexual con ser asexual. De hecho, cuando una persona tiene un problema de hipodeseo hay una o varias causas que han desencadenado que la persona no tenga ganas de tener relaciones sexuales, sin embargo, una persona asexual lo es de manera "innata". por tanto, se podría decir que la asexualidad es un tipo de orientación sexual en la que la persona no siente atracción sexual por otros, pero sí que puede sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica, la intelectual, etc. También hay que destacar que una parte de los asexuales, aunque no se sienten atraídos sexualmente por otras personas, ejercen la autosexualidad ya que presentan excitación física, líbido o impulso sexual pero no hacia una persona. De hecho, los asexuales pueden llegar a disfrutar teniendo sexo pero no porque deseen a la otra persona sino por la sensación física o circunstancias como experimentar el placer del otro, sentirse emocionalmente cercanos a su pareja, pensar que están haciendo deporte, etc.

Por todo ello, es más que evidente que el espectro asexual o arromántico es un grupo de orientaciones muy amplio y variado que no experimentan atracción sexual y/o romántica por completo o la sienten únicamente en determinadas circunstancias. Para entenderlo mejor, se puede hacer referencia al triángulo de AVEN, se trata de un triángulo invertido en el que en la parte de arriba (la base) se ubican las personas alosexuales, es decir, aquellas que sí sienten atracción sexual. Abajo está la asexualidad, aquellos que no sienten atracción sexual hacia otros. En el medio, se encuentra la grisexualidad, que es una parte del espectro asexual, pero que sí puede tener este deseo en circunstancias muy concretas.

Lo que hay que tener claro es que la asexualidad no es un trastorno, sino una orientación más, que amplía la percepción sobre las relaciones y el afecto, además es evidente que las personas asexuales no presentan malestar por su identidad ni esta está relacionada con haber tenido malas experiencias en el ámbito sexual. Hay que tener claro que, a diferencia de la abstinencia o el celibato, que son elecciones personales, la asexualidad es una orientación intrínseca y persistente. Las personas asexuales pueden experimentar atracción romántica y buscar relaciones emocionales significativas, aunque sin el componente sexual. Es importante destacar que la asexualidad no es un trastorno ni s se considera una condición médica o psicológica que requiera tratamiento.

Las experiencias de las personas asexuales pueden variar considerablemente, tanto que algunas pueden identificarse como "asexuales románticas", sintiendo atracción romántica pero no sexual, mientras que otras pueden no experimentar ningún tipo de atracción romántica, identificándose como "arrománticas". Además, dentro del espectro asexual, hay quienes pueden sentir atracción sexual en circunstancias muy específicas o después de establecer un fuerte vínculo emocional, conocidos como "demisexuales". pero no solo eso sino que la asexualidad también se distingue de las disfunciones sexuales, que son condiciones médicas que afectan la capacidad de una persona para participar en actividades sexuales satisfactorias. Además, es importante recordar, por si hubiera dudas, que existen asexuados hetero, homo y bisexuales, en todos los casos se estimulan otras áreas para sostener a la pareja: romanticismo, comunicación, afinidades, gustos, trabajo, etc.

Tipos de asexualidad

D emisexualidad: Una persona es demisexual cuando siente atracción sexual hacia una persona únicamente si ha establecido un vínculo afectivo con dicha persona. Es decir, una persona demisexual no sentiría nada de atracción sexual por una persona que acaba de conocer en una discoteca.

Grisexualidad o asexualidad gris: Ocurre cuando una persona se siente atraída por muy pocas personas y únicamente en unas circunstancias muy especiales.

Características de la asexualidad

No hay sentimiento de excitación sexual por otras personas, por muy atractivas que puedan ser.

No se tienen ganas de tener relaciones sexuales ni se piensa en ello con frecuencia.

No se entiende cuando los amigos hablan sobre lo mucho que les excitan determinadas personas. A veces, algunas personas asexuales fingen que sienten lo mismo y mienten en sus conversaciones con sus amigos para que no crean que son raros.

No ha habido ningún acontecimiento que haya hecho que el funcionamiento sexual haya cambiado, por ejemplo, no se ha tenido ningún tipo de situación traumática, un problema médico o una relación tormentosa que haya podido generar una aversión hacía el sexo.

La asexualidad no es una patología o enfermedad mental. No obstante, siempre es conveniente confirmar que no hay problemas médicos, causas orgánicas o psicológicas subyacentes.

No se debe confundir ser asexual con tener miedo, aversión, trauma o fobia hacia el sexo.

Las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales y muchas veces lo hacen por su pareja, pero no por impulso o motivación propios.

¿Las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales?

Como se ha mencionado, el espectro de la asexualidad es muy diverso. Hay que recordar que la sexualidad hace referencia a la atracción sexual, de hecho se suele confundir a las personas arrománticas con las asexuales, pero no tienen por qué englobarse en un mismo grupo. Además, las personas asexuales también pueden tener sexo y hay muchísimas que disfrutan de él. El motivo es que ser asexual significa sólo que no hay deseo sexual. Por todo ello, es evidente que las personas asexuales tienen relaciones, se enamoran, sienten emociones, se besan, tienen prácticas sexuales… o no.