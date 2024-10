¿Qué grupo de personas no debería tomar café?

El café es una de las bebidas más consumidas de mundo, de hecho, muchas personas no entienden su día a día sin una buena dosis de cafeína. Habitualmente se toma en el desayuno pero, cada vez más, las personas lo toman a cualquier hora del día, especialmente después de comer para evitar otro de los momentos de bajón y cansancio. O incluso antes de hacer ejercicio para buscar esa activación.

Los beneficios del café para la salud de las personas son más que conocidos. Esta bebida, gracias a sus componentes, principalmente la cafeína, ayuda a las personas a estar más despiertas y a tener energía durante el día pero también es beneficiosa para la salud cardiovascular. De hecho, un consumo moderado de café de 3 a 5 tazas al día se asocia con un riesgo 15% menor de enfermedad cardiovascular y consumir 2-3 tazas de café al día se asocia con una reducción del 21% del riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También tiene beneficios relacionados con el ejercicio físico sobre todo en aquellos de larga duración y resistencia ya que se ha comprobado que es recomendable el uso de cafeína como sustancia ergogénica en ejercicios de larga duración y mediana intensidad.

No obstante, no todo es bueno y bonito con el café ya que se trata de un producto que, si se abusa de él, puede provocar efectos adversos en la salud. Y, para más inri, existen una serie de colectivos que no deberían acercarse nunca a este producto. Y otros, que lo toman en momentos que no son adecuados y que incluso les genera otros riesgos a su organismo. No hay que olvidar que el café tiene muchos beneficios, siempre que sea sin azúcar y en la dosis recomendada. ¿Cuáles son los beneficios más importantes? Entre los más relevantes destacan sus efectos antioxidantes que combaten el envejecimiento y proporcionan protección contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares. También estimula la activación mental, ayudando a mejorar la memoria, y reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

¿Cuál sería la dosis ideal para consumir a diario? Lo recomendable es tomar entre 100 y 300 mg, equivalente a tres tazas diarias, siendo 400 mg la cantidad máxima aconsejada. El motivo es que beber más café puede producir trastornos del sueño, hiperactividad, dolor de cabeza o alteraciones del ritmo cardíaco. Además, hay personas con ciertas patologías que directamente deberían evitar su consumo, o reducirlo lo máximo posible.

Pese a lo dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que se recomienda consumirlo sin azúcar y sin leche y que, en cualquier caso, hay quienes podrían experimentar efectos secundarios o tener contraindicaciones, principalmente, si hay presencia de cafeína en el que se toma. De hecho, no tiene beneficios para todos y hay personas que deberían evitarlo. Al menos, durante una etapa de su vida. De lo contrario, podrían estar poniendo en jaque a su cuerpo.

¿Quiénes deben evitarlo?