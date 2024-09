¿Cómo saber qué le pasa a un gato a través de los maullidos?

Que un gato ronronee, arañe, duerma muchas horas o maúlle no es algo extraño sino que va en su comportamiento pero.... ¿Por qué maúllan? Hay que tener claro que la mayoría de los gatos caseros maúllan para hablar con los humanos habitualmente y otros solo encienden sus poderes vocales cuando quieren su latita preferida. Si uno le pregunta a la ciencia sobre el por qué de los maullidos de los gatos le dirá que no es solo un sonido, sino que se trata de una compleja forma de comunicación felina. Entonces, cuando un gato maúlla, dependiendo de la frecuencia y la tonalidad del maullido puede decir que tiene hambre, que quiere atención, que está aburrido o solamente quiere saludar.

Por tanto, si uno quiere saber por qué maúlla un gato no hay una respuesta única y es que existe una larga lista de posibles respuestas. Por este motivo, entender lo que le sucede a un gato a través de sus maullidos puede ser un desafío, pero prestar atención a la tonalidad, la frecuencia y el contexto puede proporcionar pistas valiosas sobre su estado emocional y físico.

¿Qué son los maullidos de gato?

Son los sonidos que más caracterizan a los gatos tanto que, en el antiguo Egipto, "miu" quería decir gato. Pero, ¿Qué son científicamente hablando? Los maullidos son los sonidos que los gatos emiten abriendo la boca y cerrándola gradualmente y que pueden durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos. No obstante, aunque todos los sonidos se llamen maullidos, estos no son todo iguales y hay muchas variantes, incluso individuales, que complican la tarea de clasificarlos. Tanto es así que existen maullidos que suenan como un "me", otros como un "miau" o como un "mraau" o un "me-e-e", etc. Además, en algunos casos los maullidos pueden iniciar o acabar con otros sonidos como un trino o un gruñido.

Los maullidos forman parte del repertorio natural de vocalizaciones de los gatos, así que todos nacen sabiendo maullar de forma instintiva y, en principio, lo hacen de una forma parecida, hayan nacido en España o en otra parte del mundo. Sin embargo, cada gato puede aprender a introducir algunas variaciones en sus maullidos.

¿Los gatos maúllan para hablar con los humanos?

Aunque el maullido suele considerarse un comportamiento clásico felino, lo cierto es que los gatos realmente no maúllan para comunicarse entre ellos, sino que se trata de un comportamiento para captar la atención humana. Es decir, un gato maúlla para comunicarse o hablar con las personas. No obstante, es cierto que las madres felinas maúllan para comunicarse con sus cachorros y para ayudarlos a regresar cuando se pierden o alejan y, por su parte, los cachorros maúllan a sus madres cuando tienen hambre.

Pero, una vez que maduran y se hacen adultos, dejan de utilizar esta forma de comunicación vocal entre ellos. Pero, como en todos los momentos y lugares, siempre hay excepciones y una es que dos gatos adultos pueden comunicarse con un sonido similar a un maullido, pero prolongado y más parecido a un aullido. Hay que destacar que este suele darse, sobre todo, en encuentros poco amigables; por ejemplo, antes de una posible pelea o trifulca gatuna.

Lo que un gato dice al maullar

Ya se sabe que no existe un maullido único y universal sino que cada felino tiene su propio repertorio de maullidos que utiliza para comunicarse con los humanos. De hecho, existen muchos estilos de maullidos ya que, con solo cambiar la musicalidad o la tonalidad ya se expresa un sentimiento diferente, así un gato contento, enfadado o hambriento lo maullará de maneras diferentes. Entonces, ¿Cómo saber qué dice un gato al maullar?

Por ejemplo, un maullido corto puede significar "hola" o "préstame atención", mientras que un maullido prolongado suele resultar una queja o un lamento, como que le duele el estómago o que quiere su cena. Por su parte, una serie de maullidos cortos puede entenderse como un iniciador gatuno de conversación: algo así como "¡Ey! ¡Humano, lo digo en serio! ¡Préstame atención! ¿No ves que soy adorable?" Ahora bien, si el maullido suena a llanto o si el gato comienza a maullar de la noche a la mañana, habría que decírselo al veterinario. El motivo es que, en gatos mayores, enfermedades como la disfunción cognitiva, el hipertiroidismo o la hipertensión también puede hacer que el gato empiece a maullar de forma repentina.

Pero, además para poder analizar un maullido lo primero es que hay que analizar la tonalidad del maullido. Así pues, un maullido agudo y corto a menudo indica que el gato está feliz o quiere atención, estos maullidos suelen ser frecuentes cuando el gato está cerca de sus dueños y busca interactuar. Por otro lado, los maullidos graves o prolongados pueden ser una señal de que el gato está molesto, frustrado o enojado, si un gato emite un maullido largo y profundo, podría estar expresando descontento por algún cambio en su entorno o porque está hambriento y exige comida.

También es importante estar atento a la frecuencia del maullido, así un aumento repentino en la frecuencia puede indicar que el gato está estresado o ansioso. Hay que tener en cuenta que los gatos que maúllan continuamente podrían estar buscando ayuda o señalando que algo no anda bien. Por ejemplo, un gato que maúlla insistentemente cerca de su caja de arena puede estar sufriendo de un problema urinario y necesita atención veterinaria. Pero no solo eso sino que el contexto en el que el gato maúlla ofrece información crucial. Es decir, si un gato maúlla frente a la puerta podría estar pidiendo salir o entrar, mientras que un maullido en la cocina puede ser una solicitud de comida.

Motivos por los que los gatos maúllan

Decir "hola" : estos maullidos suelen ser cortos y agudos y a menudo van acompañados de chirridos.

: estos maullidos suelen ser cortos y agudos y a menudo van acompañados de chirridos. Pedir comida : los maullidos suelen ser cortos y con entonación ascendente, pero si el gato tiene mucha hambre o la espera se alarga, los maullidos se pueden hacer más largos y frecuentes.

: los maullidos suelen ser cortos y con entonación ascendente, pero si el gato tiene mucha hambre o la espera se alarga, los maullidos se pueden hacer más largos y frecuentes. Pedir que se le abra una puerta : si se ha quedado encerrado en algún lugar, su maullido podría ser largo y grave; si simplemente quiere salir al jardín, podría utilizar el maullido que le ha "funcionado" hasta el momento, pero si se espera mucho para abrir la puerta, la intensidad de los maullidos podría cambiar.

: si se ha quedado encerrado en algún lugar, su maullido podría ser largo y grave; si simplemente quiere salir al jardín, podría utilizar el maullido que le ha "funcionado" hasta el momento, pero si se espera mucho para abrir la puerta, la intensidad de los maullidos podría cambiar. Solicitar caricias : cada gato tiene su propio repertorio de maullidos para pedir mimos pero en general son maullidos agudos y agradables para el oído humano.

: cada gato tiene su propio repertorio de maullidos para pedir mimos pero en general son maullidos agudos y agradables para el oído humano. "Protestar" o "quejarse": en situaciones desagradables, por ejemplo, recibir un cepillado brusco o encontrarse en un lugar desconocido o en la sala de espera del veterinario, los gatos tienden a emitir maullidos largos, guturales y más intensos en los sonidos de baja frecuencia.

Maullidos especiales

Es frecuente que los gatos sordos emitan maullidos especialmente frecuentes e intensos, posiblemente porque al no oír no pueden modular el sonido.

emitan maullidos especialmente frecuentes e intensos, posiblemente porque al no oír no pueden modular el sonido. Gatos más mayores que sufren problemas de disfunción cognitiva a menudo maúllan en exceso, sin sentido aparente y en algunos casos incluso invirtiendo el día por la noche.

que sufren problemas de disfunción cognitiva a menudo maúllan en exceso, sin sentido aparente y en algunos casos incluso invirtiendo el día por la noche. Es frecuente observar maullidos excesivos en los gatos que acaban de vivir un cambio repentino en su estilo de vida, por ejemplo acaban de pasar de un estilo de vida outdoor a uno indoor. Este fenómeno suele reducirse a medida que el gato se adapta a la nueva situación.

Curiosidades de los maullidos

Ya con un solo un día de vida los gatos pueden emitir sus primeros maullidos si, por alguna razón, se quedaran solos y separados de la madre y de sus hermanos. En este caso se trata de vocalizaciones muy agudas a las que es fácil escuchar unos maullidos de respuesta emitidos por la madre. Pero los gatos cachorro también maúllan en otras situaciones de necesidad, por ejemplo, cuando se han quedado atrapados debajo del cuerpo de la madre o cuando tienen hambre o frío y siempre es mamá gata el receptor de este grito de socorro.

Sin embargo, a medida que crecen, los gatos dejan de utilizar el maullido para interactuar con otros gatos y, en los raros casos en los que se escucha un intercambio de maullidos entre gatos, no se sabe exactamente qué función tengan estas vocalizaciones. En cambio, si los gatos viven entre personas, es muy frecuente que empiecen a maullar para captar la atención de los seres humanos. En este caso, la interacción con las personas desde edades tempranas es fundamental para que los gatos empiecen a usar los maullidos de esta manera, tanto que se han detectado diferencias marcadas entre los parámetros acústicos de los maullidos emitidos de parte de gatos criados en casas con personas y los de gatos asilvestrados que no han tenido contacto con los seres humanos. Estos últimos, no solo tienden a gruñir y bufar más en presencia de personas, sino que casi nunca maúllan y cuando lo hacen sus maullidos son más graves y alargados de los maullidos de los gatos bien socializados con las personas.

Pero posiblemente la interacción entre gatos y seres humanos ha tenido un impacto aún mayor sobre los maullidos de los gatos. Comparando las vocalizaciones de los gatos domésticos con las de sus parientes más cercanos, los gatos salvajes africanos, se descubrió que los gatos domésticos emiten maullidos más cortos y agudos que sus parientes salvajes y que estos sonidos resultan más agradables para el oído humano. Así que es posible que durante la domesticación del gato, durada miles de años, la percepción de lo que es agradable y de lo que no haya jugado un papel importante sobre el proceso de selección de los gatos y de su manera de maullar.