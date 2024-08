Trucos para evitar que las patatas broten

Las patatas son un alimento básico en la alimentación de todo el mundo y siempre hay en cualquier hogar, pero, al comprarse en grandes cantidades, uno de los mayores desafíos al almacenarlas es evitar que broten prematuramente. Pero, ¿Por qué debe cuidarse que no broten? Es importante que no broten ya que estos no solo afectan la textura y el sabor de las patatas, sino que también pueden hacerlas potencialmente tóxicas debido al aumento de solanina, un compuesto químico que puede causar molestias gastrointestinales. Además, almacenar adecuadamente este vegetal es fundamental para ayudar a que dure por más tiempo, para evitar que pierda agua y se seque, y por supuesto también para que no se pudra. Pero fundamentalmente, cuando uno aprende a conservar las patatas evita que la solanina, una sustancia que ya está presente en este tubérculo, se concentre y adquiera propiedades tóxicas para el organismo.

Pero, también es cierto que en ocasiones no se puede impedir que a las patatas les salgan pequeños brotes, es decir, que empiecen a germinar en la despensa. Puede ser algo habitual ya que, al comprarse en grandes cantidades, pueden pasar mucho tiempo almacenadas en condiciones que propicien la germinación. Otro de los problemas es que empiecen a adquirir un color verde poco natural.

Tipos de patatas

Las patatas se pueden clasificar en función del momento en el que se recojan o por su origen. Según su momento de recolección se pueden distinguir entre:

Patatas tempranas: son recogidas antes de su maduración completa, entre los meses de marzo y junio. Son pequeñas y lisas con una carne compacta de sabor ligeramente dulce y suave. Su tiempo de conservación es más reducido por tener un alto contenido de agua.

son recogidas antes de su maduración completa, entre los meses de marzo y junio. Son pequeñas y lisas con una carne compacta de sabor ligeramente dulce y suave. Su tiempo de conservación es más reducido por tener un alto contenido de agua. Patatas de estación: se recolectan en el punto justo de maduración, entre junio y finales del verano. Son muy versátiles en la cocina y son más grandes y secas que las anteriores.

se recolectan en el punto justo de maduración, entre junio y finales del verano. Son muy versátiles en la cocina y son más grandes y secas que las anteriores. Patatas tardías o viejas: recogidas en octubre, después de haber pasado su punto óptimo de maduración, tienen un sabor más intenso y son las que menos cantidad de agua tienen, lo que hace que tengan una concentración de almidón mayor que en las otras clases de patatas.

En lo que respecta a sus variedades, las más comunes son las Kennebec, Agria, Monalisa, Red Pontiac, Spunta y Vitelotte, contando cada una de ellas con sus propias características, lo que las hace más o menos indicada para cada tipo de cocinado, aportando distintas texturas y sabores en el paladar.

¿Por qué brotan las patatas?

Las patatas son tubérculos que contienen brotes inactivos en su superficie. Estos brotes pueden activarse y comenzar a crecer bajo ciertas condiciones, principalmente cuando están expuestas a la luz, calor y humedad. Y ¿Por qué las patatas se vuelven verdes? Cuando las patatas se exponen a demasiada luz, se vuelven de un sorprendente y vibrante tono verde y, con ello, su sabor será amargo. Esto ocurre porque se produce clorofila en el interior de la patata, lo que puede hacer que se reproduzcan toxinas como los glicoalcaloides.

¿Cómo guardar adecuadamente las patatas?

Lo primero que hay que saber antes de comprar y almacenar patatas es que estas necesitan respirar, es decir, en el lugar en el que sean almacenadas es importante que estén en un envase en el que puedan dejar pasar el aire, ya que debe protegerse de los ambientes húmedos. Por esto es importante no conservarlas en envases de plástico, sino usar bolsas de tela o cajas de madera, usando un fondo acolchado con papel de periódico o paja seca.

Una vez sabido esto hay que recalcar que el lugar donde se almacenen debe ser fresco, seco y oscuro. El motivo es que esto ayuda a que aguanten un tiempo en perfectas condiciones, pero si se quedan demasiados días, al volver a ellas puede que hayan aparecido brotes o que hayan empezado a estropearse. hay que tener claro que un armario o una despensa fresca son opciones ideales para guardar las patatas ya que, además, es importante asegurarse de que el lugar tenga buena ventilación para prevenir la acumulación de humedad.

Ahora, dicho esto, hay una serie de consideraciones y es que, junto a las patatas no se puede almacenar cualquier alimento. Por ejemplo, nunca se deben guardar junto a las cebollas, ya que afecta a la durabilidad de las patatas acelerando su germinación. Esto se debe gracias al etileno, un gas que desprenden durante su maduración distintas frutas como melones, melocotones, manzanas, peras o plátanos además de las cebollas. Pero, ¿Qué efecto tiene el etileno? El etileno, si se mantiene cerca de las patatas, ralentiza la germinación. Pero, además de las frutas mencionadas y de las cebollas hay que tener en cuenta que hay más alimentos como los cítricos, la coliflor o el brócoli que también desprenden etileno.

También puede servir colocar una o dos manzanas verdes entre las patatas, el motivo es que se ha sugerido que las manzanas verdes, al estar menos maduras, emiten menos etileno y pueden ayudar a inhibir la brotación de las patatas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que almacenar manzanas junto a otras frutas puede provocar que maduren y, por tanto, se estropeen antes. Este truco puede sonar contradictorio con que lo ideal es mantener a las patatas alejadas de otras frutas y verduras con el fin de prologar la frescura de todos los alimentos.

Otro remedio casero para prolongar la vida útil de las patatas es colocar algunas hierbas junto con las patatas, el motivo es que algunos estudios han mostrado que hierbas, como la lavanda, el romero y la salvia contienen aceites que ayudan a evitar la descomposición de las patatas. Estos mismos aceites también pueden ayudar a evitar que echen brotes. Esto también puede servir con aceites esenciales de menta piperita o menta verde. ¿Cómo puede hacerse esto? Es tan sencillo como remojar un poco de papel secante con el aceite esencial y ponerlo en el recipiente de patatas. Esto es porque estos aceites pueden inhibir la aparición de brotes. Pero no es un truco duradero sino que hay que volver a aplicar el aceite esencial cada 2 a 3 semanas. Además, es importante evitar emplear este método si el recipiente está hecho de metal o plástico, porque los aceites esenciales pueden deteriorar estos materiales.

Por supuesto, el uso de bolsas de papel en lugar de bolsas de plástico también es recomendable ya que las bolsas de papel permiten una mejor circulación del aire y reducen la humedad alrededor de las patatas, lo cual puede prevenir la brotación. Pero también pueden utilizarse una cesta o una caja de cartón con agujeros para asegurar una buena ventilación.

por supuesto, un truco super importante es evitar guardarlas en lugares que tiendan a ponerse calientes. Por ejemplo, en armarios debajo del fregadero y al lado de electrodomésticos grandes, tales como cocinas y refrigeradores. Además, tampoco es nada recomendable guardarlas en la nevera ya que esto convierte los almidones en azúcares, algo que no solo altera el sabor, sino que también puede formar acrilamida, una sustancia química que se ha señalado como un riesgo de cáncer.

Por otra parte, un truco que además sirve para tener las patatas listas para el uso es cortar y pelar las patatas para conservarlas en el congelador. Si bien no es para nada recomendable almacenar las patatas en la nevera, sí pueden ser guardadas en el congelador. Pero para ello, es necesario cortarlas y pelarlas previamente, para prepararlas correctamente antes de congelarlas. Este secreto es muy bueno para que las patatas duren por mucho más tiempo, incluso hasta durante un año entero o más. Lo primero que hay que hacer entonces es pelar las patatas, cortarlas en cubos de tamaño similar y remojarlas en agua fría, para lavarlas bien. Mientras tanto, se lleva a hervir una olla con agua, donde éstas se cocinarán por unos 3 a 5 minutos. Luego, con la ayuda de una espumadera, se retiran los trozos de patatas y se llevan inmediatamente a agua helada, para detener la cocción, y así evitar que se pongan blandas. Por último, antes de llevarlas al congelador, es importante escurrir bien las patatas y colocarlas en una bolsa plástica apta para congelador.