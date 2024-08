¿Qué nunca hay que hacer al pasear a un perro?

Los perros son grandes mascotas, de hecho siempre se ha dicho que son los mejores amigos del hombre, aportan gran alegría al hogar, hacen compañía y ayudan a crecer en valores. Pero no todo es de color de rosa y, al igual que los humanos, los perros necesitan salir a hacer ejercicio y socializar con otros perros. Cierto es que el hecho de salir a la calle con un perro requiere estar atentos a los peligros, llevar su ritmo al andar y recoger sus deposiciones cuando las haga en la calle. Pero, ¿Cómo pueden evitarse sustos entre perros o persona- perro? La manera más sencilla es, primero educando al perro, y luego llevando una correa con una distancia razonable para que el animal pueda olfatear pero que también sea segura para el resto de personas y animales de la calle.

Un buen paseo o una experiencia desastrosa depende, en gran medida, del carácter del animal y de cómo se comporte con personas y perros y, en otra parte, de la educación que se le haya dado y del tipo de correa. Hay que tener muy claro que pasear a un perro es una actividad esencial para su bienestar físico y mental, sin embargo, hay ciertos comportamientos y acciones que se deben evitar para garantizar la seguridad y el bienestar del perro y de otros.

Una de las cosas más importantes, especialmente cuando uno va andando por la calle y se cruza con otro perro, incluso cuando no se lleva perro, es acercarse solamente si el dueño considera que no es una situación de riesgo. El motivo es que no todos los perros son amigables o están cómodos con la interacción social, además, algunos pueden tener problemas de salud que los hacen vulnerables. No hay que olvidar que incluso los perros más amistosos pueden ladrar, gruñir o morder si se sienten incómodos, así que si alguno de los dos parece nervioso o tímido, lo mejor es separarlos.

Mayores errores durante los paseos de perros