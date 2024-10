Antioxidantes del café: cómo ayudan a tu salud y qué cantidad

El café es de las bebidas más consumidas del mundo y está reconocido como una de las principales fuentes de cafeína de la dieta de todo el planeta. De hecho, es consumido a diario en grandes cantidades y suele destacar por su contribución en antioxidantes a la dieta. Pero no solo eso, sino que como se han comprobado los beneficios de los antioxidantes en el organismo, en la actualidad se han podido desarrollar nuevas mezclas de café con un mayor aporte de sus antioxidantes naturales, los polifenoles. Pero una de las mayores incógnitas es cuándo el consumo de café en determinada cantidad y en ciertas circunstancias de salud está contraindicado.

Es cierto que a la hora de tomar café se debe saber que, por cada 100 gramos, contiene unos 40mg de cafeína que es un estimulante que tiene consecuencias positivas para las capacidades cognitivas, por ejemplo, mejora la memoria, el estado de ánimo o los reflejos. Pero, como contrapartida, su consumo frecuente o a horas intempestivas puede ocasionar trastornos del sueño. También hay que señalar que una taza de café contiene importantes cantidades de riboflavina (vitamina B2), ácido pantoténico (vitamina B5), manganeso, magnesio, potasio y niacina (vitamina B3).

Y no solo eso sino que es uno de los productos que presenta mayores cantidades de antioxidantes, concretamente compuestos fenólicos como el ácido clorogénico, el ácido cafeico, el ácido ferúlico y el ácido cumárico. Pero, ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden contribuir al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardíacas y el deterioro cognitivo. Además, el consumo regular de café se ha asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, así como con una mejora en la salud cardiovascular.

Beneficios de los antioxidantes en el organismo

En el cuerpo humano ocurren diversos mecanismos enzimáticos y no-enzimáticos de forma natural, como defensa para radicales libres y otras especies reactivas de oxígeno. La nutrición tiene el importante papel de defender al organismo de los radicales libres. Dado que son varios los mecanismos involucrados, se ha visto la posibilidad de prevenir, retardar o limitar la severidad de estas enfermedades a través de la mejora en el mecanismo de defensa antioxidativa que aporta una adecuada dieta rica en estos componentes.

Entonces, ¿el café tiene propiedades antioxidantes? Las propiedades antioxidantes del café están dadas por sus polifenoles presentes en el grano, componentes que se generan al tostar el grano y por componentes todavía no bien identificados. La actividad de sus polifenoles ha sido demostrada tanto en estudio in vitro como in vivo. Se ha confirmado que el café tiene una capacidad antioxidativa (in vitro) superior a diferentes jugos de frutas, té de limón y té negro. Otro estudio in vitro muestra como la capacidad antioxidativa del café es superior a la del cacao, té verde o negro frente a la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

Polifenoles, antioxidantes al natural

El café comparte con muchos frutos y vegetales su elevado contenido en antioxidantes en estado natural. En el café, las investigaciones se han centrado en su concentración de compuestos fenólicos, como los polifenoles (ácido clorogénico, ácido cafeico, ferúlico, cumárico), un grupo variado y complejo de antioxidantes naturales. El ácido clorogénico es el más abundante, de hecho, se estima que cada taza contiene de 15 a 325 mg, de manera que una persona habituada a tomar tres tazas diarias puede consumir entre 0,5 y 1 g de este compuesto. El contenido en estas sustancias apunta al café como fuente de antioxidantes y, por ende, como alimento útil para proteger al organismo de la oxidación celular y los daños provocados por los radicales libres.

En la actualidad, se han desarrollado nuevas versiones que mezclan el café tostado con una pequeña proporción de café verde, considerado como una mayor fuente de antioxidantes. Es importante tener claro que, durante el proceso de tueste, suceden diferentes reacciones químicas que reducen de manera significativa el porcentaje de ácidos clorogénicos libres. El resultado es una disminución considerable, en el café tostado, del contenido en antioxidantes.

¿Cuántas tazas diarias se pueden consumir?

Históricamente se ha demostrado que abusar de la cafeína puede causar problemas graves para la salud. En general, es cierto que tomar café en exceso puede causar taquicardia, dificultad para dormir, dependencia o ansiedad. Pero estudios recientes han encontrado beneficios importantes que se puede obtener al consumir entre 1 y 3 tazas diarias de café. Además, consumir entre 3 y 4 tazas de café al día está asociado con una mayor ingesta de antioxidantes y con beneficios para la salud, sin efectos adversos significativos para la mayoría de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la sensibilidad individual a la cafeína y no excederse en el consumo, ya que altas dosis de café pueden provocar efectos secundarios como ansiedad, insomnio o aumento de la presión arterial.

Beneficios del café para la salud