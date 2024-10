Gatoterapia: Qué es y cómo puede mejorar tu bienestar

El estrés y la ansiedad son las dos enfermedades más habituales en la sociedad actual, por ello es importante buscar maneras sencillas y naturales de aliviar sus síntomas. La compañía de un animal, especialmente los gatos, es una herramienta eficaz para mejorar el bienestar emocional, promoviendo la relajación y la reducción del estrés. Tan beneficiosos son los gatos, para aquellas personas a las que no les dan alergia, que incluso se ha llegado a crear una forma de terapia con ellos llamada gatoterapia.

¿En qué consiste la gatoterapia? Esta forma de terapia asistida con animales fomenta el bienestar emocional y alivia la tensión mediante la interacción con gatos. El motivo es que, acariciarlos, escuchar su ronroneo o simplemente disfrutar de su compañía ayuda a relajarse, disminuye la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Tanto es así que 9 de cada 10 dueños de gatos afirma que el comportamiento de sus mascotas ha impactado positivamente en su día a día, y más de la mitad considera que los beneficios de la gatoterapia son uno de los mejores métodos para reducir el estrés.

El concepto de la gatoterapia se fundamenta en la idea de que el contacto con estos animales puede tener un efecto terapéutico, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo general. Y, aunque no es una terapia formal reconocida en la medicina convencional, cada vez más estudios sugieren que los gatos tienen un impacto positivo en la salud mental y emocional de las personas. Es evidente que en este tipo de terapias solamente se utilizan animales que sean dóciles y que no saquen a flote su agresividad. Por otro lado, los gatos no tienen preferencia por una edad en particular o sexo específico, pero al comenzar a interactuar con las personas, son capaces de actuar acorde al sexo y la edad de éstos, y al modo en que son tratados.

Pero, ¿cómo funciona la gatoterapia? El principal mecanismo por el cual funciona la gatoterapia es la liberación de hormonas relacionadas con el bienestar, como la oxitocina y la serotonina, cuando se interactúa con gatos. De hecho, el simple acto de acariciar a un gato puede generar una sensación de calma y relajación y su ronroneo se ha asociado con efectos curativos, ya que emite una vibración de entre 25 y 150 Hertz, una frecuencia que se cree que tiene propiedades curativas, ayudando a reducir el dolor y la inflamación, e incluso a mejorar la cicatrización de huesos.

Origen de la relación entre gatos y humanos

Ya en tiempos ancestrales, el ser humano encontró en ciertas especies animales una buena dosis de compañía y afecto. Además de la domesticación de los animales con el fin de preservar el sustento alimenticio, el abrigo y el desplazamiento, algunas especies han mantenido una relación más íntima con el hombre. En este sentido, dos de los animales que tradicionalmente han desempeñado ese rol son el perro y el gato, aunque en el caso del can, su labor también solía vincularse a la caza, el pastoreo y la seguridad de la morada.

Pero, ¿qué son los gatos? Los gatos son pequeños mamíferos predadores, cuyo origen se sitúa en el sur de Egipto en el año 3000 a.C. En esos tiempos, los gatos ya gozaban de una gran consideración, hasta el punto de que los humanos les otorgaban una categoría de divinidad. Desde Egipto fue extendiéndose hacia otros muchas regiones, y, durante años, fueron el fiel compañero de brujas, magos y curanderos. Posteriormente, fue acogido como cazador doméstico de pequeños animales roedores, que podían propagar enfermedades. En este sentido, el gato era un seguro de salud para el hombre. Además, fue paulatinamente creciendo su rol de amigo y compañero doméstico.

En la actualidad, según diferentes estudios se asegura que la compañía del gato reporta múltiples beneficios a la salud de las personas. Actualmente, existen más de cuarenta especies diferentes de felinos, cada uno con sus características propias: pelajes de todos los colores y formas (e incluso sin pelaje), con cola larga, cola corta, sin cola, con estructuras craneales muy distintas, etcétera.

Descubriendo su personalidad y sus propiedades antiestrés

El gato es un animal muy autónomo, por lo que su vínculo con los dueños de la casa se fundamenta en una especie de pacto de respeto mutuo. Pero su simple presencia es beneficiosa para la salud, de hecho, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de psicofármacos, un gato contribuye a lograr buenos niveles de relajación sin el efecto secundario de perder el contacto con la realidad o ciertas cotas de conciencia. Acariciar un gato puede reducir el estrés, así como disminuir el nivel de presión sanguínea y la frecuencia de latidos del corazón.

Por su parte, el ronroneo característico del gato tiene un efecto positivo, fomentando el buen humor y proporcionando confianza y seguridad. Las señales de afecto que el gato proporciona también tienen un efecto positivo en la psique, ayudando a enfermos convalecientes a salir adelante de su situación gracias a su simple presencia.

Beneficios de la gatoterapia para el bienestar mental