Café y embarazo: qué saber antes de tomarlo

Desde el inicio de la humanidad, el consumo de café durante el embarazo es un tema de preocupación para las mujeres, ya que la cafeína puede afectar tanto a la madre como al desarrollo del bebé. Por este motivo, si una busca quedarse embarazada o está embarazada y adora el café de por la mañana es importante saber cuánto café es seguro consumir y entender los posibles riesgos asociados con el exceso de cafeína. ¿Podría ser peligroso para el bebé? Si ya que la cafeína es un estimulante que atraviesa la placenta, lo que significa que puede llegar al feto. Además, a diferencia de los adultos, el feto no tiene la capacidad de metabolizar la cafeína de manera eficaz, lo que puede llevar a que esta sustancia se acumule en su organismo. Y, la cafeína también afecta la capacidad del cuerpo para absorber calcio, lo que es importante para el desarrollo del bebé.

De hecho, cuando una mujer queda embarazada o anuncia que está en búsqueda de un embarazo automáticamente se le empiezan a restringir un montón de alimentos, como el pescado crudo, algunos fiambres y lácteos, el café.... el argumento es mantener un desarrollo saludable del feto durante la gestación. Pero, ¿puede seguir consumiéndose café? ¿Hay limitaciones para ello? Si, puede consumirse pero con limitaciones, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que las mujeres embarazadas tomen menos de 300 mg de cafeína al día durante la gestación.

Pero no es la única que considera que hay que tener un consumo moderado de cafeína durante la gestación sino que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria señala que se debe moderar el consumo de cafeína de cualquier fuente (café, té, bebidas de cola, bebidas energéticas…), mientras que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido va más allá en cuanto a moderar la ingesta de café durante el embarazo; pues desde su punto de vista, las embarazadas pueden tomar cafeína, pero no más de 200 mg al día. El motivo es que se considera que las ingestas de cafeína en el embarazo de hasta 200 mg al día no tienen efectos perjudiciales para la salud del feto.

¿A cuánto café equivale el máximo recomendado de cafeína?

Actualmente ya se sabe que se puede beber café durante el embarazo, siempre que sea con moderación pero, ¿a cuántas tazas de café equivalen 200 mg de cafeína? Es evidente que la cantidad y el tipo de cafeína varía de unos cafés a otros en cada país, pero existen algunas pautas útiles que pueden servir como medida de orientación general para saber cómo tomar café en el embarazo.

Por ejemplo, la cantidad de cafeína de un café espresso de 60 ml es de 80 mg de cafeína, en cambio, una taza de café filtrado de 200 ml tiene unos 90 mg.

Beneficios del consumo moderado de café durante el embarazo

Aunque el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos en el embarazo, también hay algunos beneficios potenciales asociados con el consumo moderado de café. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que el consumo moderado de cafeína puede reducir el riesgo de diabetes gestacional y preeclampsia, dos complicaciones graves del embarazo.

Efectos de la cafeína en los bebés

Según un estudio realizado recientemente, las mujeres embarazadas que consumieron un promedio de media taza de café al día dieron a luz a bebés un poco más pequeños que las embarazadas que no consumieron bebidas con cafeína. Gracias a este estudio se ha descubierto que las reducciones de tamaño correspondientes y el bajo índice de masa corporal de los bebés cuyas madres consumieron menos de 200 miligramos de cafeína al día, aproximadamente dos tazas de café, podrían aumentar los riesgos para el feto. El motivo es que un tamaño más pequeño al nacer puede poner al infante en mayor riesgo de padecer obesidad, enfermedad cardíaca y diabetes en el futuro.

Estudios anteriores han vinculado el alto consumo de cafeína, lo que sería más de 200 miligramos por día, durante el embarazo con el tamaño pequeño de los bebés para su edad gestacional o en riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, encontrándose en el 10° percentil más bajo en bebés de la misma edad gestacional. No obstante, los estudios sobre el consumo moderado de cafeína diario, lo que serían 200 miligramos o menos, durante el embarazo han arrojado distintos resultados. Algunos han descubierto riesgos similares elevados de bajo peso al nacer y otros resultados deficientes, mientras que otros no encontraron esos vínculos. Hay que tener en cuenta que muchos de los estudios más antiguos no explicaban otros factores que pudieran influir en el tamaño del bebé al nacer, como la variación en el contenido de cafeína de distintas bebidas y el tabaquismo materno durante el embarazo.

Pero, ¿cómo se sacan estos datos? En comparación con los bebés nacidos de mujeres con niveles nulos o mínimos de cafeína en sangre, los bebés nacidos de mujeres que tuvieron los más altos niveles de cafeína en sangre al momento de la inscripción tuvieron 84 gramos menos de peso promedio al nacer, midieron 0.44 centímetros menos y tuvieron perímetros cefálicos 0.28 centímetros más pequeños. Además, en función de las estimaciones de las mujeres sobre las bebidas que consumieron, aquellas que consumieron alrededor de 50 miligramos de cafeína al día (equivalente a media taza de café) dieron a luz bebés con 66 gramos menos de peso que los bebés nacidos de madres que no consumen cafeína. De manera similar, los bebés nacidos de madres que consumen cafeína también presentaron circunferencias del muslo de 0.32 centímetros menos.