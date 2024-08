Trucos para pelar huevos duros sin tocarlos

Los huevos son un gran alimento y, con la llegada del calor, pueden aprovecharse cocidos para hacer ensaladas o gazpachos y demás recetas fresquitas. Pero, cuando uno cuece huevos debe pelear después para poder despegar la cáscara de la clara y, en ocasiones, se complica tanto la tarea que el huevo acaba destrozado. Pero, ¿Por qué puede suceder esto? Quizá porque ha hervido poco, el agua estaba poco caliente o el huevo no es fresco. En otras ocasiones simplemente es que no se sabe cocer un huevo y mucho menos pelarlo. Uno de los mejores trucos para cocer un huevo y que después pueda pelarse fácilmente es hacerlo en agua fría, es decir, basta con llenar un cazo con agua del grifo, los huevos y ponerlos a cocer. De esta manera, los huevos se calentarán paulatinamente y no sufrirán un choque térmico, como cuando se echan al agua directamente hirviendo. Además, como el agua va a alcanzar los 100 grados, no hay riesgo de traspaso de salmonelosis.

Aunque durante años le ha perseguido mala fama por su vínculo al colesterol, la ciencia ha desterrado el viejo mito de que el huevo es perjudicial para la salud cardiovascular, tanto que se pueden tomar sin problemas varias raciones a la semana. De hecho, un estudio demostró que los huevos aumentaban la colina, un nutriente que el cerebro y el sistema nervioso usan para regular la memoria, el estado de ánimo, el control muscular y otras funciones corporales. Además, sus proteínas son de gran calidad, ya que contiene los 9 aminoácidos esenciales. Estas proteínas ayudan al control del apetito, ya que los alimentos ricos son saciantes. Pero el hecho de pelar huevos duros puede ser una tarea tediosa, especialmente si la cáscara no se desprende fácilmente.

Afortunadamente, existen varios trucos para pelar huevos duros sin tener que tocarlos directamente, lo que facilita el proceso y ahorra tiempo. Pero no solo eso y es que, a la hora de cocinarlo, existen varios trucos para que su preparación sea más sencilla. En caso de hacerlo cocido, su preparación es sencilla y rápida, aunque hay un paso que puede crear un quebradero de cabeza.

Trucos para pelar huevos sin las manos

Pelar los huevos cocidos con las manos es "sencillo", basta con darle unos golpecitos para que se descascarille un poco e ir retirando con los dedos la cáscara. Pero no siempre sale bien, a veces la telilla que los recubre se queda muy pegada al huevo y en lugar de quedar bien se destroza. Por ello uno de los trucos es que, cuando el huevo esté cocido, solo hay que meterlo en un tupper con agua y agitar enérgicamente. Este truco es más útil si los huevos llevan varios días en la nevera, porque costará menos pelar la cáscara. También es conveniente sacarlos del frigorífico un poco antes para que no haya mucho contraste de temperatura. Este método es rápido y reduce el contacto directo con el huevo, manteniendo las manos limpias.

Otro truco eficaz es hacer rodar el huevo, es decir, cuando los huevos cocidos estén fríos, hay que coger uno de ellos y, con ayuda de una tabla o encimera, golpearlo en sus extremos. Cuando se haya quitado la cáscara de ambos lados, hay que ponerlo sobre la misma tabla o encimera y hacerlo rodar haciendo un poco de presión con la mano. La cáscara se irá rompiendo poco a poco hasta desprenderse totalmente.

También existe el truco de la cuchara, de hecho, si hay algún utensilio de cocina con la forma perfecta para ayudar a pelar un huevo cocido, ese es la cuchara. Gracias a su superficie cóncava, se puede quitar un poco de la cáscara de la parte de arriba y, una vez se vea la clara cocida del huevo, ayudarse de ella para pelar. Solo hay que que meter poco a poco la cuchara entre la parte blanca y la cáscara e ir dándole vueltas hasta que se desprenda y dejar el huevo listo para servir.

El uso del aire es otro truco interesante y es tan sencillo como, tras enfriar los huevos, hacer un pequeño agujero en ambos extremos del huevo. Luego, hay que soplar con fuerza a través del agujero pequeño, el motivo es que la presión del aire hará que el huevo salga de la cáscara por el otro extremo. Finalmente, agregar bicarbonato de sodio al agua de cocción puede facilitar el proceso de pelado. Esto es porque el bicarbonato de sodio incrementa el pH del agua, lo que ayuda a que la cáscara se desprenda más fácilmente.

Ingredientes esenciales

Hay dos gestos que se deben hacer si se está buscando que la cáscara del huevo duro se despegue bien de la clara y uno de ellos es echar una pizca de sal y un chorro de vinagre al agua de los huevos. Pero no es el único truco ya que, uno importante es que, a los diez minutos de estar cociendo, hay que retirar el cazo del fuego, vaciarlo de agua caliente y meter agua fría de golpe. Y el último paso, una vez enfriados los huevos cocidos, es remojarlos mientras se pelan, de esta manera, el agua penetrará entre la membrana del huevo y la cáscara, facilitando su pelado.