Descubre los hábitos diarios que te ayudarán a ser más feliz

Es cierto que realmente el secreto de la felicidad mundial no se conoce y que, para cada persona ser feliz puede estar relacionado con aspectos concretos de la vida, por lo que se podría decir que no hay una felicidad exclusiva y única. El motivo es que en la vida de cada uno hay pequeñas y grandes cosas que influyen y dependiendo de cada persona serán diferentes, pero sí existen una serie de pautas, de consejos y de modos de vida que si se incorporan a la rutina pueden ayudar.

De hecho, durante años los filósofos han meditado sobre cómo llegar a la felicidad y, en la actualidad, hay mucho consenso sobre que la felicidad "no debe perseguirse como un fin en sí misma, sino que debe provenir de un propósito que le dé sentido y satisfacción". Pero, ¿en qué se traduce esa frase? Aplicado a las personas, la felicidad es un estado de bienestar más que un estado de ánimo. Es decir, es mucho más general que particular, más a largo plazo que a corto. En definitiva, no es una meta, sino que es un estilo de vida. También hay que tener en cuenta que ser más feliz a diario no depende de grandes logros, sino de pequeños hábitos que se pueden incorporar a la vida cotidiana.

Pero lo mejor es que ser felices permite cambiar y transformarse en personas más creativas e innovadoras lo que puede ayudar no solo en las relaciones personales sino también en la parte profesional: conseguir oportunidades de empleo, tener éxito en proyectos por cuenta propia, fortalecer la red de contactos, etc.

¿Qué causa infelicidad diaria?

En primer lugar, una de las cosas que más perjudica en la salud física y mental es la falta de ejercicio físico. De hecho, está más que demostrado con estudios y evidencia científica que la falta de ejercicio y el sedentarismo está detrás de múltiples enfermedades y que hacer deporte ayuda a prevenir muchas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la depresión, el insomnio…

Otra causa del malestar físico y mental está en las nuevas tecnologías y en las redes sociales que hacen que se invierta gran parte del tiempo en las pantallas cuando se pueden hacer otras cosas que ayudarían a ser mucho más felices.

El tercer factor es la falta de relación entre las personas, más allá de las redes sociales. El contacto físico, hablar en persona, relacionarse se está perdiendo cada vez más y esto hace que, poco a poco, las personas estén más tristes y enfermen más.

Acciones que pueden aumentar la felicidad