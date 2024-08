¿Cuáles son las plagas de insectos más comunes?

Los meses de verano, con sus altas temperaturas, favorecen la proliferación de numerosas plagas de insectos ya que, al ser animales de sangre fría, dependen de la temperatura del medioambiente para sobrevivir. También suelen aparecer en las casas buscando comida, especialmente si se tiene jardín o terrazas con muchas plantas. Al mismo tiempo, la humedad es otro factor principal para que aparezcan plagas en el hogar, el motivo es que a los insectos les encanta los rincones húmedos y oscuros, por eso, siempre hay que limpiar las migajas y cualquier residuo de comida o sucio, y quitar la humedad en todos los rincones del hogar, ya que éstos son los sitios donde los insectos se alojan con mayor facilidad.

Pero, ¿Cuáles son las plagas más comunes en el verano? Esto es algo que varía según la región y el clima, pero hay algunas que son particularmente prevalentes en muchos hogares y jardines. Conocer estas plagas y cómo manejarlas es crucial para mantener un entorno saludable y libre de infestaciones.

Motivos de las plagas

Son múltiples las razones por las que puede aparecer una plaga en una vivienda. La principal es la humedad, aunque hay otras relacionadas como la falta de limpieza, la suciedad acumulada, una ventilación insuficiente, la falta de elementos que impidan la entrada de insectos como las mosquiteras, las puertas y ventanas mal selladas, etc.; e incluso una mascota que no se desparasita adecuadamente. Para evitar estas situaciones lo mejor es tirar la basura todos los días, evitar acumular objetos innecesarios que no se mueven en meses, limpiar periódicamente todas las estancias, sellar bien las puertas y ventanas, colocar mallas y elementos similares para evitar la libre circulación de los insectos e incluso aplicar sustancias repelentes en las zonas más sensibles como zócalos, esquinas, partes traseras de los muebles, etc. Mejor si son naturales o ecológicas.

Plagas más comunes

Mosquitos

Los mosquitos son uno de los grupos de insectos más comunes en el mundo, en España hay aproximadamente un total de 65 tipos diferentes. Además, todos son vectores de muchas enfermedades infecciosas y una infestación de ellos puede ser un grave problema. Esto se debe a que son hematófagas, es decir, que se alimentan de la sangre de cualquier otro animal. Su vida tiene cuatro etapas; huevo, larva, pupa y adulto. Su esperanza de vida es mayor en hembras que en machos y puede ir desde los 6 días en el mosquito común, hasta los 45 del mosquito tigre. Siempre necesitan de agua para poder poner los huevos, ya que estos necesitan estar totalmente cubiertos para desarrollarse y dar vida a otro nuevo mosquito. Por eso las piscinas o cualquier reducto de agua es un lugar perfecto para ellos.

Moscas

Las moscas son otro de los insectos que pueden llegar a reproducirse en grandes cantidades en verano, llegando a ser una molestia en todo sentido, así como otra fuente activa de enfermedades como la salmonella y el E.coli. Además, un agravante es su capacidad reproductiva, ya que en apenas 30 días pueden llegar a poner más de 500 huevos. No obstante, para evitar la propagación de las moscas en el hogar es importante mantener todas las áreas limpias, especialmente aquellas donde se guarden alimentos, hay que asegurarse de sacar la basura de continuo para que no sea un foco de atracción para ellas y cerrar bien la bolsa de los residuos orgánicos. Además, es interesante usar mosquiteras en las ventanas para evitar que se cuelen en el interior y desinfectar correctamente todas las áreas del inmueble, especialmente la cocina, las áreas más propensas a presentar humedades y los depósitos de agua.

Hormigas

Las hormigas son insectos que viven en colonias y se pueden encontrar prácticamente en todos los lugares, por lo que es bastante complicado evitarlas. Suelen sentirse atraídas por la comida, en especial la más dulce, así que es imprescindible proteger correctamente todos los alimentos que puedan estar a su alcance. Gracias a sus feromonas, son capaces de dejar un camino perfecto para que otras lo sigan y puedan hallar fácilmente un lugar en el que encontrar comida. Es por ello que las técnicas para eliminarlas suelen ser variadas: desde tapar los agujeros de acceso a la colonia, sellar grietas o hacer una limpieza de todas las superficies, hasta usar productos con principios activos para erradicarlas. Además, hay que saber que algunas especies, como la hormiga carpintera, pueden causar daños estructurales al excavar madera.

Pulgas

Las pulgas son otra plaga común, especialmente en hogares con mascotas. Estos pequeños insectos se alimentan de la sangre de mamíferos y pueden causar picaduras irritantes tanto en animales como en humanos. El control de pulgas incluye tratar a las mascotas con productos específicos, lavar la ropa de cama y aspirar regularmente para eliminar huevos y larvas.

Avispas

Todo el mundo sabe que la picadura de las avispas es muy dolorosa y que para algunos puede resultar muy molesta. A estos insectos les atraen también diferentes tipos de alimentos, pero los más dulces son sus favoritos. Hay que saber que sus nidos pueden estar en cualquier parte y en cuanto se ve una la gente tiende a moverse, aunque siempre se haya dicho que hay que quedarse quieto. Pero, ¿Qué se puede hacer contra las avispas? En caso de avistar una colmena de avispas, lo mejor es contar con un equipo de profesionales para acabar con ellas y además desinfectar la zona. Hay que recordar que para poder sobrevivir necesitan de un clima templado, porque el frío amenaza sus vidas. Su esperanza de vida está entre las cuatro semanas (hembras) y los 2-3 meses (zánganos o machos fértiles), a excepción de la reina que puede llegar al año de vida.

Cucarachas

Las cucarachas son una de las plagas de insectos en verano que resultan más desagradables y que suelen causar más rechazo. Pero realmente son tan comunes en verano como en las épocas más lluviosas o frías y es necesario llevar una estricta higiene para evitarlas. Las cucarachas son conocidas por su capacidad de esconderse en grietas y hendiduras. Hay que tener en cuenta que no solo son desagradables, sino que también pueden contaminar alimentos y propagar enfermedades.

Productos caseros para controlar las plagas voladoras o terrestres

Además de sellar las entradas, sacar la basura a diario, guardar la comida en el refrigerador y dentro de recipientes herméticos, limpiar minuciosamente los espacios y evitar la acumulación de humedad en toda la casa. El siguiente paso es buscar estrategias para eliminarlas que no sea a través del uso de una gran cantidad de productos químicos. ¿Qué remedios caseros se pueden usar?