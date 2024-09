¿Cuáles son los mejores alimentos para el desayuno?

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, de hecho hay un refrán que es "desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo". Esto es porque, tras la cena viene la noche y es un largo periodo de ayuno. Pero no todo el mundo desayuna nada más levantarse porque hay gente que no tiene hambre o por decisión de gestión de horarios. No obstante, independientemente de los horarios de las comidas de cada persona hay que recordar que la alimentación debe ser proporcional al desgaste energético de cada uno, por ello resulta necesario ingerir mayor cantidad de alimentos durante las primeras horas del día, ya que será entonces cuando mayo desgaste se producirá antes de la próxima comida.

También es cierto que, con el paso de los años, esta importancia del desayuno ha ido variando y, con la amplia implantación del ayuno intermitente en la sociedad, se ha podido demostrar que el desayuno es simplemente una comida más. Entonces, ¿Dónde quedó eso de que era la más importante del día? Es cierto que actualmente un gran porcentaje de la población sigue desayunando nada más levantarse, pero no todos ingieren los nutrientes necesarios para afrontar enérgicamente la mañana. También es cierto que la vida moderna no ayuda mucho ya que la mañana suele estar cargada de prisa y reducida de tiempo, por lo que no apetece trabajarse un desayuno muy elaborado.

Si bien es cierto que hay que saber que a la hora de desayunar hay una serie de alimentos que no pueden faltar para que esta comida sea saludable. Se puede pensar que se trata de zumo de naranja, tostadas o cereales pero la realidad es muy distinta a este tipo de productos. De hecho, tomar margarina, mermelada, bollería o zumos significa ingerir muchos hidratos simples de rápida absorción que no son recomendables para todas las personas. Pero, ¿Qué debe llevar un desayuno saludable?

Al igual que en otra comida principal, un desayuno debe tener hidratos de carbono complejos, grasas saludables y proteínas de calidad. Los dos primeros aportan energía, además, las grasas son necesarias para realizar funciones como la creación y reparación de las paredes celulares o la producción de hormonas. Las proteínas mantienen y crean masa muscular y son importantes para el sistema inmune.

¿Qué nutrientes hacen falta en el desayuno?

Hidratos de carbono complejos

En el caso de los hidratos de carbono, los mejores serían los granos integrales. Estos se absorben más lentamente debido a ser ricos en fibra, siendo más saciantes.

Grasas saludables

Las grasas saludables pueden ser tanto de origen animal como vegetal, siendo más recomendables estas segundas por ser ricas en ácidos grasos omega-3, aunque lo mejor es combinar ambas grasas.

Proteínas

En el caso de las proteínas lo mejor también sería combinar las de origen animal y vegetal. La proteína es muy saciante, algo muy importante en el desayuno.

Mejores alimentos para desayunar