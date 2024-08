¿Qué es el banksying? La nueva tendencia tóxica

Tener una relación sentimental buena, duradera y sana es cada vez más complicado pero, lo que es impredecible es saber cómo terminará cada relación. Esto es porque existen miles de motivos y cambios que pueden indicar que la conexión que se tenía con una persona está empezando a desaparecer. Pero la sociedad insiste en buscar términos nuevos para todas las situaciones. Así el "banksying" se refiere al momento en que alguien reconoce que su relación sentimental está llegando a su fin y se va preparando psicológicamente para ello. Pero lo particular de este fenómeno es que la ruptura, lenta y prolongada, sucede en silencio por parte de uno de los miembros. Es importante destacar que esta tendencia en las relaciones es algo cruel, especialmente para la parte de la pareja que no sabe ni anticipa nada de la ruptura. Aunque también hay que explicar el "banksying" como el desenamoramiento en silencio. Si uno mira las cifras, debe saber que una de cada cuatro personas, es decir, un 25%, ha hecho "banksying" y el 44% lo ha sufrido en alguna ocasión. Así, se trata de una práctica muy habitual entre las parejas y el término tiene su origen en un artista británico que marcó un antes y un después en la historia de las subastas.

El término "banksying" proviene del artista británico Banksy, conocido por sus obras satíricas y subversivas que abordan temas políticos, sociales y culturales. Aplicado a las relaciones personales, el concepto de "banksying" puede ser una metáfora para examinar cómo las personas interactúan y se comunican en sus relaciones. Por ello, en el contexto de las relaciones, puede referirse a la capacidad de transmitir mensajes potentes y significativos a través de medios no convencionales. Este tipo de comunicación puede ser más impactante y memorable, ayudando a romper la monotonía de las interacciones cotidianas.

Además, banksying en las relaciones puede implicar la utilización de la creatividad para abordar y resolver conflictos. Así como Banksy utiliza el arte para desafiar el status quo y provocar la reflexión, las personas en una relación pueden emplear métodos innovadores para abordar problemas y mejorar la dinámica entre ellos. Esto podría incluir la creación de rituales únicos, el uso de simbolismos compartidos, o la implementación de gestos inesperados que refuercen el vínculo emocional.

¿Cómo saber si lo que se siente es Banksying?

Cuando algo no va bien, suele ser evidente y, en este caso el "banksying" anticipa la ruptura debido a ciertas expresiones que lo dejan muy claro. Durante este proceso, los protagonistas de la relación experimentan emociones contrarias que desencadenan en tristeza, confusión y nostalgia. Estos sentimientos provocan un conflicto interno que lleva a cuestionar si se debe continuar con la relación o aceptar su fin. Aunque algunos pueden verlo venir, no siempre es fácil reconocerlo. ¿Cuáles son los comportamientos comunes?

Una de las partes se separa emocionalmente de la otra.

de la otra. No se muestra ningún tipo de afinidad o compromiso para salvar la relación.

ningún tipo de afinidad o compromiso para salvar la relación. Existe una clara distancia física y emocional.

física y emocional. No se realizan planes inmediatos o a futuro.

inmediatos o a futuro. Las personas suelen buscar otro tipo de actividades fuera de la relación.

A pesar de esto, hay que recordar que acabar una relación sentimental no es fácil y tampoco existe una fórmula exacta, pero la comunicación entre ambas partes es crucial. Pero, aunque puede ser complicado, dialogar sobre los sentimientos es fundamental para minimizar el sufrimiento, tanto propio como del otro. De esta manera, se puede asegurar un proceso de separación más llevadero para ambas partes.

Y, ¿Cuánto tiempo puede durar el "banksying"? El ‘‘banksying’' puede tener una duración de entre tres y seis meses, en este período ambos empiezan a distanciarse y la degradación ocurre paulatinamente. El duelo de una relación que termina consta de 5 fases: negación, ira, miedo, aceptación y renacimiento. El ‘‘banksying’' sucede entre la primera y la tercera, con la particularidad que este proceso no se comunica. Al llegar a la fase final del duelo quién incurrió en el ‘’banksying’' le lleva un año psicológico de ventaja a la otra persona, generando una disonancia notable. Aquí es donde se puede ver la ventaja individual que le da una de las partes.

Fases del Banksying

El "banksying" suele durar entre tres y seis meses, con un máximo de un año y, durante este tiempo, uno de los integrantes de la pareja no comunica que algo está mal y la relación se va muriendo poco a poco. Es más que evidente que en toda ruptura hay diferentes fases en las que la persona pasa por todos los estados. El primero de ellos es la negación, el momento en el que la persona se está desenamorando, habitualmente uno piensa que no puede ser que ya no le guste su pareja. Tras esto, se dan sentimientos de ira, rabia, tristeza o incluso culpa al pensar en la relación. Es en este momento cuando se llega al miedo, que se puede describir como el pozo y es la emoción más compleja de gestionar, ya que se teme arrepentirse o ir a peor. Al hacer banksying, la persona no comunica que está viviendo estas tres etapas, por eso es tan tóxico.

Es a partir de la fase cuatro, la aceptación, cuando se expresan los problemas y tiene lugar la ruptura. Este momento es la aceptación de que se ha acabado y ya se ha dejado a la pareja. En la fase cinco, renacer, es cuando la persona sigue adelante en su vida sentimental. Al haber llevado todo el proceso en secreto, normalmente el que practica "banksying" le saca un año de ventaja en el proceso psicológico. En ese caso, cuando se rompe la relación el que sufre esta práctica no se espera el fin, y por lo tanto, tiene que pasar por todas las fases mucho más tarde que la otra persona. Por ello, se trata de una práctica supercruel en la que el que lo lleva a cabo a veces no es consciente de la gravedad de los hechos, aunque desvela una gran falta de responsabilidad afectiva hacia la otra persona.

Motivos del Banksying

Detrás de esta tendencia tóxica se esconden muchas causas que pueden desencadenar una situación así, generalmente de esta forma se evita el conflicto y la sensación de culpa que le genera hacer daño a la pareja. Hay dos cosas que mueven al ser humano, la obtención de placer y la huida del sufrimiento, por ello, con el "banksying" lo que prevalece es no sentirse ni hacer sentir mal a la otra persona. Pero existen otros posibles motivos para realizar "banksying" y es que, a nivel emocional, mucha gente espera a procesar todo el duelo y va haciendo acciones poco a poco para ir separándose.

Por supuesto, también puede haber causas económicas detrás de este comportamiento, como cuando ya hay un viaje pagado, aunque otra de las razones principales es la tendencia cada vez más narcisista de la sociedad actual. Las consecuencias de hacer esta práctica, sin embargo, son nefastas para quien lo sufre ya que supone un destrozo de la autoestima. Estas repercusiones, no obstante, solo se darán cuando la ruptura es silenciosa e impredecible.

Más allá de un método de autoprotección

Padecer "banksying" va más allá de enfrentar una incómoda situación de prever el final de una relación sentimental y aguantar, también implica arrastrar una situación horrible, de infelicidad para ambos protagonistas. En la sociedad actual el hecho de ser más autónomos y sinceros con uno mismo se ha convertido en prioridad a la hora de relacionarse. Cada vez se busca más tomar las riendas de la vida para escribir su propio destino sentimental a pesar de que ello implique terminar una relación con alguien de quién se ha estado enamorado.

La ansiedad o el malestar emocional son algunos de los síntomas más frecuentes para alguien que está enfrascado en una relación sin sentido, incluso tóxica. Más allá de practicar o no banksying, es importante ser honesto con uno mismo y evitar el sufrimiento a ambas partes.