Trucos para eliminar los arañazos del parqué

Tener parqué en casa le aporta un toque distinguido y elegante pero, con el paso del tiempo y sin un cuidado adecuado, este material puede sufrir mucho y mostrar los estragos del tiempo a todo el que lo vea. Entonces, ¿Cómo hacer que siempre se vea limpio y brillante? Una posible solución puede ser cambiar el suelo, pero es una inversión no disponible para todos los bolsillos. Hay que recordar que la madera con el tiempo puede sufrir algún que otro rasguño. Por lo general, la madera es un acabado resistente, pero también es muy delicado, por ello hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para limpiar el parqué con productos sencillos, para que el suelo quede como nuevo y sin ningún arañazo.

Lo que está claro es que no hay un suelo que luzca mejor que un parqué bien cuidado y en buenas condiciones. Sin embargo, mantener perfecto este tipo de material no resulta sencillo y es muy normal que, con el paso del tiempo, sufra la aparición de arañazos y rayones producidos al arrastrar sillas y mesas o por caminar con zapatos de tacón. Hay que tener en cuenta que la madera es un material natural y, como tal, es muy sensible, también a los cambios de temperatura y a la humedad. Por este motivo, si no se cuida adecuadamente, tiende a estropearse prematuramente. En este sentido, usar alfombras protegerá el suelo de estos daños.

Tipos de parqué en el hogar

Parqué macizo: El parqué macizo es una opción clásica y atemporal, es un tipo de suelo hecho de una sola pieza de madera maciza y es conocido por su durabilidad y belleza natural. Sin embargo, puede ser más susceptible a los cambios de temperatura y humedad que otros tipos de parqué.

Parqué multicapa: El parqué multicapa, también conocido como parqué flotante, está compuesto de varias capas de madera. La capa superior es de madera noble, mientras que las capas inferiores suelen ser de madera contrachapada. Este tipo de parqué es resistente y estable, y se puede instalar de forma más fácil y rápida que el parqué macizo.

Parqué laminado: El parqué laminado es una opción económica y resistente. Está compuesto de varias capas de material compuesto, con una capa superior que imita la apariencia de la madera. El parqué laminado es resistente a los arañazos y a la humedad, y se puede instalar de forma fácil y rápida. Sin embargo, puede que no tenga la misma apariencia y sensación de calidez que la madera real.

Parqué vinílico: El parqué vinílico es una opción moderna y versátil hecho de vinilo, un material sintético, y puede imitar la apariencia de la madera, el mármol, la piedra y otros materiales naturales. El parqué vinílico es resistente al agua y a los arañazos, lo que lo hace ideal para áreas de alto tráfico o con riesgo de derrames, como la cocina o el baño.

Parqué de bambú: El parqué de bambú es una opción ecológica y sostenible. Está hecho de bambú, una planta de rápido crecimiento que puede ser una alternativa a la madera. El parqué de bambú es duradero y resistente, y puede proporcionar una apariencia única y moderna a cualquier hogar.

Consejos para eliminar rayones y arañazos

Existen numerosas soluciones para los rayones y arañazos del parqué pero, una de las más sencillas y que sirve con cualquier tipo de parques es untar unas gotas de aceite de girasol en un trapo de algodón y frotar en círculos para que desaparezcan las marcas. Además, si el suelo tiene un tono más oscuro, se puede añadir unas gotas de vinagre de vino tinto a la mezcla para que coja color. Además, lo mejor de este consejo es que también puede aplicarse a cualquier mueble estropeado o desgastado.

Otra opción es aplicar aceite de oliva y vinagre, ideal para parqué macizo y de bambú. El motivo es que el vinagre ayudará a limpiar la zona, mientras que el aceite de oliva puede rellenar y disimular el arañazo. ¿Cómo se hace? Basta con mezclar una parte de vinagre con una parte de aceite de oliva y aplicar la solución sobre el arañazo con un paño suave. Es importante dejar que la mezcla actúe durante unos minutos antes de limpiarla.

Pero no solo ellos sino que el zumo de limón puede eliminar los rasguños en el parqué esto es porque, debido a su acidez por el ácido cítrico, el zumo de limón es capaz de disolver la capa superficial del arañazo producido sobre el parqué y eliminar dicho arañazo en gran medida. Concretamente el zumo de limón puede hacer más regulares las superficies del parqué y penetrar dentro de la madera eliminando decoloraciones. No obstante, debido a su efecto corrosivo, sólo debe ser aplicado en un área muy específica, evitando que toque el resto de madera que no está dañada.

Además de estos trucos, el té negro puede disimular los rayones del parqué, hay que recordar que cuando está muy fermentado tiene una tintura característica producida por unos elementos químicos pigmentantes llamados taninos. Para extraer dichos pigmentos en gran cantidad, lo ideal es hervir el té durante unos cinco minutos y machacar las hojas en un mortero aplicando bastante presión. El efecto de los taninos y del té negro sobre la madera es una hidratación y coloración de la misma. Aunque el té negro no eliminará al completo el arañazo, si lo puede disimular en gran medida.

Por su parte, la nuez moscada contiene ácidos grasos y aceites esenciales que pueden producir un efecto abrasivo en la madera. También tiene un efecto pigmentante con tonalidad amaderada debido a unos compuestos llamados esteres fenoles y esteres alquifenoles, por lo que es ideal para ocultar esos rasguños. ¿Cómo debe utilizarse este truco? Basta con aplicar la nuez moscada en polvo con un trapo impregnado en aceite de oliva y realizar movimientos circulares con una ligera presión. Una vez completado el proceso, hay que retirar los residuos con un trapo suave, sin mojar la superficie.

Además, por curioso que pueda resultar, incluso el vino tinto ayuda con los arañazos del parqué pero tan solo sirve para los parqués de madera más oscura. Este truco consiste en mezclar vino tinto con aceite de girasol y esparcir por la zona afectada con un trapo de microfibra. El vino tinto, al igual que el té negro, contiene pigmentos naturales que le dan su color rojo intenso y que ayudan a tintar la madera, hidratarla y darle un aspecto uniforme.

Pero también pueden eliminarse los arañazos del parqué con un poco de polvos de talco. Esta solución es tan sencilla como esparcir polvos de talco con la ayuda de una brocha sobre la zona del parqué que suena o que está arañado y dejarlo reposar. A continuación, hay que usar un paño húmedo con spray especial para suelos de madera, esto ayudará a que los polvos se vuelvan más compactos y profundicen mejor en el parqué.

Y, sorprendentemente las nueces sirven para ocultar arañazos superficiales, especialmente en parqué multicapa y macizo. El motivo es que las nueces contienen aceites naturales que pueden ayudar a camuflar los arañazos. Simplemente hay que frotar la nuez sobre el arañazo en movimientos circulares, dejando que el aceite penetre en la madera. Después, limpiar el exceso con un paño suave.

Pero no solo ciertos alimentos y especias sirven para eliminar los arañazos del parqué sino que incluso la pasta de dientes puede ser una solución efectiva para los arañazos más profundos. Es importante asegurarse de usar una pasta de dientes no gel y frotar suavemente con un paño hasta que el arañazo se haya disimulado.

Además, existe la cera para suelos que sirve para disimular o eliminar los arañazos más profundos en el parqué macizo, de bambú y multicapa, en este truco es importante asegurarse de elegir el color correcto para el suelo de parquet y seguir las instrucciones del fabricante.

Por otra parte, para arañazos más profundos en cualquier tipo de parqué se puede usar masilla de madera del color del parqué. En este caso bastaría con aplicar la masilla sobre el arañazo utilizando una espátula, y luego retirar el exceso. Una vez que la masilla esté seca, hay que lijar suavemente la zona reparada y aplicar una capa de sellador o barniz para proteger la reparación y lograr un acabado uniforme.