¿Me puedo hacer la depilación láser en verano?

Los tratamientos estéticos cada vez están más de moda, uno de ellos es tan sencillo como una depilación láser que prometen definitiva. Pero con la llegada de las altas temperaturas, la ropa más corta y los días de piscina y playa mucha gente tiene la duda de si este tipo de tratamiento puede continuarse en verano o debe pararse hasta septiembre. A veces no es necesario dejarlo a un lado sino que basta con seguir una serie de precauciones para seguir manteniendo una piel cuidada y saludable, sin que los tratamientos más agresivos puedan incrementar el riesgo de sufrir daños en la dermis.

Habitualmente este tipo de tratamientos se realizan en los meses de invierno, otoño y primavera, para llegar listos al verano, y se debe pasar por la cabina cada 15 días o un mes, depende de lo que digan los profesionales. Pero hay quien empieza en verano, pero con dudas. ¿Existen riesgos para la salud al hacerse la depilación láser en verano? Antes de empezar este tipo de tratamientos no está de más tener en cuenta que actualmente no existe un método definitivo para acabar con el vello corporal ya que éste puede volver a aparecer con el tiempo, por lo que siempre es necesario hacer "sesiones de recuerdo" en aquellas partes del cuerpo en las que puedan volver a aparecer vello.

Pero, ¿Qué es lo más importante de la depilación láser? En primer lugar, es fundamental entender que este procedimiento utiliza pulsos de luz láser para destruir los folículos pilosos, lo que impide el crecimiento futuro del vello. La efectividad del tratamiento depende de la diferencia de contraste entre el color de la piel y el color del vello, por lo que, la piel más clara con vello más oscuro suele ser la combinación ideal para obtener mejores resultados.

Los tipos de láser más empleados

Los láseres más empleados para la depilación en la actualidad por su efectividad son el alejandrita y el diodo. El láser alejandrita es uno de los más efectivos y que se utiliza para tratar el vello de la zona de las ingles, axilas y piernas de la mujer, que es un vello de calibre medio y cuyos folículos no están implantados muy profundamente. Por su parte, el diodo actúa sobre el cabello más grueso y el que está implantado más profundamente, por ejemplo, se usa para eliminar el vello de la espalda y tórax de los varones. Además, permite depilar las pieles más oscuras con márgenes de seguridad.

¿Se puede usar láser en verano?

La respuesta es muy concreta: ¡Sí! Durante los meses de verano no tienes que renunciar a realizar tratamientos de depilación láser o continuar con las sesiones programadas. Esto es gracias a la aplicación de nuevas tecnologías láser en los tratamientos de depilación, que permiten reducir el tiempo que se debe evitar la exposición solar y amplían los fototipos de piel en los que se obtiene una alta eficacia, por lo que el láser se podrá utilizar, también, en pieles bronceadas.

Pero hay que tener en cuenta que lo más recomendable para realizar sesiones de láser en verano es apostar por el láser de diodo, que puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo, es tolerante con cualquier tipo de piel, cuenta con una tecnología indolora y no deja marcas. Tan solo hay que tener en cuenta que la piel no debe estar quemada a la hora de realizar la sesión.

No obstante, si que es cierto que el verano no es la mejor época para la depilación láser ya que hay que evitar el bronceado y, sobre todo, no tomar el sol antes y después de la sesión. El motivo es que la depilación láser dirige la emisión de luz a una diana llamada cromóforo, el cromóforo es el nombre que se le da a los melanocitos que se tienen en los folículos y que dan color al pelo. Así, si se tiene una barrera de melanocitos en la epidermis activados por la radiación solar o rayos UVA, esto hará que la energía suministrada sea absorbida, pudiendo producir quemaduras en la piel.

Y es que, además de aumentar el riesgo de quemadura, hay que saber que los resultados son mejores si el color de la piel es el habitual; de esta manera, el láser se dirige a la melanina del pigmento y no a la melanina que se activa con el bronceado. Por lo tanto, el invierno se convierte en la estación idónea para iniciar los ciclos de depilación láser. No obstante, si uno a pesar de esto quiere seguir adelante con su tratamiento de depilación láser en verano, debe saber que no hay que llevar la piel nunca bronceada a la sesión, por lo que es fundamental y necesario no exponerse al sol o hacerlo con un factor de protección solar muy alto. Tras el tratamiento también es clave usar un protector solar de protección alto o evitar el sol. Por otro lado, no se deben aplicar en la zona a tratar ningún producto cosmético ni autobronceadores el día antes de la lesión, y es fundamental emplear gafas protectoras durante el procedimiento para prevenir complicaciones oculares (ojo rojo, dolor ocular, etc.).

Recomendaciones para realizarse el láser en verano

Es conveniente no tomar el sol al menos 7 – 10 días días antes de la sesión y de forma posterior a la misma. Si se realiza ejercicio físico es recomendable no hacerlo justo antes de la sesión.

Cuando se va a realizar una sesión de depilación láser hay que estar rasurado, no depilado con pinzas o cera.

Utilizar cremas hidratantes y consumir agua para que la piel presente un correcto estado de hidratación mejorará los resultados.

Se pueden realizar suaves exfoliaciones de la piel en los días previos para mejorar la efectividad del tratamiento. De esta forma se eliminan células muertas y sobre todo, se evita que aparezca foliculitis o vellos enquistados.

Cuidados antes y después del tratamiento de depilación láser

Antes de la sesión

Es importante acudir con la piel rasurada pero nunca depilada con cera o pinzas, el motivo es porque es necesario el tallo del pelo para que la energía se conduzca hasta su matriz, que es lo que se quiere destruir. También es importante no utilizar productos que decoloren el vello ni cremas autobronceadoras al menos una semana antes y utilizar siempre protección solar. Pero además, si la piel se ha quemado o está muy inflamada tras exposición solar es conveniente ponerse en contacto con el centro médico especializado para reagendar la sesión si fuera necesario.

Después de la sesión

Habitualmente tras una sesión la piel se torna algo sonrosada y se queda sin vello. Por ello, es importante que el especialista indique a cada paciente el producto más adecuado para utilizar en este momento. Generalmente se recomienda un producto con aloe vera y que sea regenerador, además de evitar un foco de humedad y calor sobre el área tratada. De cara a depilarse en verano hay que saber que es posible tomar el sol, pero en algunas personas la piel estará más sensible por lo que es necesario también utilizar protección solar y evitar piscinas y saunas el día del tratamiento.