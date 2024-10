¿Es cierto que los afrodisíacos funcionan?

Mejorar las relaciones sexuales es algo que beneficia a todo el mundo, pero especialmente en países como España es más necesario. El motivo es que 1 de cada 5 hombres mayores de edad sufre disfunción eréctil. Pero no solo es cosa de varones sino que el 12% de las mujeres a lo largo de su vida puede tener algún tipo de alteración sexual. Desde hace unos años se sabe que este tipo de problemas suelen estar asociados a trastornos de la excitación y también a problemas de anorgasmia.

Si bien es cierto que el sexo y la fertilidad son algo que ha importado desde la Antigüedad hasta nuestros días. Por ello, hay que recalcar que los afrodisíacos, que llevan el nombre de la diosa griega del amor, Afrodita, son alimentos o sustancias que buscan despertar el deseo o el placer sexual. Pero, la limitada investigación científica realizada sobre los refuerzos naturales de la libido ha producido poca evidencia clínica que respalde sus efectos.

Desde tiempos inmemoriales las culturas de todo el mundo han considerado a algunos alimentos como potenciadores naturales de la libido. ¿Pueden mejorar la sexualidad? No, a día de hoy no existen alimentos que hayan demostrado ser afrodisíacos. Sin embargo, eso no significa que la comida que se ingiera no influya en el deseo sexual. De hecho, los alimentos con efectos antioxidantes, que mejoran el flujo sanguíneo o que alivian el estrés pueden aumentar la libido o la función eréctil. Pero, ¿qué son exactamente los afrodisíacos? Los afrodisíacos son alimentos u objetos que aumentan la libido o la excitación sexual en quién los consume. Puede haber afrodisíacos naturales o químicos.

Siempre hay que tener en cuenta que el deseo sexual depende de varios factores, por eso los expertos afirman que solo consumir afrodisíacos hace difícil reunirlos. Lo recomendable para mejorar la excitación es mantener unos hábitos de vida saludables: hacer ejercicio de forma regular, dormir correctamente y evitar los sucesos estresantes. Si se cumplen estas condiciones y se consumen sustancias calificadas como afrodisiacas se puede aumentar la libido. Recordemos también que el concepto de los afrodisíacos ha existido durante miles de años, apareciendo en diversas culturas y tradiciones. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿realmente funcionan? La respuesta no es tan simple, ya que depende de varios factores, incluidos los efectos biológicos, psicológicos y hasta culturales.

Por ello, desde un punto de vista científico, se sugiere que compuestos presentes en alimentos como el chocolate, las ostras o el ginseng pueden influir en el sistema nervioso, incrementando la producción de dopamina u otras sustancias químicas asociadas con el placer y el bienestar. Lo que se conoce como afrodisíacos naturales. No obstante, los efectos suelen ser leves y no garantizan un aumento significativo del deseo o del rendimiento sexual. En cuanto a los afrodisíacos farmacológicos, como la viagra, estos sí tienen un impacto medible en la función sexual, pero no deben confundirse con afrodisíacos tradicionales. En este caso, el fármaco mejora el flujo sanguíneo, ayudando a lograr una erección, pero no necesariamente aumenta el deseo sexual en sí.

Por otro lado, los efectos de muchos afrodisíacos pueden estar más relacionados con el efecto placebo que con una reacción biológica real. La creencia de que ciertos alimentos o sustancias mejoran el deseo sexual puede generar una predisposición psicológica que eleva la excitación o el interés en la actividad sexual. Esto se debe a que el deseo sexual está influenciado por el cerebro y las emociones, por lo que la expectativa juega un rol importante.

Un aperitivo sensual

Para aquellos con problemas de circulación, es cierto que algunos alimentos pueden ayudar de manera similar al viagra es decir, relajando los vasos sanguíneos y mejorando el flujo de sangre a los genitales. El aminoácido L-Arginina, que se encuentra en alimentos como las calabazas, las nueces y la carne de res, se convierte en óxido nítrico en el cuerpo, lo que aumenta el flujo sanguíneo. Los alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como el salmón y el aguacate, tienen el mismo efecto. Otro ayudante es la Quercetina, que se encuentra en las manzanas, bayas, uvas, vino tinto, ajo y chocolate negro. Esta tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar también el flujo sanguíneo.

La cuestión es que cuando la mayoría de las personas piensan en afrodisíacos, lo primero que viene a la mente no es en sí la función sexual, sino el deseo. Y un alimento que desde hace tiempo se cree que ayuda con el deseo sexual es el chocolate. Diferentes investigaciones han demostrado que el cacao puede aumentar el flujo de sangre en partes del cuerpo más allá del torso. Pero cuando se estudió su relación directa con el deseo sexual, no se encontró evidencia que respalde su uso como afrodisíaco.

En realidad solo existe una excepción en todo esto y es el alcohol. Esto es proque diferentes estudios demostraron que el consumo de alcohol está relacionado con la excitación. Pero también puede impedir el desempeño sexual. El vino tinto en particular puede estar vinculado de manera indirecta a la función sexual debido a sus beneficios potenciales para la salud del corazón.

¿Qué afrodisíacos funcionan?

Ginseng : A este clásico de los herbolarios, habitual de la medicina china , se le atribuyen múltiples propiedades, entre ellas el alivio de la disfunción eréctil . Debido a su fama, se han realizado estudios comparando el ginseng y el placebo y todos han concluido que la hierba sí tiene un pequeño efecto sobre la erección. Si bien los estudios preliminares demuestras que el efecto en mujeres es limitado, se ha demostrado que la variedad roja coreana estimula la excitación sexual en las féminas menopáusicas. Pero es importante no abusar porque puede causar insomnio.

Maca : Esa planta herbácea, originaria de los Andes peruanos, tiene unas raíces que ya usaban los pobladores de esta zona para aumentar la fertilidad y deseo sexual. Y parece que no estaban equivocados ya que los estudios realizados sobre ella concluyen que eleva el desempeño sexual en las mujeres y ayuda a los hombres a lidiar con la disfunción eréctil .

Gingko : Las hojas de este árbol se han usado tradicionalmente en China como medicina para tratar la depresión y fortalecer la función sexual. Supuestamente, el extracto de las hojas, rico en flavonoides, aumenta la circulación, por lo que podría funcionar como una suerte de viagra natural. Si es cierto que los datos no son concluyentes pero se sabe que puede interactuar con otros medicamentos como Xanax, antidepresivos, medicamentos para la diabetes e incluso ibuprofeno.

Tribulus : Esta planta se ha utilizado durante siglos en la medicina china e india conocida como ayurvédica. Su efecto más destacable en estudios con animales ha sido el aumento de la testosterona de forma natural por su contenido en saponina que estimula la secreción de una hormona luteinizante (HL) que favorece ese incremento de la testosterona. También puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos del pene y, por tanto, la erección. Además, un estudio en mujeres concluye que mejora de forma segura y eficaz el deseo en aquellas que padecen un trastorno del deseo sexual hipoactivo.

Vitaminas: Si bien los investigadores afirman que la mayoría no hace nada significativo para aumentar la función sexual, encontraron que una mezcla de varios suplementos puede ser la solución. Combinar vitaminas A, B, C, E, zinc, ginseng coreano, ginkgo y hoja de Damiana, tuvo un efecto demostrable en el deseo y la satisfacción de las mujeres en algunos estudios piloto.

Mitos afrodisíacos