¿Cuáles son los gestos más habituales entre moteros?

Las carreteras de todo el mundo están llenas de motoristas, algo que preocupa a los gobiernos y entidades de tráfico debido a su desprotección en la carretera. El motivo es que la motocicleta es un medio de transporte peligroso ya que, en caso de accidente, el cuerpo de la persona que lo sufre absorbe todo el impacto. Por este motivo, entre otros, los moteros tienen una serie de gestos con los que, entre ellos, se advierten de peligros en la carretera o se saludan.

Si uno no es un aficionado motero posiblemente no conozca el significado de estos gestos, que pueden ser universales o con diferentes significados según el país en el que uno se encuentre. Estos gestos, que se hacen con las manos o los pies, son pautas que pueden resultar muy interesantes para comprender qué está ocurriendo alrededor o hasta qué punto se está informando de una emergencia. Gracias a esta información, es posible anticipar posibles peligros. Además, existe una variedad de gestos moteros que permiten conocer la presencia de peligros en la carretera o que, simplemente, se emiten por un puro sentido cordial. Hay que tener claro que las señales moteras conforman un código que ayuda a los motoristas a comunicarse con compañeros o con el resto de conductores. La naturaleza de estos gestos es diversa y ayudan a mejorar la seguridad no solo de los motoristas, sino del resto de conductores, el motivo es que estas señales pueden indicar peligros en la carretera o manifestar una necesidad del conductor, de ahí que sea importante conocerlas.

¿Qué es el código motero?

El código motero o código biker es un conjunto de gestos universales que los motoristas utilizan como medio de comunicación en carretera con otros motoristas, y también con el resto de conductores, según la señal. De modo que las señales de los moteros en carretera cumplen con diversas funciones como:

Saludar

Dar las gracias

Comunicar un problema o una necesidad

Advertir de un peligro

Estas señales de los motoristas en carretera cobran mayor relevancia cuando estos viajan en grupo, ya que de manera sencilla se pueden comunicar con el resto de conductores fácilmente, mientras siguen pendientes de la carretera.

Gestos más habituales entre moteros