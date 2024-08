¿Cuáles son los alimentos más saciantes con menos calorías?

Cuando uno empieza una dieta saludable o busca perder peso muchas veces la sensación de hambre entre comidas se hace dueña de la situación, esta puede deberse al estrés o a haber comido poco. Por este motivo una buena estrategia de prevención de esta sensación de hambre es elegir los alimentos que sacien más, curiosamente éstos son alimentos más sanos y menos calóricos. El problema es que en torno a la saciedad hay muchos factores. Cierto es que la saciedad y sentirse satisfecho hasta la siguiente comida puede ayudar tanto a adelgazar como a llevar una vida saludable.

¿Qué se puede hacer para sentirse más lleno entre las comidas? Lo primero que hay que tener claro es que no se trata del número de calorías que se ingiere en cada comida sino que es algo más complejo. De hecho, hay muchos factores que influyen en la saciedad, como los niveles hormonales, como la grelina y la leptina, la composición de los macronutrientes sin olvidar la masticación. Pero además hay que tener en cuenta que los alimentos ricos en fibra y proteínas son el aliado perfecto cuando uno está pensando en hacer una dieta para adelgazar o simplemente quiere evitar picar entre horas. Esto es porque además de calmar la ansiedad por la comida los alimentos más saciantes proporcionan energía para hacer ejercicio.

¿Qué es un alimento saciante?

Cuando se habla de los alimentos más saciantes se está haciendo referencia a aquéllos que poseen una alta densidad nutricional, es decir, que dejan con la sensación de tener el estómago lleno durante varias, pero sin estar hinchado. Al ingerir estos alimentos uno se queda saciado y sin hambre, pero no solo se trata de eliminar esa sensación de hambre y de estómago vacío, sino también de que aportan nutrientes indispensables para el organismo.

Hay que tener en cuenta que los alimentos más saciantes suelen ser de origen natural y aportan gran cantidad de fibra, proteínas y agua. La fibra es lo que más interesa tomar cuando uno quiere adelgazar por su efecto de ralentizar la digestión y porque aporta mayor sensación de saciedad. Obviamente, aunque existen muchos alimentos saciantes, no todos son bajos en calorías. Es decir, hay alimentos saciantes que son muy calóricos y otros que no tienen tantas calorías.

¿Qué macronutrientes son los que más sacian?

Hidratos de carbono complejos : Pueden encontrarse en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. Hay que recordar que las harinas integrales nada tienen que ver con las refinadas ya que en la integral la fibra actúa como envoltorio del almidón y va a hacer que éste se libere lentamente.

: Pueden encontrarse en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. Hay que recordar que las harinas integrales nada tienen que ver con las refinadas ya que en la integral la fibra actúa como envoltorio del almidón y va a hacer que éste se libere lentamente. Proteínas : carnes, pescados, huevos y legumbres.

carnes, pescados, huevos y legumbres. Grasas: Mejor primar las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, presentes en el aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescados en conserva…

Es importante también destacar que si se toman alimentos ricos en fibra se retrasa el vaciado del estómago. Además, junto a la fibra, las proteínas contribuyen a esa sensación de saciedad por procesos de señalización interna relacionados con hormonas. También hay que recordar que las proteínas son más saciantes que los hidratos de carbono de absorción lenta, pero la fibra, que es lo que aporta ese carbohidrato, también lo es. La combinación de ambos sería lo perfecto si se habla de saciedad. Por ejemplo, una carne o un pescado con una guarnición de verduras o arroz integral sería una muy buena opción para llenarse y comer bien.

¿Los ultraprocesados sacian?

Si se tiene la costumbre de comer frente al ordenador o haciendo un maratón de series, seguramente se comerá más de lo se desea y seguramente estos sean alimentos de poca calidad nutricional. De hecho, no es raro que uno se termine, por ejemplo, una bolsa de patatas fritas o una hamburguesa entera sin darse cuenta de su saciedad. No solo por estar distraído de la comida sino porque la propia composición de los ultraprocesados no favorece la sensación de saciedad ya que son bajos en fibra y en proteínas. Sí tienen grasa, pero tienen muchos carbohidratos refinados, ya sea en forma de azúcares o de harinas y almidón.

¿Si no sacian por qué se comen más? Porque los productos ultraprocesados son más palatables por la alta cantidad de azúcar y sal. Los hidratos de carbono que incluyen son simples con grasas no saludables y son más indigestos y pesados. Además, el problema es que con una pequeña cantidad de un ultraprocesado no han sensación de estar lleno en absoluto.

¿Qué comer para saciarse?